”Trumpin vaikutus on ollut tuhoisa” – professori manaa journalistiseen mediaan viime vuosina kohdistunutta vihaa mutta nostaa esiin yhden myönteisen muutoksen

Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin päättymäisillään oleva aikakausi jää mieleen valeuutis-hokemista, jotka ovat nakertaneet perinteisen median asemaa.

– Trumpin vaikutus on ollut hyvin tuhoisa. Vihan lietsominen on jakanut ihmisiä ja ollut erittäin vahingollista, sanoo Tampereen yliopiston viestinnän professori Kaarina Nikunen.

Moni on alkanut epäillä journalismia ja uskoo mieluummin vaihtoehtoisia kanavia ja totuuksia. Yhdysvaltojen kongressin valtaukseen kulminoituneesta Trumpin kaudesta on kuitenkin jäänyt jotain hyvääkin käteen. Se on synnyttänyt vastaliikkeen.

– Ihmiset ovat heränneet siihen, että ei ole itsestäänselvää, että meillä on luotettava media, Nikunen sanoo.

Professorin mielestä tilanne on haastanut journalistit siihen, että omassa työssä on oltava entistä parempi.

– Pitää kriittisesti pohtia sitä, onko journalismi ollut liian painottunut eliittiin. Entä missä määrin se on etääntynyt ongelmista, joita ihmiset kohtaavat arjessaan? Monet vähemmistöt ja marginalisoituneet ryhmät ovat kokeneet jo pitkään, että valtamedia ei ole kiinnostunut heidän kysymyksistään.

"Se on median vika, ei peilin"

Nykykehityksen taustalla vaikuttavat myös journalismin ansaintamallin mullistaneet asiat: alustatalous, sosiaalinen media ja digitalisoituminen.

– Somen alusta ja sen tuottama sisältö on haastanut journalismin tarpeellisuutta. Ihmiset hankkivat tietonsa jostain muualta. Se on iso muutos, jota poliittiset toimijat ovat hyödyntäneet ja lietsoneet siten epäuskoa valtamediaa kohtaan, professori Nikunen sanoo.

Ylen toimittaja Heikki Valkama on samoilla linjoilla. Trump ja populistit käyttävät sosiaalista mediaa omien tarkoitusperiensä ajamiseen.

– Kuuluu populistien agendaan syyttää mediaa. Se on aina median vika, ei peilin vika koskaan. Kaikki on heidän mielestään fake newsia. Trumpin strategia oli, että kun tarpeeksi kauan toistaa valetta, osa ihmisistä alkaa uskoa sitä.

Valkama on yksi kolmesta juontajasta Ylen mediakriittisessä tv-ohjelmassa Viimeisessä sanassa.

Sosiaalinen media on haastanut perinteisen journalismin asemaa. Nadine Mabinda

Some haastaa toimittajat

Sosiaalisen median vaikutusta on sekin, että journalismi on joutunut ennen näkemättömän kriittiseen tarkasteluun, ja myös itsepohdinnan eteen. Journalistit joutuvat työssään uudella tavalla vastuuseen.

Journalismikritiikkiä on sosiaalisessa mediassa enemmän kuin koskaan.

– Se on kuitenkin usein melko heppoista: ihmiset kommentoivat puoluekantansa tai fiiliksensä mukaan, Ylen Valkama sanoo.

Valkaman mukaan myös asiantuntijoilta tulee somessa palautetta heti, jos uutisessa on toivomisen varaa.

– Se on tervettä ja parantaa journalismia. Epätervettä on trollaus, huutelu ja jatkuva räyhääminen. Jokainen toimittaja tietää, että jos käsittelee tiettyjä aiheita, kirjoittaa mitä tahansa vaikka maahanmuutosta, joukko trolleja tulee huutelemaan.

Trollaaminen tarkoittaa netissä tapahtuvaa tahallista provosoimista, häiriköintiä ja kiusantekoa.

"Journalismia pitää läpivalaista"

Nikunen muistuttaa asiasta, joka ihmisiltä helposti unohtuu. Sosiaalinen media ei ole aidosti julkinen tila. Some on kaupallisten yritysten ideoiden markkinapaikka.

– Twitterillä esimerkiksi on oikeus sulkea tilejä, jos se haluaa. Tämä kuvaa hyvin sitä, millainen ongelma meillä on julkisen keskustelun tilan suhteen. Me elämme läpikaupallisessa sosiaalisessa mediassa.

Ylen Viimeinen sana on ruotinut journalismin tilaa lauantaisin Ylen aamun yhteydessä. Tänään perjantaina ohjelma siirtyy omalle erilliselle lähetyspaikalle perjantai-iltoihin.

– Media on väistämättä iso vallankäyttäjä. Joka päivä tehdään julkaisupäätöksiä, nostetaan esiin epäkohtia, kerrotaan erilaisista yhteiskunnallisista prosesseista. Se, miten tämä tapahtuu, pitää läpivalaista ja näyttää yleisölle, ohjelmaa juontava Valkama perustelee.

Viimeisen sanan käsittelyssä ovat viikon keskeiset journalistiset puheenaiheet, onnistumiset tai epäonnistumiset. Aiheita tarkastellaan journalismikriittisestä näkökulmasta.

Ohjelmaa juontavat Valkaman lisäksi Ylen uutis- ja ajankohtaistoiminnan sisältöpäällikkö Ville Seuri sekä Yle Helsingin toimittaja Lena Nelskylä.

Ensimmäisen perjantai-jakson aiheena on politiikan toimittajien mielipiteelliset kirjoitukset. Asiasta ovat keskustelemassa Helsingin Sanomien politiikan toimittaja Marko Junkkari ja Iltalehden politiikan toimituksen esimies Juha Ristamäki. Jakson voit katsoa täältä.

Viimeistä sanaa on tehty vuodesta 2018 lähtien.

Viimeinen sana perjantaisin Yle TV 1 klo 23.02 ja Yle Areenassa.

Keskustele aiheesta 16.1. klo 23 asti.

Lue lisää:

Ärsyttävätkö toimittajien jutut? Mediakritiikki palaa TV1:n perjantai-iltoihin

Katso Yle Areenassa:

Viimeinen sana.