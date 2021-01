Peruskoululaisille maksuttomat harrastukset koulupäivän perään – kokeilu alkaa yli tuhannessa suomalaiskoulussa

Tänä keväänä parisensataatuhatta peruskoululaista kokeilee harrastamista koulupäivän yhteydessä. Opetus- ja kulttuuriministeriön toteuttamassa pilotissa (siirryt toiseen palveluun) on mukana yli tuhat koulua yli sadassa kunnassa.

Yksi pilottikunnista on Savonlinna kolmen koulun voimin. Talvisalon, Nojanmaan ja Pihlajaniemen kouluissa aletaan ujuttaa koulupäivän yhteyteen maksuttomia harrastuksia tammikuun lopussa. Harrastuksia järjestetään parina päivänä viikossa iltapäivisin.

Harrastustoiveita kartoittava koululaiskysely (siirryt toiseen palveluun) tehtiin viime syksynä. Vastaukset paljastivat laajan kirjon suosikkiharrastuksia.

Parkouria, tanssia ja erätaitoja

Savonlinnalaiskouluissa tytöt toivoivat esimerkiksi kuvataiteita ja ruoanlaittoa, poikien suosikiksi nousi puolestaan esteradalla liikkuminen, laji nimeltä parkour. Sen harrastajille koko kaupunki voi olla esteratana.

Talvisalon koulun Heikinpohjan toimipisteen 3. -luokkalaiselle Anton Qvintukselle parkour on entuudestaan tuttu laji.

– Siinä voi hyppiä, pomppia ja tehdä esimerkiksi voltteja, hän kuvailee.

Jalkapalloa koulun ulkopuolella harrastava Qvintus haluaisi kehittää parkour-taitojaan.

– Se on vaikea laji: pitää harjoitella paljon, että tulee tosi hyväksi.

Kuorolaulua ja lentopalloa harrastava 4. -luokkalainen Vera van Riel on kiinnostunut muun muassa leivonnasta. Parkouria hän ei ole kokeillut.

– Olen nähnyt paljon videoita siitä, mutta ei minua se hyppiminen paikasta toiseen kiinnosta.

Lasten ja nuorten toiveet näkyvät savonlinnalaiskoulujen harrastustarjottimella. Se pitää sisällään muun muassa kuvataiteita, parkouria, leivontaa, tanssia, erätaitoja ja mopon tuunausta.

Savonlinnalainen Vera van Riel (vas.) tykkää leivonnasta. Hän valmisti smoothien yhdessä luokkakavereidensa kanssa. Esa Huuhko / Yle

Kokemukset tärkeitä jatkoa ajatellen

Harrastamisen Suomen mallin (siirryt toiseen palveluun)tavoitteena on mahdollistaa 1.–9. -luokkalaisille mieluisa ja maksuton harrastus koulupäivän yhteydessä. Malli juontaa juurensa Islannin mallista, jossa lasten ja nuorten syrjäytymistä on ehkäisty menestyksekkäästi esimerkiksi harrastusten tukemisella.

Aluehallintovirastot ovat myöntäneet pilottikunnille avustuksia (siirryt toiseen palveluun) yhteensä 6,4 miljoonaa euroa. Savonlinna sai koululaisten harrastustoimintaan 50 000 euron erityisavustuksen (siirryt toiseen palveluun) Itä-Suomen aluehallintovirastolta.

Kevään aikana Savonlinnalta ja muilta pilottikunnilta odotetaan kokemuksia ja vinkkejä jatkoa ajatellen. Keskustan savonlinnalainen kansanedustaja Hanna Kosonen on ollut alusta asti ideoimassa harrastamisen Suomen mallia. Hän uskoo, että paras tieto löytyy koulujen arjesta.

– Koska tämä on uusi toimintatapa, niin on tosi fiksua kokeilla ensin ja kerätä kokemuksia. Tähän on varattu jatkuvalla rahoituksella 14,5 miljoonaa euroa.

Kosonen sanoo, että harrastukset ovat opetussuunnitelman ulkopuolista toimintaa ja sellaisena se halutaan pitää. Tavoitteena on kattaa koko maa ja kaikki koulut.

– Haaveena on, että tämä olisi pysyvä malli, joka juurtuisi kaikkiin kouluihin ja koululaisten elämään, Kosonen sanoo.

Koulupäivän yhteydessä oleva harrastus kädenojennuksena koteihin

Talvisalon koulun Heikinpohjan toimipisteen opettaja Kirsi Kaiponen toimii harrastamisen Suomen mallin koordinaattorina Savonlinnassa. Hän sanoo toivoneensa jo pitkään, että kaikilla lapsilla ja nuorilla olisi mahdollisuus harrastukseen.

– He saavat onnistumisen kokemuksia, kun pääsevät tekemään itselleen merkityksellisiä asioita. Se antaa myös opettajille lisämahdollisuuksia nähdä oppilaiden vahvuuksia ja mielenkiinnon kohteita, Kaiponen sanoo.

Koulupäivän yhteydessä ja koulun tiloissa järjestettävien aktiviteettien on tarkoitus madaltaa harrastamisen kynnystä. Kaiponen toivoo, että harrastukset koulupäivän aikana toimisivat myös kädenojennuksena koteihin.

– Vanhempien ei tarvitse miettiä kuljetuksia eikä muun perheen aikatauluja, koska harrastus on heti koulupäivän jälkeen.

Keskustan kansanedustaja Hanna Kosonen on ollut ideoimassa harrastamisen Suomen mallia. Esa Huuhko / Yle

Hanna Kosonen korostaa myös väljyyden tärkeyttä lasten elämässä.

– Ei kaikkien päivien tarvitse olla täynnä harrastuksia, hän sanoo.

Yhteistyötahot isossa roolissa

Savonlinnassa harrastustoiminta toteutetaan yhdessä musiikki- ja tanssiopiston, riistanhoitoyhdistyksen, Tanhuvaaran urheiluopiston ja Linnalan kuvataidekoulun kanssa.

– Harrastustoiminnassa voi olla eri alueilla hyvinkin erilaisia toimijoita ja toteutustapoja, Kosonen sanoo.

Opetus- ja kulttuuriministeriö avaa kunnille keväällä seuraavan haun, joka koskee syksyllä alkavaa harrastustoimintaa.

Voit keskustella aiheesta tiistaihin 19.1. klo 23 asti.

