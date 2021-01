Halpalentoyhtiöt vaativat lisää vuoroja Euroopan pääkentille – EU jakaa pian varjellut nousu- ja laskeutumisajat uudelleen

Irlantilainen halpalentoyhtiö Ryanair aikoo lentää tulevana kesänä viikoittain yli 1 600 reittiä. Myyntiin tulee noin 52 miljonaa paikkaa, mikä on kaksinkertainen määrä kesään 2020 verrattuna.

Samalla Ryanair-konsernin toimitusjohtaja Michael O´Leary vaatii pääsyä useammille pääkentille Euroopassa. Konserniin kuuluvat emoyhtiön Ryanairin lisäksi EU:n alueella toimivat Buzz, Lauda ja Malta Air.

– Me ja muut halpalentoyhtiöt voisimme lentää enemmän pääkentille, joihin jo operoimme. Haluaisimme lisätä lentoja Berliiniin, Roomaan ja Amsterdamiin, jyrisi Michael O'Leary Euroopan ilmatilaa valvovan Eurocontrolin webinaarissa.

Ryanair-konsernin toimitusjohtaja Michael O'Leary sanoo, että EU:n asettamat poikkeussäännöt nousu- ja laskeutumisaikojen jakamisesta estävät halpalentoyhtiöitä lisäämästä lentoja Euroopan pääkentille. Arkistokuva syksyltä 2019. AOP

Pahentuneen koronapandemian ja matkustusrajoitusten takia yhtiö on kuitenkin supistanut rajusti alkuvuoden reittitarjontaa erityisesti Irlannista ja Britanniasta.

Ryanair odottaa monien muiden lentoyhtiöiden lailla matkustuksen alkavan elpyä kesällä. Yhtiö saa keväällä käyttöön noin 30 uutta Boeing 737 MAX -konetta, jotka aloittavat lennot Britanniasta.

Lasku- ja nousuajat jakoon Euroopan kentillä keväällä

Komissio on myöntymässä halpalentoyhtiöiden vaatimuksiin, ainakin osittain.

– On paradoksaalista, että ne lentoyhtiöt, jotka lentävät kaiken eniten, eivät ole saaneet valtioilta yhtään euroa apua. Niillä on kuitenkin tärkeä rooli, että Euroopassa ovat yhteydet olemassa jopa tällä hetkellä, ja me tarvitsemme lentoliikenteeseen kilpailua, sanoo Euroopan komission liikenteen ja liikkumisen pääosaston pääjohtaja Henrik Hololei.

Eu-komission Liikenteen ja liikkumisen pääosaston pääjohtajan Henrik Hololein haastattelu.

EU:n komissio on perunut väliaikaisesti lentoyhtiöitä koskevan vaatimuksen (siirryt toiseen palveluun) niin kutsuttujen slottien eli nousu- ja laskeutumisaikojen käyttämisestä. Normaalisti lentoyhtiöiden tulisi lentää 80 prosenttia niille myönnetyistä sloteista, jotta ne säilyisivät. Päätös on voimassa maaliskuun loppuun asti (siirryt toiseen palveluun).

Nykyinen EU-neuvoston puheenjohtajamaa Portugali valmistelee ehdotusta, jossa osa käyttämättömistä sloteista jaettaisiin uudelleen, esimerkiksi halpalentoyhtiöille, ja osa säilyisi nykyisin niitä hallitsevilla lentoyhtiöillä. Komissiolta odotetaan pian päätöstä siitä, millä perusteella lentoyhtiö saisi säilyttää sille kuuluvan slotin, jos lennot on koronapandemian takia peruutettu.

Schipholin lentokenttä Amsterdamissa on yksi Euroopan vilkkaimmista, ja lentoyhtiöiden on vaikea saada sinne uusia slotteja. Remko De Waal / EPA

Vaarana on, että nousu- ja laskeutumisaikoja suojelevat lentoyhtiöt alkavat lentää haamulentoja eli vuoroja ilman matkustajia.

Syynä on se, että menetettyä slottiaikaa on lähes mahdoton saada takaisin esimerkiksi Amsterdamin, Frankfurtin ja Pariisin kaltaisilta kentiltä. Vastaava tilanne on myös EU:n ulkopuolella sijaitsevalla Lontoon Heathrow'n kentällä, jonka sloteista päättää Britannia.

Myöskään Finnair ei halua menettää vuosikymmeniä sille kuuluneita nousu- ja laskeutumisaikoja.

– Finnairille on tärkeintä, että me pystymme pitämään aikataulut, jotka tukevat meidän hub-toimintaa ja toimivat syöttölentoina meidän Aasian-lennoille. Tämä on koko yhtiön strategian peruspilari, sanoo Finnairin myyntijohtaja Mikko Turtiainen.

Halpalentoyhtiöiden markkinaosuus Euroopan lentoliikenteessä kasvaa

Halpalentoyhtiöt aikovat palauttaa perinteisiä lentoyhtiöitä nopeammin tarjontaa kesällä. Ne tarjoavat pääasiassa kahden kaupungin välisiä matkoja, kun puolestaan verkostolentoyhtiöt – kuten Finnair ja Lufthansa – hyödyntävät Euroopan reittiverkostoa syöttölentoina mannertenvälisille kaukolennoille.

Kaukolentoja palautetaan enemmän vasta syksyllä, eikä kesällä kauttakulkumatkustusta ole vielä riittävästi. Tästä syystä esimerkiksi Finnair on aloittanut yhdensuuntaisten lippujen myymisen, jotta se saisi matkustajia siirtymään halpalennoilta koneisiinsa.

Euroopan kolmella suurimmalla halpalentoyhtiöllä Ryanairilla, easyJetillä ja Wizz Airilla on myynnissä kesäkaudella yli 130 miljoonaa paikkaa, (siirryt toiseen palveluun) noin 50 miljoonaa vähemmän kuin vuonna 2019. Todennäköisesti kaikkia nyt suunniteltavia vuoroja ei kuitenkaan lennetä, sillä Eurocontrolin arvion mukaan kesällä 2021 lennoista palautuisi noin puolet verrattuna vuoteen 2019.

Kesäkaudella 2021 halpalentoyhtiöiden tarjonta lisääntyy erityisesti Kreikkaan, Espanjaan ja Portugaliin. Näin Ateenassa vietettiin joulupäivää. Pantelis Saitas / EPA

Yhtiöiden varausjärjestelmissä tällä hetkellä myynnissä olevien lentojen perusteella kesäkaudella palautetaan vuoroja erityisesti Manner-Euroopan ja Britannian välillä. Eniten halpalentotarjontaa tulee olemaan Espanjaan, Kreikkaan ja Portugaliin suuntautuvilla lennoilla.

Sen sijaan halpalennot Italiasta ja Saksasta vähenevät, koska monet reiteistä ovat tuottaneet huonosti jo ennen koronapandemiaa ylitarjonnan takia.

Euroopan lentoliikenteestä halpalentoyhtiöiden markkinaosuus on noin kolmannes. Mikäli yhtiöt saavat lisää slotteja vilkkaimmille kentille, niiden markkinaosuus kasvaa.