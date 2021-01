Saksan valtapuolue valitsee parhaillaan uutta johtajaa – onko joku näistä kolmesta miehestä Merkelin seuraaja?

Saksassa liittohallitusta johtava puolue kristillisdemokraattinen CDU valitsee tänään uuden puheenjohtajan. Koronapandemian vuoksi puoluekokous on virtuaalinen ja äänestys järjestetään etäyhteyksin.

Puheenjohtajaksi ovat ehdolla Nordrhein-Westfalenin osavaltion pääministeri Armin Laschet, liittopäivien ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja Norbert Röttgen sekä politiikasta viime vuosina syrjässä ollut liikemies Friedrich Merz.

Jos kukaan ehdokkaista ei saa yli puolta äänistä, järjestetään toinen kierros kahden eniten ääniä saaneen kesken. Tuloksia odotetaan alkuiltapäivästä.

Merkelin puheista tulkittu tuenilmauksia

Saksan liittokansleri Angela Merkel ei ole virallisesti asettunut kenenkään ehdokkaan taakse. Hän kehotti kuitenkin perjantaina virtuaalipuoluekokouksen avaussanoissaan puoluetta muistamaan maltillisen linjan, kun se valitsee itselleen uuden puheenjohtajan lauantaina.

– Olemme aina etsineet ratkaisuja, jotka tasapainottavat konflikteja ja edistävät yhtenäisyyttä. Se on leimannut meitä hallitsevana puolueena, Merkel sanaili.

Merkelin sanat katsottiin epäsuoraksi vastustukseksi miljonääri Friedrich Merzin valinnalle puolueen johtoon. Merz on puheissaan luvannut viedä puoluetta enemmän oikealle.

Merkelin on aiemmin tulkittu tukevan Laschetia, sillä hän on sanonut, että Laschetilla on suuren osavaltion pääministerinä ainakin tarvittavat valmiudet. Perjantaina Merkel sanoi toivovansa puolueen valitsevan johtoon "tiimin, joka ottaa puolueen haltuunsa".

Laschet on ainoa ehdokas, joka on kampanjoinut "tiiminä" terveysministeri Jens Spahnin kanssa.

CDU:n uusi puheenjohtaja on vahvoilla puolueen kansleriehdokkaaksi syksyn liittopäivävaaleissa. CDU:n ehdokas on puolestaan näillä näkymin vahvoilla seuraavaksi liittokansleriksi, sillä puolue on kannatuskyselyissä ylivoimaisesti suosituin.

