Koronarypäs rakennustyömaalla Seinäjoella – Etelä-Pohjanmaan tartuntaluvut kääntyivät nousuun

Kuvan työmaa ei liity tapaukseen. Sairaanhoitopiiri ei kerro, mistä työmaasta on kyse.

Kuvan työmaa ei liity tapaukseen. Sairaanhoitopiiri ei kerro, mistä työmaasta on kyse. Paula Collin / Yle

Ylilääkäri uskoo kuitenkin, että tilanne saadaan haltuun, kun kartoitustyö on valmis ja karanteenipäätökset saadaan voimaan.

Koronatartuntojen määrä on kääntynyt kasvuun Etelä-Pohjanmaalla: perjantaina sairaanhoitopiirin alueella todettiin 13 koronavirustartuntaa.

Viimeaikaiset tartunnat ovat keskittyneet Seinäjoen alueelle, missä tilanne on ollut pitkään rauhallinen. Perjantain tapauksista valtaosa kytkeytyy yhteen rakennustyömaahan Seinäjoella.

– Siellä tartunnat ovat päässeet etenemään työntekijästä toiseen, mikä on johtanut usean työntekijän sairastumiseen ja varmaankin useaan karanteeniin, sanoo ylilääkäri Matti Rekiaro Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiristä.

Yleensä puolet tartunnoista tulee ilmi perhepiireissä. Työmaatartuntojen osuus on vaihdellut, mutta jäänyt yleensä alle 15 prosentin kaikista tapauksista. Toisaalta perhetartuntojen vähentyessä muiden tartuntojen suhteellinen osuus tietysti kasvaa.

Työolosuhteet ovat ratkaisevia.

– Rakennustyömaalla haasteena ovat monesti taukotilat, jotka ovat pieniä. Rakennustyö on raskasta, jolloin hengästytään ja hengitystiheys kiihtyy, kuvaa Rekiaro.

Matti Rekiaro toivoo, että suosituksia ja rajoituksia maltettaisiin nyt noudattaa. Uusia keinoja ei tarvita, kunhan vanhoista pidetään kiinni. Kati Ala-Renko / Yle

Kaikkiaan perjantaina todetut tapaukset liittyvät kolmeen ketjuun, joihin liittyy paljon kontakteja. Jäljitystyö on käynnissä ja lisää tartuntoja voi vielä ilmetä.

– Kyllä tässä nousujohteinen tilanne valitettavasti on, sanoo Matti Rekiaro.

Vielä ei tiedetä paljonko karanteenipäätöksiä on luvassa. Viime aikoina Etelä-Pohjanmaan tartunnoista 60 prosenttia on todettu jo karanteenissa olleilla.

Rekiaro on toiveikas sen suhteen, että tilanne saadaan kartoituksen ja karanteenipäätösten avulla hallintaan ja nousupiikki selätettyä kuten aiemminkin.

– Tilanteessa tapahtuu jatkuvaa aaltoliikettä: kun tapausten määrä kasvaa, ihmiset taas havahtuvat ja sitoutuvat paremmin yhteisiin pelisääntöihin.

Tsemppausta tarvitaan vielä

Lista Seinäjoen mahdollisista altistumispaikoista kertoo, että moni on asioinut kaupoissa ilman maskia. Se kertoo Rekiaron mukaan koronaväsymyksestä, josta alueen yhteistyöelin Nyrkki onkin ollut huolissaan.

Nyrkki toivookin, että kaupoissa asioidaan ripeästi eikä oleskelutiloihin jäädä notkumaan. Kauppojen tiloista tartuntoja ei olekaan tullut paljon, ilmeisesti juuri siksi, että kontaktiajat ovat jääneet lyhyiksi.

Rekiaro kannustaa tsemppaamaan, sillä valoa on näkyvissä: rokotukset ovat alkaneet ja kesään mennessä tilanne voi parantua.

– Tässä on lähes vuosi taisteltu yhdessä – ei nyt anneta periksi, kun on muutaman kuukauden jaksosta enää kyse. Uusia konsteja ei tarvita, vanhoissa on vara parempi, kunhan vain jaksetaan noudattaa niitä! sanoo Rekiaro.