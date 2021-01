Sara Hildénin taidemuseon arkkitehtuurikilpailun työt ovat nyt verkossa – ehdotuksia tuli massiiviset 472

Tuomaristo on ison urakan edessä. Kilpailun tuloksista kerrotaan aikaisintaan huhtikuussa.

Sara Hildénin taidemuseon uudisrakennuksen arkkitehtuurikilpailun ehdotukset on julkaistu. Ehdotuksiin voi tutustua verkossa.

Kansainväliseen kilpailuun hyväksyttiin kaikkiaan 472 ehdotusta. Tuloksista kerrotaan aikaisintaan huhtikuussa.

– Tuomaristo on ilahtunut suuresta määrästä ehdotuksia, ja paneudumme niihin kevään aikana. Joukossa on hyvin monenlaisia ehdotuksia, joissa niin museorakennusta kuin kaupunkitilaa on lähestytty eri tavoin, kertoo arkkitehtuurikilpailun tuomariston puheenjohtaja, Tampereen kaupungin apulaispormestari Jaakko Stenhäll tiedotteessa.

Kilpailutyöt löytyvät Tampereen kaupungin hallinnoimalta nettisivulta (siirryt toiseen palveluun) (siirryt toiseen palveluun).

Uusi museorakennus sijoittuu keskeiselle paikalle Tampereen kaupungin keskustassa. Taidemuseon uudisrakennukselle aiottu alue rajautuu Kuninkaankatuun, Wilhelm von Nottbeckin puistoon, Polttimonkatuun sekä nykyiseen Pääkonttori-rakennukseen Finlaysonin alueella.

Kilpailuehdotusten lopullinen määrä poikkeaa hieman aiemmin ilmoitetusta. Teknisessä tarkistuksessa havaittiin useita ehdotuksia, joilla oli keskenään sama nimimerkki. Mukana oli myös ehdotuksia, jotka oli palautettu useampaan kertaan hieman eri nimimerkeillä, jolloin viimeisin määräaikaan mennessä saapunut versio on valittu arvosteluun. Yhdessä ehdotuksessa tekijätiedot tulivat ilmi ja ehdotus hylättiin.

