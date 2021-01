Alati muuttuvat koronarajoitukset pitävät teatterit löysässä hirressä – Lahden kaupunginteatteri siirsi kevään ensi illat syksyyn

Lahden kaupunginteatterin suuren näyttämön kulisseissa on hiljaista. Sota ja rauha -näytelmän ensi-ilta siirtyy syksyyn.

Lahden kaupunginteatterin Juhani-näyttämöllä valmistauduttiin viime viikolla täysillä Sota ja rauha -näytelmän ensi-iltaan. Koronaviruksen leviämisen estämiseksi maakunnassa voimassa olevien kokoontumisrajoitusten piti päättyä paria päivää ennen esitysten käynnistymistä kuun lopulla.

Toisin kävi.

Päijät-Hämeessä päätettiin jatkaa rajoituksia helmikuun puoliväliin. Sen myötä Sota ja rauha sekä toinen kevään ensi-ilta Kulta, ollaan kotona päätettiin siirtää syyskaudelle.

Kaupunginteatterin muut kevään esitykset toteutuvat sen mukaan, kuinka rajoituksia höllennetään. Teatterilla varaudutaan myös yt-neuvottelujen alkamiseen, jos sulku edelleen jatkuu.

Teatterinjohtaja Ilkka Laasonen vertaa poikkeuksellista tilannetta talvisodan aikaan.

– Varmaan silloin teatteriesitykset ovat olleet edellisen kerran näin pitkään pois. Jo se, että ensi-illat siirretään näin pitkälle eteenpäin, on erittäin harvinaista.

Ohjelmasiirtojen suma edessä, jos sulku jatkuu

Moni teatteri kipuilee Lahden tavoin kauden aloituksen siirtymisen ja esitysten järjestelyjen kierteessä. Teattereiden kevätkausi elää tai kuihtuu alueellisten koronarajoitusten vanavedessä.

– Tässä vaiheessa on turhan aikaista sanoa mitään, mutta mitä pitemmälle sulku jatkuu, sitä enemmän ohjelmiston siirtoja tullaan näkemään, toteaa Suomen Teatterit ry:n toiminnanjohtaja Tommi Saarikivi.

Teatterit ovat eläneet koronavuotta jatkuvasti muuttuvien olosuhteiden keskellä. Teatterijohtaja Ilkka Laasonen ei enää laske, kuinka monta kertaa suunnitelmia on jouduttu muuttamaan. Tuija Veirto / Yle

Teattereiden suljettuna pitäminen ja katsojamäärien rajoittaminen vaikutti viime vuonna suoraan lipputuloihin. Valtionosuusteattereiden pelastuksena olivat tukipaketit.

Sellaista toivotaan myös korvaamaan loppusyksyn ja alkukevään menetyksiä. Niiden arvioidaan kohoavan kymmeniin miljooniin, jos esitystoimintaa ei pian saada käyntiin.

Suomen teatterikenttä on laaja. Teatteri- ja orkesterilain ja -tuen ulkopuolella on useita kymmeniä ammattiteattereita ja -ryhmiä. Teatterin tiedotuskeskuksen johtajan Linnea Staran mukaan jo viime syksynä teattereilta on tullut viestejä, että säästöillä pärjätään vuoden loppuun ja sen jälkeen ollaan tyhjän päällä.

Katse syksyyn

Kun rajoitukset ovat päällä, lipunmyynti on pysähdyksissä ja katsojatkin ovat odottavalla kannalla.

Vaikka kokoontumisrajoituksia päästäisiin purkamaan, katsojat eivät välttämättä lähde heti liikkeelle. Pelkona on, että moni teatterinystävä hyppää pian suoraan kesä- tai syyskaudelle.

Tämä koskee erityisesti ryhmämyyntejä. Ne ovat monelle teatterille merkittävä osa tuloja.

– Ryhmien saaminen kokoon ei tapahdu hetkessä. Ryhmänjohtaja tarvitsee keskimäärin kuudesta kahdeksaan viikkoa aikaa järjestelyille, tietää Lahden kaupunginteatterin myynti- ja markkinointipäällikkö Reetta Kaapro.

Yleisön houkuttelu kauempaa on vaikeaa, vaikka puhuttaisiin yksittäisistä katsojista.

– Viime syksyn katsojista valtaosa oli lähialueilta, Päijät-Hämeestä ja Kymenlaksosta. Uudenmaan osuus on ollut kymmenisen prosenttia, nyt se tipahti puoleen. Muualta Suomesta liikettä ei ole ollut juuri lainkaan, Kaapro kertoo.

Teatterit toivovat, että esityskausi pääsisi liikkeelle. Samalla valmistaudutaan jo loppuvuoteen.

– Pahinta on se, että epävarmuus jatkuu, mutta nyt aloitetaan jo tulevan syksyn harjoituksia normaalin lukujärjestyksen mukaisesti. Pidetään elintoimintaa yllä sitä päivää varten, kun päästään taas täysillä toimimaan, Ilkka Laasonen toteaa.