Saksalainen baritonitähti on valmis taistelemaan oikeudessa taiteen koronarajoituksia vastaan – olisiko sama mahdollista Suomessa?

Christian Gerhaher pelkää, että taide on koronarajoitusten myötä menettämässä yhteiskunnallisen asemansa.

Saksalainen baritoni Christian Gerhaher on nähnyt, mitä koronarajoitukset pahimmillaan merkitsevät taidealan ammattilaisille.

– Yksi maailmankuulu baritoni oli vararikossa jo huhtikuussa. Hän menetti talonsa, eikä tule tällä hetkellä toimeen. Tilanne on katastrofaalinen, hän kertoo.

Gerhaherin oma tilanne on hyvä, sillä tilillä on säästöjä ja kalenterissa on työtilauksia vuosiksi eteenpäin, mutta jotkut supertähdistäkin elävät kädestä suuhun.

– Vähemmän tunnetut taiteilijat ovat vielä suuremmassa pulassa. Koronarajoitusten mukana tulee sosiaalisia ongelmia, eikä niitä hoideta niin kuin poliitikot väittävät, hän sanoo ja viittaa kotimaansa Saksan politiikkaan.

Gerhaher on valmis viemään koronarajoitukset oikeuteen

Gerhaherin ura laulajana lähti lentoon pari päivää sen jälkeen, kun hän valmistui lääkäriksi. Luottopianisti Gerold Huberin kanssa he ovat tulkinneet saksalaisia liedejä yli kolmen vuosikymmenen ajan.

Tähtibaritoni nojaa tieteellisiin lausuntoihin, kun hän pitää taiteeseen kohdistuvia, monissa maissa jyrkkiä, koronarajoituksia epäoikeudenmukaisina ja Saksassa jopa perustuslain vastaisina. Perjantaina hän esiintyy Helsingin Ritarihuoneessa – tyhjälle salille. Yle lähettää konsertin suorana televisiossa ja Areenassa.

Kun Saksan Baijerissa konserttisaleihin otettiin kerrallaan 200 ihmistä, naapurimaassa Ranskassa saleihin otettiin yli puolet kapasiteetista. Gerhaherin mukaan se on osoitus siitä, että ranskalaisten elämässä kulttuurilla on merkitystä. Katriina Laine / Yle

Viime vuoden lopulla Gerhaher kokosi muusikkojoukon nostaakseen oikeusjutun taide-elämää kurjistavista koronarajoituksista. Lakitoimiston johdolla vaatimuksena oli, että taiteita kohdeltaisiin kuten uskontoa ja kokoontumisvapautta. Saksan perustuslaissa kaikki kolme ovat perusoikeuksia.

– Kahta muuta kohdeltiin pehmeästi, taiteita kovalla kädellä, Gerhaher toteaa.

Oikeusjuttu jäi odottamaan pöydälle, kun Baijerin sisäministeri julisti koronan vuoksi osavaltioon hätätilan päivää ennen kuin haaste olisi jätetty käsiteltäväksi. Kollegio jättää kanteen, jos taiteiden kohtelu jatkuu entisellään tartuntalukujen laskettua.

Suomessa Avien päätöksiä viety hallinto-oikeuteen – tuloksetta

Myös Suomessa moni pitää kulttuurialan kohtelua pandemian aikana epäreiluna. Samaan aikaan, kun vaikkapa ostoskeskuksissa on ihmisiä ruuhkaksi asti, konserttisalit ja muut taiteelle pyhitetyt tilat ovat tyhjillään. Aluehallintovirastojen päätöksiä on viety hallinto-oikeuteen, mutta toistaiseksi tuloksetta.

– Ainakaan minun tiedossani ei ole yhtäkään tapausta, jossa asianosaisuus olisi saatu selvitettyä niin, että prosessi jatkuisi hallinto-oikeudessa, toteaa Muusikkojen liiton juristi Mirkka Kivilehto.

Muusikkojen liitto on koronavuoden aikana tottunut puhelu- ja viestitulvaan hädässä olevilta jäseniltään.

– Kulttuuri on selkeästi se ala, joka on valittu rajoitusten kohteeksi. Se näkyy jo nyt niin, että ihmiset vaihtavat alaa. Ei ole luottamusta siihen, että tilanne muuttuisi ja kaikki palaisi ennalleen, Kivilehto sanoo.

Yle uutisoi hiljattain, että joensuulainen valotaiteilija Kari Kola haastaa aluehallintoviraston määräämät rajoitukset hallinto-oikeudessa. Kola vaatii, että tapahtuman luonne ja tila otetaan huomioon, kun rajoituksia määrätään. Pekka Tynell / Yle

Kulttuurielämää rajoitetaan eri maissa eri tavoin

Kaikissa maissa taiteita ei rajata pois elämästä pandemian keskellä. Ranskassa ulkonaliikkumiskieltoa on voinut rikkoa näyttämällä voimassa olevaa konsertti- tai elokuvalippua, ja kulttuurielämä pyörii myös muun muassa Espanjassa ja Portugalissa.

– Ainakin Saksassa kyse on luultavasti siitä, että nykypoliitikot ovat ensimmäistä sukupolvea, jotka saivat koulussa huonompaa kulttuurin opetusta. Se oli historiallinen virheliike, joka näkyy nyt lakeja säädettäessä, Christian Gerhaher manaa.

Lopulta kysymys on Gerhaherin mielestä yksinkertaisesti siitä, arvostetaanko taiteita ja kulttuuria yhteiskunnassa. Hengenravinto ei välttämättä ole jotain ylimääräistä, vaan se voi olla syy siihen, että elämä tuntuu täysipainoiselta ja rikkaalta.

– On vaarallista, jos taiteen itsestään selvä asema yhteiskunnassa katoaa. Luulen, että taide joutuu perustelemaan paikkansa entistä voimakkaammin.

Pianisti Gerold Huber (kuvassa) ja Christian Gerhaher ovat tulkinneet liedejä yli kolmen vuosikymmenen ajan. Suomessa kaksikko esittää muun muassa Franz Schubertin lied-kokoelman Schwanengesang. Katriina Laine / Yle

Tartuntatautilaki eduskunnan käsittelyssä

Muusikkojen liiton juristi Mirkka Kivilehto kertoo, että muusikoilla riittää huolia. Ensimmäinen on toimeentulo, sen jälkeen tulevat huoli tulevasta, kysymykset siitä, kuka on vastuussa, ja mitä vaihtoehtoja pulaan joutuneilla taiteilijoilla on.

Kivilehto muistuttaa, että aluehallintoviraston päätökset ovat kyseenalaistettavissa eli niihin voi hakea muutosta hallinto-oikeudesta. Rajoitukset perustuvat Suomessa tartuntatautilakiin. Se on parhaillaan eduskunnan käsittelyssä.

Lue lisää: Valotaiteilija Kari Kola on valittanut tapahtumarajoituksista hallinto-oikeuteen – dosentti: "Perusteet valitukselle ovat riittävät"

Christian Gerhaherin ja Gerold Huberin lied-konsertti suorana lähetyksenä Yle Teemalla ja Areenassa perjantaina 15. tammikuuta klo 20. Konsertti järjestetään Helsingin Ritarihuoneella ilman yleisöä.

Voit katsoa esityksen myös tästä: