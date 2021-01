Viestipalvelu Whatsapp lykkää uusia käyttöehtoja yksityisyyshuolten takia

Yhdysvaltalaisen sosiaalisen median suuryhtiön Facebookin omistama Whatsapp-viestipalvelu viivyttää uusien käyttöehtojen hyväksymisvaatimusta palvelussa.

Syynä on yhtiön uusien ehtojen herättämä laaja huoli yksityisyydensuojasta.

Whatsapp ilmoitti perjantaina (siirryt toiseen palveluun), että palvelun käyttäjien ei tarvitse lukea ja hyväksyä palvelun uusia käyttöehtoja helmikuun 8. päivään mennessä, kuten oli aiemmin vaadittu, eikä heidän tilejään jäädytetä tai poisteta tuolloin.

Uudeksi päivämääräksi yhtiö asetti 15. toukokuuta.

Whatsapp yrittää vakuuttaa käyttäjänsä siitä, että uudistetut käyttöehdot eivät uhkaa näiden viestien ja henkilökohtaisten tietojen yksityisyyttä.

Uudet käyttöehdot herättivät hämmennystä

Aiemmin tässä kuussa Whatsapp ilmoitti käyttäjilleen, että se antaisi heille uusia vaihtoehtoja viestiä yritysten kanssa palvelun kautta ja että palvelu päivittää käyttöehtojaan.

Käyttäjille annettiin tuolloin helmikuun 8. päivään asti aikaa hyväksyä uudistetut ehdot tai he eivät pääsisi enää tileilleen.

Monet käyttäjät pitivät ilmoitusta merkkinä suuresta muutoksesta Whatsapin suhtautumistavassa dataan: pelkona oli, että yhtiö voisi nyt lukea ihmisten keskusteluja ja muuta henkilökohtaista dataa.

Hämmennystä herätti, tarkoittaisivatko uudet säännöt esimerkiksi Whatsappin käyttäjien tietojen jakamista Facebookin omistamien muiden sosiaalisen median palveluiden eli Facebookin ja Instagramin kanssa.

Whatsappin palvelussa oleellista on ollut viestinnän yksityisyyttä suojaava salaus, ja ajatus minkäänlaisesta tietojenvaihdosta Facebookin kanssa herätti käyttäjissä välittömästi epäilyksiä.

Monet Whatsappin käyttäjät siirtyivät yksityisyyshuolien takia kilpaileviin viestipalveluihin kuten Telegramiin ja Signaliin. Jopa miljoonien käyttäjien kerrotaan lähteneen Whatsappista.

Facebook hakee keinoja tehdä rahaa Whatsappilla

Uusien käyttöehtojen taustalla on Whatsappin suunnitelma hankkia tuloja välittämällä liike-elämän viestintää.

Facebook osti Whatsappin 16 miljardilla dollarilla vuonna 2014, mutta sillä on ollut hyödyntää hankkimaansa palvelua rahallisesti.

Aluksi Facebook eoi suuresti puuttunut Whatsappin toimintaan.

Sittemmin Whatsappin alkuperäiset perustajat Jan Koum ja Brian Ackton lähtivät yhtiöstä vuonna 2018, kun heidän välinsä Facebookin perustajaan Mark Zuckerbergiin olivat hyytyneet. Facebook on sen jälkeen tiukentanut otettaan Whatsappista.

Uusien liike-elämän käyttöön tarkoitettujen ominaisuuksien takia yhtiö oli muuttamassa Whatsapp-palvelun käyttöehtoja tavalla, joka herätti laajaa huolta siitä, miten yhtiö käyttää sen Whatsappin käyttäjien tietoja.

Whatsapp yrittää nyt hälventää näitä pelkoja. Yhtiö sanoo, että liikkeellä on virheellistä informaatiota..

Whatsapp kertoo, että suunnitellut muutokset ovat pieniä eivätkä vaikuta henkilökohtaisiin keskusteluihin, jotka salataan edelleen käyttäjältä käyttäjälle.

Whatsapp sanoi asettavansa liike-elämän välineiden käyttöönotolle tähtäimeksi uuden päivämäärän, 15. toukokuuta. Palvelu kertoo nyt lähestyvänsä käyttäjiä asteittain käyttöehtojen muutoksista.

Lähteet: AFP, Reuters