Lennonjohtaja ei saanut Suomesta töitä mutta Ulko-Hebrideiltä irtosi: Lasse Hämäläinen nauttii tuulisen saaren rauhasta ja muuta siellä ei olekaan

"Minä lähetän teidät kirjanpitäjiksi Ulko-Hebrideille" Tämä pomon kauhea uhkaus kuultiin kuuluisassa englantilaisessa kuunnelmahupailusarjassa Knalli ja sateenvarjo. Karkoitus kaukaisille saarille oli lontoolaisille valtion virkamiehille lähes samaa kuin lähtö Pirunsaaren vankileirille.

Lasse Hämäläinen naurahtaa kuullessaan vertauksen.

– Onhan Ulko-Hebridit tylsä ja hankala paikka, jos haluaa kaupunkilaista menoa ja meininkiä, mutta siellä on oma rauhansa. Luonto on omalla tavallaan kaunista ja ihmiset ovat tosi ystävällisiä eli sillä tavalla saaret houkuttelevat.

Lasse Hämäläinen on ollut lennonjohtajana myös Suomessa sekä Lappeenrannan että Kronobyn kentillä. Suomessa työt olivat kuitenkin määräaikaisia, Skotlanti ja Ulko-Hebridit tarjosivat vakituisen työpaikan. Lasse Hämäläinen

Syyt siihen, että nelikymppinen Hämäläinen lähti Hämeenlinnasta yli 3000 kilometrin päähän Skotlannin saarelle olivat melko yksinkertaiset.

– Vuonna 2018 skotit ottivat yhteyttä suomalaisiin lennonjohtajiin kysyen kenellä olisi kiinnostusta tulla töihin Ulko-Hebrideille. Kun Suomessa oli lennonjohtajien työllisyystilanne heikko, päätin hakea ja he valitsivat minut. Vakituinen työsuhde kinnosti ja vähän iski myös seikkailunhalu kun ikääkin on jo sen verran, että myöhemmin ei ehkä olisi tullut lähdettyä.

Lasse Hämäläinen kertoo, että Ulko-Hebridit oli hänelle entuudestaan täysin tuntematon paikka.

– Täytyy myöntää, että kuullessani työpaikasta, en tiennyt kyseisestä paikasta yhtään mitään. Nimen olin joskus kuullut, mutta kartasta piti katsoa, että mihin sitä joutuu.

Vähän ihmisiä, mutta kolme lentokenttää

Ulko-Hebrideillä on alle 27 000 asukasta (siirryt toiseen palveluun), mutta peräti kolme lentokenttää. Asian ymmärtää, sillä saarille pääsee vain lautalla tai lentokoneella. Lasse Hämäläinen työskentelee Benbeculan saarella, joka on keskellä saariryhmää. Pääkenttä on pohjoisessa saarien suurimman kaupungin Stornowayn lähellä ja kolmas eteläisellä Barran saarella.

Ulko-Hebrideille pääsee vain autolautoilla tai lentäen. Hämeenlinnasta sinne on yli 3000 kilometriä. Ville Välimäki / Yle

– Se Barran kenttä lienee harvinainen, koska siellä kiitorata on hiekkaa.

Joskus kentälle laskeutuu myös kone, jossa on suomalainen kapteeni.

– Siinä saatetaan käydä keskustelu suomen kielellä, joka aiheuttaa aina kollegoissa hämmennystä, kertoo Lasse Hämäläinen.

Voisi kuvitella, että lentokoneiden laskeutuminen saarten tuulisille kentille on haastavaa, mutta Lasse Hämäläinen suhtautuu asiaan ammatillisen rauhallisesti.

– Meilläkin on kaksi ristikkäistä kiitotietä, jotta voimme valita laskeutumissuunnan. Tietysti koneen kapteeni tekee päätöksen laskeutuuko, jos tuuli on erityisen kova ja näkyvyys heikko. Kuitenkin on yleensä niin, että vaikka autolautat eivät kulje niin lentokoneet vielä lentävät.

Lampaita ja peltoja tuulisilla saarilla

Ulko-Hebrdeiltä länteen matkustaessa seuraavana tulee vastaan Kanada. Atlantin tuulet piiskaavat harvaan asuttuja saaria.

– Täällä sataa ja tuulee. On sentään joskus kauniita kesäisiä päiviä. On myös komeita hiekkarantoja, mutta Atlantin vesi on sen verran kylmää, että se ei juuri uimaan houkuttele, edes kesällä. Kerran olen kokeillut..

Ulko-Hebrideillä on myös kauniita päiviä ja houkuttelevia hiekkarantoja. Uiminen Atlantin aalloissa vaatii kuitenkin avantouimarin luonteen. Lasse Hämäläinen

Elnkeinoista tärkeimpiä ovat kalastus, maatalous, käsiteollisuus ja turismi.

– Benbeculan saarella on 1300 asukasta ja luultavasti saman verran lampaita. Täällä on peltoja, kallioita eikä yhtään puuta, kuvaa Hämäläinen nykyisiä kotimaisemiaan.

Hän on viihtynyt saarilla, mutta myöntää, että odottaa jo pääsyä Skotlantiin. Kun hänet värvättiin Ulko-Hebrideille, sovittiin samalla, että myöhemmin lennonjohto keskitetään Invernessiin Pohjois-Skotlantiin.

– Inverness on ylämaan pääkaupunki ja kohtuullisen iso. Sieltä on sitten hyvät yhteydet joka puolelle, myös Suomeen. Siirto Invernessiin tulee tänä tai ensi vuonna. Sitten kakku Ulko-Hebrideillä on lusittu, sanoo Lasse Hämäläinen Knallin ja sateenvarjon ajatuksia mukaellen.