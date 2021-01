USA:ssa vallanvaihto lähestyy – Ääriliiketutkija Ylelle: “Viranomaisten täytyy varautua väkivaltaan koko maassa, ei pelkästään Washingtonissa"

Tutkijoiden mukaan kongressihyökkäyksessä oli kyse terrorismista. He arvioivat, että vastaavia iskuja nähdään jatkossakin.

WashingtonYhdysvalloissa liittovaltion poliisi FBI varoittaa väkivallasta ympäri maan presidentin virkaanastujaispäivänä.

Loppiaisena viisi ihmistä kuoli, kun presidentti Donald Trumpin kannattajat yrittivät estää presidentinvaalien tuloksen vahvistamisen rynnäköimällä kongressin rakennukseen Washingtonissa.

Presidentiksi valittu Joe Biden vannoo keskiviikkona virkavalansa seremoniassa Washingtonissa. Pääkaupunki on varautunut päivän turvaamiseen järein toimin.

Yle kysyi kahdelta amerikkalaiselta terrorismin asiantuntijalta, miten he odottavat tilanteen Yhdysvalloissa kehittyvän.

Asiantuntija: “Kongressihyökkäys täyttää terrorismin määritelmän”

Georgetownin yliopiston professori Bruce Hoffmanin mukaan loppiaisen kongressihyökkäyksessä on kyse kotimaisesta terrorismista.

– Tammikuun kuudennen päivän tapahtumat kongressitalolla sopivat sekä Yhdysvaltain lakiin kirjattuun terrorismin määritelmään että FBI:n määritelmään. Sen mukaan terrorismia ovat väkivallanteot tai niillä uhkaaminen yhteiskunnan tai poliitikkojen pakottamiseksi toimimaan tietyllä tavoin, sanoo terrorismin tutkimiseen erikoistunut Hoffman.

Lähi-idän tutkimukseen erikoistuneen MEMRI-instituutin tutkija Anat Agron yhtyy Hoffmanin arvioon. Agron seuraa työkseen jihadistien ja äärioikeiston viestintää internetin eri palveluissa.

– Hyökkääjät yrittivät estää demokraattisen prosessin väkivallalla uhkaamalla. He ovat esittäneet uhkauksia netissä jo kuukausia. Hyökkäyksen uhasta oli etukäteen paljon tiedustelutietoa, Agron sanoo.

Washingtonissa Joe Bidenin virkaanastujaisia varten on pystytetty barrikadeja ja piikkiaitaa. AOP

Asiantuntijoiden mukaan kongressille hyökänneissä ryhmissä on kyse osittain päällekkäisistä verkostoista, jotka ovat valmiita poliittiseen väkivaltaan.

Sekalaiseen joukkoon mahtuu niin antisemitistejä, valkoista ylivaltaa kannattavia viharyhmiä kuin QAnon-salaliittoteoriaan hurahtaneita amerikkalaisiakin. Ryhmiä yhdistää ennen kaikkea valtiovallan vastustaminen.

Hoffmanin mukaan erityisesti valkoista ylivaltaa kannattavien ryhmien suosio on kasvanut presidentti Barack Obaman kauden aikana ja jälkeen. Obama oli Yhdysvaltain ensimmäinen afroamerikkalainen presidentti.

Muita tärkeitä tekijöitä ovat olleet vuoden 2008 talousromahduksen aiheuttama tyytymättömyys sekä sosiaalisen median tarjoama verkostoitumisen mahdollisuus. Presidentti Trumpin käyttämä retoriikka on innostanut ääriliikkeiden edustajia, Hoffman sanoo.

– He ovat kuulleet Trumpin sanat kutsuhuutona, vihreänä valona agendalleen. Se, mitä Trump tarkoitti, on epäolennaista, sillä he [ryhmät] ottivat presidentin sanat joka tapauksessa kannustuksena.

Lue lisää aiheesta: "Presidentti Trump kutsuu sinut Washingtoniin" – näin kongressiin tunkeutuneet ääriryhmät suunnittelivat valtausta netissä

Kongressihyökkäyksen jälkiä siivottiin 7. tammikuuta 2021. Shawn Thew / EPA

Ääriliikkeet ovat päättäväisiä

Tutkija Anat Agron arvioi, että kongressiin hyökänneet ryhmät jatkavat vastaavia iskuja jatkossakin.

– Ryhmät ovat uhanneet jatkaa väkivaltaisuuksia. Monet heistä sanovat, etteivät koskaan aio hyväksyä Joe Bideniä presidentiksi, Agron sanoo.

Agronin mielestä tilanteen eskaloituminen on todennäköistä.

– Olen nähnyt monen kirjoittavan olevansa valmis kuolemaan asiansa puolesta. Eräs radikaalin militian jäsen kirjoitti netissä, ettei usko selviytyvänsä tästä vuodesta ja että on jo siirtänyt kaiken omaisuutensa vaimonsa nimiin.

Se, mitä näimme loppiaisena, ei katoa noin vain. Bruce Hoffman, Georgetownin yliopiston professori

Professori Hoffman on huolissaan erityisesti virkaanastujaisten turvallisuudesta.

Hoffman muistuttaa, että Atlantan vuoden 1996 olympialaisten aikaan kisa-alueen ulkopuolelle jätetty pommi onnistui sotkemaan olympialaiset.

– Viranomaisten täytyy varautua väkivaltaan koko maassa, ei pelkästään Washingtonissa. Lisäksi pitää kiinnittää huomiota aatteisiin, jotka ovat vauhdittaneet väkivaltaa, Hoffman sanoo.

– Se, mitä näimme loppiaisena, ei katoa noin vain.

Loppiaisen kongressihyökkäyksessä saamiinsa vammoihin menehtyneen poliisin muistoksi on pystytetty muistoaita Washingtonissa. AOP

Kotimaisesta terrorismista harvoin syytteitä

Viranomaiset aikovat nostaa syytteen satoja kongressihyökkäykseen osallistuneita ihmisiä vastaan.

Tähän mennessä syytteitä on nostettu esimerkiksi luvattomasta oleskelusta kongressissa, valtion omaisuuden tärvelemisestä sekä varkauksista.

Kotimainen terrorismi on määritelty Yhdysvaltain laissa, mutta käytännössä rikoslaki ei kuitenkaan tunnista kotimaista terrorismia paria poikkeusta lukuun ottamatta (siirryt toiseen palveluun).

Jos tekijä on sen sijaan ulkomainen tai kytköksissä ulkomaiseen terrorijärjestöön, väkivallanteot ja niiden suunnittelun voi tuomita oikeudessa terroritekoina.

Professori Bruce Hoffmannin mukaan terrorismilainsäädännön puutteellisuus johtaa siihen, että keinot kotimaisen terrorismin hillitsemiseen ovat heikompia kuin kansainvälisen terrorismin estämiseen.

Lue myös:

FBI: Nettikeskusteluissa kutsuhuutoja aseellisiin protesteihin ympäri Yhdysvaltoja

"Pelkään joka päivä, mitä Donald Trump voi vielä tehdä", sanoo pitkän linjan republikaani Raymond Jallow

Trump sai toisen virkarikossyytteensä kautensa loppumetreillä – Lue, mitä seuraavaksi tapahtuu ja mitä syytteestä voi seurata

Yksinäinen poliisi sai harhautettua mielenosoittajat pois senaatin istuntosalin ovelta – Väkivaltaiset videot näyttävät, miten pahasti kongressin turvatoimet epäonnistuivat

Kirjeenvaihtajalta: Republikaaneilla oli mahdollisuus kääntää selkänsä trumpismille, eikä näin käynyt – seuraavaksi vastuu potkitaan äänestäjille