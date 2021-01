Yhdysvalloissa vaihtuu valta keskiviikkona – väkivallan uhka varjostaa Joe Bidenin presidenttikauden alkua

Yhdysvallat laskee päiviä ja tunteja uuden presidentin virkaanastujaisiin. Joe Biden vannoo virkavalansa keskiviikkona Washingtonissa.

Epävarmuustekijöitä on paljon – niistä pahin on väkivallan uhka pääkaupungissa. Sunnuntaiksi ennakoidut maanlaajuiset mielenosoitukset kuivuivat kuitenkin kokoon.

Keskiviikon virkaanastujaisjuhlallisuuksien harjoitukset jouduttiin siirtämään viikonlopulta tuonnemmaksi. Muitakin muutoksia ohjelmaan on tehty turvallisuusuhkien vuoksi.

Yhdysvaltalainen ääriliiketutkija muistuttaa Ylen haastattelussa, että viranomaisten on varauduttava väkivaltaan koko maassa.

Uhat voivat muuttaa ohjelmaa

Bidenin ohjelma on tiivis jo alkuviikosta. Maanantaina hän osallistuu Washingtonissa Martin Luther King -päivään.

Alkuperäisen suunnitelman mukaan Bidenin oli määrä matkata ensin kotiinsa Wilmingtoniin Delawareen. Siellä kokonainen asema on nimetty hänen mukaansa, muistona vuosista, jolloin Biden matkusti rautateitse Washingtoniin ja takaisin kotiin.

Wilmingtonista Bidenin oli tarkoitus saapua tiistaina junalla Washingtoniin. Uutistoimisto AP:n mukaan junamatka on peruutettu turvallisuussyistä.

Tiistaina Bidenin ja tulevan varapresidentti Kamala Harrisin ohjelmassa on käynti COVID-19-virukseen menehtyneiden muistomerkillä. Tilaisuudessa kuullaan Amazing Grace -hymni sairaanhoitajan esittämänä.

Vallanvaihdon turvaksi on Washingtoniin komennettu yli 20 000 kansalliskaartin sotilasta. Justin Lane / EPA

Biden yöpyy presidenttien vierastalossa siirtyäkseen sitten Yhdysvaltain Valkoisen talon uudeksi isännäksi.

Myös koronapandemian vaikutus tuntuu virkaanastujaispäivänä. Tavanomaista valtavaa väkijoukkoa ei tulla näkemään.

Trump pysyttelee poissa

Poissa pysyttelee myös tappionsa turhauttama Donald Trump. Washington Post -lehden mukaan (siirryt toiseen palveluun)Biden oli alun perin toivonut väistyvän presidentin osallistuvan seremoniaan, mutta tullut toisiin ajatuksiin kongressin väkivaltaisen rynnäkön jälkeen.

– On hyvä, että hän ei näyttäydy, sanoi Biden Washington Postin mukaan ja luonnehti päätöstä yhdeksi harvoista asioista, joissa hän ja Trump ovat mieltä.

Trumpin varapresidentti Mike Pence tulee olemaan läsnä tilaisuudessa.

Trumpia ennen on väistyvä presidentti vain kolmasti kieltäytynyt osallistumasta vallanvaihtotilaisuuteen. Näin kävi viimeksi 1800-luvulla, ja edellisestä kerrasta on kulunut yli 150 vuotta.

Valta vaihtuu keskiviikkona

Joe Biden vannoo virkavalansa keskiviikkona, keskipäivällä Yhdysvaltain itärannikon aikaa (Suomen aikaa kello 19).

Yhdysvaltain tuleva presidentti Joe Biden ja varapresidentti Kamala Harris. Jim Watson / AFP

Häntä tulee ympäröimään turvatoimien autioittama pääkaupunki, jonka näkymiä on verrattu Bagdadin suljettuun "vihreään vyöhykkeeseen". Washingtonin keskusta on suljettu, mellakkaesteitä ja piikkilanka-aitauksia on asetettu paikoilleen, ja monet asukkaat ovat poistuneet muualle.

Poliisipäällikkö Robert Contee on uutistoimisto AP:n mukaan kutsunut kongressin mellakoiden aiheuttamaa tilannetta "vakavaksi turvallisuusuhaksi". Koko laaja National Mall -puisto, jonne jopa sadat tuhannet ihmiset ovat aiemmin kokoontuneet juhlimaan uutta presidenttiä, saatetaan tällä kertaa sulkea.

Loppiaisen jälkeen Washingtoniin on komennettu yli 20 000 kansalliskaartin aseistettua sotilasta.

Asevoimat varoittaa väkivallasta

Yhdysvaltain asevoimien johto on muistuttanut omiaan siitä, että sananvapaus ei merkitse lupaa osallistua väkivaltaisuuksiin. Kongressin mellakan jälkeen on pidätetty yli sata riehuntaan ja varasteluun syyllistynyttä. Joukossa on myös asevoimissa palvelleita.

Vallanvaihto tapahtuu näin ennenkokemattoman, ihmishenkiä vaatineen mellakan, ankaran pandemian ja talouskriisin varjostamana. Sen sujumiseen tullaan kiinnittämään huomiota, ja uuden presidentin sanat saavat painoa.

Aitoja vahvistetaan piikkilangalla Capitol-kukkulalla Washingtonissa. Justin Lane / EPA

– Ahdingon vallitessa ihmiset kiinnittävät enemmän huomiota virkaanastujaispuheeseen, arvioi Washington Postin haastattelema historioitsija Lina Mann Valkoisen talon historiallisesta seurasta.

–Se antaa presidentille tilaisuuden esittää näkemyksensä tulevasta kaudesta ja luoda yhteys Amerikan kansaan.

Historian nuorin juhlarunon tekijä

Arvaamattomasta tilanteesta ja koronan rajoituksista huolimatta ennakoidaan ohjelmasta juhlavaa. Demokraattipresidenttien virkaanastujaisiin on kuulunut runo, jonka tekijäksi ja esittäjäksi on kutsuttu 22-vuotias Amanda Gorman.

Gorman on nuorin tähän tehtävään koskaan kutsuttu runoilija. Uutistoimisto AP:n mukaan hän on presidentin puolison Jill Bidenin valinta.

Gorman aikoo runossaan viitata kongressin mellakointiin, jota hän kutsuu "Konfederaation kapinaksi". Hän sanoo tapahtuneen antaneen pontta juhlarunon viimeistelyyn.

– Runo ei saa olla sokea, eikä kääntää selkäänsä erimielisyydelle ja jakautumiselle, katsoo Amanda Gorman AP:n haastattelussa.

Bidenin presidenttikauden alkaminen houkuttelee Washingtoniin jälleen myös Yhdysvaltain viihdemaailman tähtiä. Mukana ovat esimerkiksi Justin Timberlake ja Jon Bon Jovi.

"Tähtilipun" esittää Lady Gaga

Yhdysvaltain kansallishymnin Tähtilipun esittää tilaisuudessa Lady Gaga. Myös Jennifer Lopez esiintyy tilaisuudessa.

Lady Gaga on tukenut Joe Bidenin ja Kamala Harrisin valintaa.

Donald Trumpin astuessa virkaan moni supertähti pysytteli poissa. Tunnetuimmat esiintyjät – kuten Madonna ja Julia Roberts – marssivat häntä vastustaneen Naisten marssin riveissä.

– Republikaanien aikoina nähtiin kantrimusiikin tähtiä ja kilpa-ajajia, mutta demokraattien voitto tuo paikalle tuttuja kuuluisuuksia, arvioi uutistoimisto AP:n haastattelema historioitsija Trevi Troy.

Se, että moni haluaa nyt näyttäytyä uuden presidentin tukena kertoo mielialojen muuttumisesta viihteen keskuksessa Hollywoodissa. Korona-ajan vuoksi useimmat vallanvaihtoseremonian tilaisuuksista ovat kuitenkin pelkästään virtuaalisia.

Voit keskustella Yhdysvaltain vallanvaihdosta 19.1. kello 23:een saakka.

