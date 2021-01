Muuntuneet koronavirukset aiheuttavat painetta rajoilla, virologi Olli Vapalahti: "Tiukemmat testaus- ja kontrollitoimet rajoilla ovat tarpeen"

Pääosa varianttiviruksista tulee Suomeen tällä hetkellä Britanniasta, mutta myös muista maista.

– Viruksen maahantulon estäminen on nyt tärkeää. Näin voidaan merkittävästi ellei estää, ainakin hidastaa muunnoksen leviämistä ja taudin kiihtymisvaaraa, josta on jo riittävästi esimerkkejä maailmalta. Koska muualla tartuntoja on moninkertaisesti enemmän kuin Suomessa ilman varianttejakin, tällä tavoin muutenkin vähennetään uusia tartuntaketjuja. Tiukemmat testaus- ja kontrollitoimet rajoilla ovat tarpeen, sanoo virologian professori Olli Vapalahti Helsingin yliopistosta.

Turvaohjeisiinkin voidaan tarvita kiristyksiä

Nyt viranomaiset ohjeistavat pitämään kahden metrin turvaetäisyyksiä ja käyttämään maskia, jos turvavälien pitäminen ei ole mahdollista.

– Maski ennen kaikkea estää tartuttamasta muita ja mitä enemmän sitä käytetään sitä enemmän siitä on hyötyä. Tartuntoja on tällä hetkellä liikaa monin paikoin, jotta rajoituksia voitaisiin ainakaan höllentää ja niiden noudattamista on mahdollista vielä parantaa. Viimeistään siinä vaiheessa, jos varianttikanta saa enemmän jalansijaa, kireämpiä rajoituksia varmasti tarvittaisiin, sillä nämä toimet eivät enää riittäisi, arvioi Vapalahti.

Suomi kirii varianttien testaamisessa

Suomesta on löytynyt yli 60 muuntuneen viruksen aiheuttamaa covid 19 -tartuntaa. Professori Vapalahti uskoo, että varianttitartuntoja löytyy vielä lisää.

– Vaikka tartuntaketjuja on jo maassa ja lisää varmasti on piilossa, suurin osa nyt löydetystä 60 tapauksesta on rajoilta. Uskoisin että parin lähiviikon sisällä saadaan nopeampia työkaluja varianttien tehokkaampaan seulomiseen positiivisista näytteistä. Lisäksi olemme pienen askeleen edellä monia muita maita varianttien havaitsemisessa, mutta ehkä askeleen jäljessä niiden maahantulossa. Tapauksia ylipäänsä on vähemmän, joten asioihin on vielä mahdollista kohtuullisesti vaikuttaa.

Vapalahden mukaan rokotteet ilmeisesti antavat suojaa nyt kehittyneille varianteille, mutta aivan varmaa se ei ole.

– Osa mutaatioista joita on havaittu ovat viemässä virusta suuntaan, jossa se voi osin väistää aiempaa immuniteettia, kertoo Vapalahti.

Varmaa ei ole myöskään se, milloin epidemia hellittää otettaan.

– Rokotteilla tulee olemaan keskeinen osa epidemian saamisessa hallintaan, mutta ei ole kiveen hakattua, milloin sen laantuminen tapahtuu; rajoituksia - myös matkustamiseen varmaan tarvitaan kuukausia senkin vuoksi, että eri maat kulkevat eri tahtia epidemian ja toimien kanssa.

Lue lisää:

Uusimmat tiedot koronaviruksesta: Pfizer vähentää rokotetoimituksia Eurooppaan – vaikuttaa Suomeenkin, lentokielto Britanniasta jatkuu 25.1. asti