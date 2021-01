Pääministeri Marin ennakoi lisärajoituksia rajoille: "Kannamme todella paljon huolta viruksen uudesta muunnoksesta"

Marinin mukaan matkustajavirrat on saatava pienemmiksi ja kattava testaus myös lauttaliikenteeseen ja maarajoille.

Pääministeri Sanna Marin (sd.) on erittäin huolissaan koronaviruksen uusista muunnoksista ja uskoo, että niiden leviäminen saadaan aisoihin paitsi rokottamalla myös edelleen rajoituksia tiukentamalla. Rajatarkastusten on oltava kattavia, Marin sanoo Ylen haastattelussa Hämeenlinnassa lauantaina.

Lisähankaluutta on aiheuttanut rokotetoimitusten takkuaminen. Marin sekä perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd.) ovat kumpikin hoputtaneet Euroopan unionia rokotetoimitusten saamiseksi nykytahtia nopeammin.

Virusmuunnos suuri huolenaihe

Vaikeuksista huolimatta Marin näkee valoa tunnelin päässä.

– Kuljemme valoisampia aikoja kohti, ja on erinomaisen hyvä, että rokotukset on voitu aloittaa. Samalla on todettava, että malttia tarvitaan. Elämme edelleen keskellä syvää kriisiä, Marin sanoo.

Vaikka Suomessa tilanne on verrattain hyvä, muualla Euroopassa se on puolestaan erittäin huono.

– Kannamme todella paljon huolta viruksen uudesta muunnoksesta, joka näyttää leviävän paljon tehokkaammin ja nopeammin kuin aikaisempi virus.

– Se aiheuttaa meille huolta ja todennäköisesti tarpeen myös kiristää rajoituksia paitsi rajoilla myös kotimaassa.

Marinin mukaan meidän pitää sinnitellä tämä kevät, ja samalla kun rokotetaan, pitää tauti hallinnassa, jotta sen aiheuttamat vauriot jäisivät mahdollisimman pieniksi.

Kattavat tarkastukset kaikille rajoille

Marin kertoo, että hallitus käsittelee ensi viikon perjantaina rajakokonaisuuden eli sisä- ja ulkorajojen mahdolliset tiukennukset.

– Meidän pitäisi saada matkustajavirtoja pienemmiksi ja samanaikaisesti testaus käyntiin täysimääräisesti kaikille rajanylityspaikoille – ei vain lentoliikenteeseen, vaan myös laivaliikenteeseen ja maarajoille. Tarvitan kattava testaus ja karanteenijärjestelmä.

Marinin mukaan kunnissa tehdään jo määrätietoisesti työtä testauksen ja karanteenijärjestelmän toteuttamiseksi.

– Perjantain neuvotteluissa käsittelemme myös muita rajoitustoimia ja niidenkin eteen tehdään töitä ministeriöissä yhteistyössä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa.

Marin ei tässä vaiheessa halua lähteä avaamaan mitä rajoitustoimet tarkalleen ovat. Hänen mukaansa ne ovat edelleen jo ennestään tuttuja toimia, joihin nykyinen lainsäädäntö antaa mahdollisuuden.

Lue myös:

Koronamuunnos pyritään torppaamaan rajoille: hallitus valmistelee rajanylitysten kiristämistä – joulu ei tuonut pelättyä tartuntapiikkiä

Lapin rajoilla varaudutaan massatestauksiin, Torniossa haasteena on rajanylittäjien suuri määrä

Sisäministeri Ohisalo Ylelle: Työmatkaliikennettä ja perhetapaamisia rajojen yli voidaan joutua rajoittamaan

Tallinnasta saapuvia matkustajia ryhdytään testaamaan nyt myös laivoilla – Näytteenotto kuitenkin vapaaehtoinen