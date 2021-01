Tuleeko tästä miehestä Merkelin seuraaja? Armin Laschet johtaa Saksan kristillisdemokraatit kohti syksyn vaaleja

Saksan suurinta puoluetta johtaa seuraaviin vaaleihin Armin Laschet. Nordrhein-Westfalenin osavaltion pääministerinä toimiva Laschet 59-vuotias valittiin kristillisdemokraattisen CDU-puolueen puheenjohtajaksi lauantaina etäpuoluekokouksessa.

Hän voitti toisella äänestyskierroksella liikemies Friedrich Merzin. Äänet jakautuivat Laschetin hyväksi 521–466. Digitaalisen äänestyksen tulos vahvistetaan vielä kirjeäänestyksellä, jonka tuloksen on määrä valmistua perjantaihin mennessä.

Ensimmäisellä kierroksella pelistä putosi kolmas ehdokas, liittopäivien ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja Norbert Röttgen. Maantieteellisesti vaalissa ei juuri ollut valinnanvaraa, sillä kaikki ehdokkaat ovat kotoisin samasta osavaltiosta.

Merkelin tulkittiin tukevan Laschetia

Armin Laschet on esiintynyt puheenjohtajakampanjassaan Merkelin linjan jatkajana. Liittokansleri ei virallisesti tukenut ketään ehdokkaista, mutta sanoi syksyllä, että Laschetilla on suuren osavaltion pääministerinä valmiudet tehtävään.

Merkel myös sanoi perjantaina puoluekokouspuheessaan, että hän toivoisi, että puolueen johtoon valitaan "tiimi". Laschet kampanjoi ainoana ehdokkaana "tiiminä', jossa hänen tukenaan toimi terveysministeri Jens Spahn.

Spahn esiintyi myös puoluekokouksessa ehdokkaiden kyselykierroksella. Kysymystä hän ei varsinaisesti esittänyt, vaan käytti puheenvuoronsa Laschetin kehumiseen.

Kuusikymppinen mies Saksan länsirajalta

Laschet syntyi katoliseen perheeseen aivan Saksan länsirajalla Aachenissa vuonna 1961. Hän on koulutukseltaan juristi ja toiminut politiikassa lähes koko aikuisikänsä. Poliittinen ura alkoi kotikaupungin valtuustosta.

Sittemmin Laschet istui niin Saksan liittopäivillä kuin EU-parlamentissa. Viime vuodet hän on vaikuttanut lähinnä kotiosavaltiossaan ja johtanut Nordrhein-Westfalenin hallitusta vuodesta 2017. Osavaltion hallituskoalitiossa CDU istuu liberaalipuolue FDP:n kanssa.

FDP:stä ehdittiinkin jo lauantaina toivoa, että Laschetin valinta johtaisi liittovaltion tasollakin niin sanottuun musta-keltaiseen koalitioon.

Mutta tuleeko Laschetista kansleria?

CDU:n puheenjohtajakisa käynnistyi vajaa vuosi sitten, kun Annegret Kramp-Karrenbauer ilmoitti väistyvänsä puheenjohtajan paikalta. Hän oli noussut puolueen johtoon vasta joulukuussa 2018.

CDU:n puheenjohtaja on vahvoilla myös puolueen liittokansleriehdokkaaksi syksyn liittopäivävaaleissa. Puheenjohtajavalinnan alla on kuitenkin väläytetty kansleriehdokkaaksi myös baijerilaisen sisarpuolueen johtajaa Markus Söderiä – tai sitten terveysministeri Spahnia, jonka suosio on kasvanut koronakriisin aikana.

Miten uskot Laschetin pärjäävän Saksan valtapuolueen johdossa ja olisiko hänestä täyttämään Merkelin saappaat?

