Vuosi yksi koronaviruksen kanssa – 133 uutisvalokuvaa vuodesta, jonka elimme SARS-CoV-2 keskuudessamme

Tämä valokuvakooste näyttää, mitä me olemme viime vuoden aikana kokeneet.

Suomen ensimmäinen koronavirustartunta raportoitiin Lapin keskussairaalassa keskiviikkona 29. tammikuuta. Saariselällä lomailemassa ollut kiinalaisturisti oli hakeutunut aiemmin samalla viikolla hoitoon kovan kuumeen vuoksi. Turisti oli kotoisin Keski-Kiinasta, Hubein maakunnassa sijaitsevasta Wuhanin kaupungista.

Tuosta päivästä alkoi tapahtumaketju, sittemmin maailmanlaajuinen pandemia, joka vaikuttaa yhä jokaisen suomalaisenkin arkeen. Sittemmin Suomessa on koettu kaksi koronavirusaaltoa, ainakin 44 402 ihmistä on saanut tartunnan ja 671 ihmistä on menettänyt henkensä. Maailmanlaajuisesti SARS-CoV-2-koronaviruksen aiheuttamaan COVID-19-tautiin on sairastunut jo sata miljoonaa ihmistä.

Uutismediat ja journalistit ympäri maailman ovat seuranneet virustilanteen kehittymistä herkeämättä. Tietoa on kertynyt viikko viikolta lisää, suosituksia on annettu, muutettu ja päivitetty. Vuosi viruksen Suomeen ilmaantumisen jälkeen olemme viimein siinä pisteessä, jossa aito toivo laajoista rokotuksista kolkuttaa jo ovella. Kun iso enemmistö väestöstä on saanut rokotteen, koronavirus saadaan toivottavasti viimein selätettyä.

Tämä valokuvakooste näyttää, miten Suomessa on eletty ja mitä olemme viime vuoden aikana kokeneet. Olemme siirtyneet etätöihin ja etäkouluun, ulkoilleet ja jääneet kalpeiksi, kun ulkomaille ei niin vain pääsekään. Nyt tilaamme ruokaa kotiin, istumme ruudun ääressä ja kallistamme päämme taaksepäin koronavirustestissä, jonne menemme heti, kun nenän päässä kiiltelee pieni räkäpisara.

Ja tältä se näyttää, elämämme koronaviruksen kanssa ja keskellä Ylen valokuvaajien silmin.

Tammi-helmikuu

Suomen ensimmäinen koronavirustartunta todettiin 28. tammikuuta 2020 Lapissa. Wuhanista kotoisin oleva matkailija lomaili Saariselällä, josta hänet kuljetettiin eristykseen Lapin keskussairaalaan Rovaniemelle. Sairaala kuvattiin 29. tammikuuta. Maija-Liisa Juntti / Yle

Ylen uutistoimituksessa Helsingin Pasilassa työskenneltiin perinteiseen tapaan vielä 14. tammikuuta. Myöhemmin keväällä käytännössä koko toimitus siirtyi etätöihin, ja yhteistyö avokonttorissa on muisto vain. Eleni Paspatis / Yle

Kaukaiselta tuntuvat nyt myös suuret kokoontumiset ja ihmisjoukot. Silakkaliikkeen ensimmäinen mielenilmaus järjestettiin vielä tulossa olevasta koronaviruspandemiasta tietämättä 1. helmikuuta Helsingin Kansalaistorilla. Jouni Immonen / Yle

Uutiset koronaviruksesta tyhjensivät paikoin kauppojen ja apteekkien hyllyjä. Tamperelaisen apteekin käsihuuhdehylly ammotti tyhjyyttään 3. helmikuuta. Antti Eintola / Yle

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos järjesti tiedotustilaisuuden koronavirustilanteesta 4. helmikuuta Helsingissä. Silloisen tiedon varassa syytä huoleen ei vielä nähty. Ylilääkäri Taneli Puumalaisen mukaan sairastunut kiinalaisturisti oli tuolloin toipumaan päin. Eleni Paspatis / Yle

KYS:n henkilökunta harjoittelee suojapukujen pukemista ja käyttöä kuusi kertaa vuodessa. Yle kuvasi harjoituksen 27. helmikuuta. Sami Takkinen / Yle

Maaliskuu

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö saapui Pasilaan 12. maaliskuuta esiintyäkseen A-talkin suorassa lähetyksessä. Vastassa olivat Ylen päätoimittajat Riikka Räisänen ja Jouko Jokinen. Paikalle saapunut Niinistö yritti kätellä päätoimittaja Räisästä, joka ei lähtenyt kättelyyn, vaan yritti saada Niinistön mukaan nyrkkitervehdykseen. Päivää ennen WHO oli julistanut koronaviruksen pandemiaksi. Silja Viitala / Yle

Median edustajat saartoivat THL:n Mika Salmisen hallituksen tiedotustilaisuudessa 12. maaliskuuta. Turvaväli oli vielä tällöin suomalaisille tuttu sana lähinnä liikenteestä. Tiina Jutila / Yle

Sipoon Nikkilän S-marketissa wc-paperihylly oli tyhjennetty tehokkaasti perjantaina 13. maaliskuuta. Päälle vyöryvä koronavirusepidemia sai ihmiset hamstraamaan ympäri Suomen. Eleni Paspatis / Yle

Hallitus järjesti tiedotustilaisuuden koronaviruksen leviämisen hidastamiseen tähtäävistä toimista 16. maaliskuuta. Rajojen sulkemista alettiin valmistella, muun muassa koulut ja kirjastot suljettiin ja 10 hengen kokoontumisrajoitus asetettiin. Petteri Bülow / Yle

Kouvolalainen kuntosaliyrittäjä Ville Sipari puhdisti levytankoa pitääkseen yksityisen salinsa auki 17. maaliskuuta. Kuntosaliketju Elixia sulki kaikkien toimipisteidensä ovet 12. maaliskuuta. Pyry Sarkiola / Yle

Ja Suomi teki kuten ohjeistettiin. 18. maaliskuuta kello 13 Rautatientorin metroaseman Kompassiaukiolla oli hiljaista. Silja Viitala / Yle

Valomainosasentaja Mika Nikula oli 18. maaliskuuta Pasilassa töissä veljensä Saulin kanssa. Parivaljakko vaihtoi Alarm-kyltin tilalle kyltin, jossa lukee Induform. Kaksi päivää aiemmin hallitus ja tasavallan presidentti olivat todenneet Suomen olevan poikkeusoloissa. Valmiuslaki otettiin käyttöön 16. maaliskuuta. Silja Viitala / Yle

Aasialaisturistit poseerasivat 18. maaliskuuta vielä valokuvissa Senaatintorilla, mutta poikkeusaika oli alkanut ja Suomi sulkeutumassa. Silja Viitala / Yle

Tähän asti Suomessa kasvomaskeja olivat käyttäneet ensisijaisesti turistit ja terveydenhoitohenkilökunta. Helsingin päärautatieasemalla 18. maaliskuuta kasvomaskeja näkyi kaksi kappaletta. Silja Viitala / Yle

Viimeistään tässä vaiheessa käsihuuhdetta ilmestyi kaikkialle. Sitä oli avokonttorissa, marketissa ja taksissa 19. maaliskuuta. Silja Viitala / Yle

"Äitiiii, tuu tänne!" Miira Väänäsen apua ja läsnäoloa kaivattiin torstaina 19. maaliskuuta viiden minuutin välein. Ylivilkkaat koululaiset Alina (oikealla) ja Leevi tarvitsivat apua koulutöiden kanssa ja pieni Sofia (vasemmalla) leikkiseuraa. Silja Viitala / Yle

18. maaliskuuta Senaatintorin laidalla sijaitseva Cafe Engel oli vielä auki, mutta vajaa viikko myöhemmin hallitus antoi eduskunnalle esityksen ravintoloiden sulkemiseksi koronaviruksen torjumiseksi. Silja Viitala / Yle

Pääministeri Sanna Marin kääri hihansa vieraillessaan Ylen Ykkösaamussa 21. maaliskuuta. Tiina Jutila / Yle

"Avaa maailmasi", mainostaulu kehotti 25. maaliskuuta Helsingissä, mutta maailma oli kovaa vauhtia sulkeutumassa. Suomessa raportoitiin 88 koronavirustartuntaa. Silja Viitala / Yle

25. maaliskuuta Pickwick Pub -ravintolan ovessa oli jo sulkemisesta kertova kyltti. Henkilökunta oli siirtynyt kulutuksen myötä marketteihin. Silja Viitala / Yle

Helsingin päärautatiasemalla oli hiljaista puolenpäivän aikaan keskiviikkona 25. maaliskuuta. Uudenmaan rajat olivat menossa kiinni perjantaina. Silja Viitala / Yle

Helsingin ja Turun välinen moottoritie hiljeni perjantaina 27. maaliskuuta, kun Uudenmaan rajaa oltiin sulkemassa. Silja Viitala / Yle

27. maaliskuuta Helsinki-Turku-moottoritiellä Lohjalla Sammatin eritasoliittymässä rakennettiin infrastruktuuria Uudenmaan rajojen sulkua valvovia ihmisiä varten. Paikalle tuotiin muun muassa vessoja ja sulkuaitojen materiaalia. Silja Viitala / Yle

Uudenmaan puolella rajaa asuvat Kia, Nico, Mico ja Kim Sundvall pyöräilivät ihmettelemään rajojen lähestyvää sulkua 27. maaliskuuta. Silja Viitala / Yle

Varussotilaat leiriytyivät illalla Lohjan Kasvihuoneilmiön läheisyyteen ja valmistautuivat avustamaan poliisia. Silja Viitala / Yle

... ja niin Uudenmaan raja sulkeutui. Sulkua valvottiin Pukkilassa 28. maaliskuuta, jolloin Suomessa todettiin 126 uutta koronavirustaruntaa. Ville Airaksinen / Yle

Poliisi pysäytti Onnibussin valtatie 3:n tarkastuspisteellä yöllä 28. maaliskuuta. Varussotilaat olivat valmiina auttamaan tarkastuksessa. Dani Branthin / Yle

Huhtikuu

Päivi Suojasalo suihkutti desinfiointipyssyllään veden ja desinfiointiaineen sekoitusta neuvotteluhuoneeseen Lassila & Tikanojan pääkonttorissa Helsingissä 1. huhtikuuta. Silja Viitala / Yle

Nallehaaste rantautui maailmalta Suomeenkin maaliskuun lopulla. Somessa levinneen haasteen tarkoitus oli piristää ohikulkijoita asettamalla pehmolelu ikkunaan nähtäväksi. Tämä nalle kuvattiin Helsingin Kumpulassa huhtikuun alussa. Eleni Paspatis / Yle

Laakson sairaalan pihalle Helsinkiin tuotiin huhtikuun alussa kylmäkontteja siltä varalta, että säilytettävien ruumiideen määrä kasvaa äkillisesti. Tähän konttiin olisi tarpeen vaatiessa mahtunut 90 vainajaa. Matti Myller / Yle

Suomen Yrittäjien lainsäädäntöasioiden päällikkö Tiina Toivonen teki etätöitä kotonaan Vantaalla 3. huhtikuuta. Myös etätöissä oleva isä Sami Sjöblom otti syliinsä Elena-tyttären, jonka sormeen tuli "pipi" leikin tuoksinassa. Ylen keväällä tekemän kyselyn mukaan yli miljoona suomalaista oli siirtynyt etätöihin koronaviruspandemian vuoksi. Silja Viitala / Yle

Helsinkiläiset Miika Tulkki ja Inga Strauss ryhtyivät huhtikuussa koronavirustilanteen vuoksi Helsinki-avun vapaaehtoisiksi. Tuolloin he kävivät kerran tai kaksi kertaa viikossa kauppa-apuna Helsingin Lauttasaaressa asuville ikäihmisille. Eleni Paspatis / Yle

Mehiläisen drive-in-testauspaikka kuvattiin Espoon Tapiolassa huhtikuun loppupuolella. Mårten Lampén / Yle

... ja Pihlajalinnan testauspaikka Laukontorilla Tampereella. Miikka Varila / Yle

Näyttelijä Alma Pöysti mikitettiin ennen Daniel Olin -ohjelman nauhoitusta Ylen tiloissa Pasilassa 21. huhtikuuta. Tiina Jutila / Yle

Paulus Niinikoski ja Unto Vapaaoksa (ruudulla) keskustelivat etäopiskelutunnilla tietokoneen välityksellä 20. huhtikuuta. Kouluissa siirryttiin etäopetukseen 18. maaliskuuta. Matti Myller / Yle

Helsinki Basketball Academyllä oli koripalloharjoitukset turvaetäisyyden kera Mäkelänrinteen uintikeskuksen tiloissa 22. huhtikuuta. Jukka Toijala (keskellä) valmensi. Silja Viitala / Yle

Koronavirus on kuin käärme, joka voi tulla salaa pimeässä. Leijonakin on vähemmän pelottava, sen näkee, psykiatri Matti Huttunen sanoi 23. huhtikuuta Ylelle. Silja Viitala / Yle

Helsinki-Vantaan lentoasemalla ei ollut ristin sielua 29. huhtikuuta. Tiina Jutila / Yle

Hallitus oli pääministeri Sanna Marinin (sd.) johdolla koolla 22. huhtikuuta Säätytalolla pohtimassa koronavirusrajoitusten jatkoa. Seuraavana päivänä Marinin kerrottiin olevan varotoimenpiteenä etätöissä. Pari päivää myöhemmin koronavirustestin kerrottiin olleen negatiivinen. Silja Viitala / Yle

Ylen tv-studioiden ohjaamoon asennettiin suojapleksejä 28. huhtikuuta. Susanne Salin / Yle

Havis Amanda -patsas aidattiin Helsingissä vapuksi. Vappuaattona ja vappupäivänä paikalla oli lisäksi vartiointi. Susanne Salin / Yle

Toukokuu

Ritva Keltanen (pyörätuolissa) tapasi poikansa tapaamiskontissa hoivakoti Wilhelmiinan pihalla Helsingissä 3. toukokuuta. Petteri Sopanen / Yle

Konkurssin kokeneet Salmut keksivät toukokuussa alkaa ommella ja myydä kasvomaskeja. Salmut ovat tiimi, jolla on selvä tehtävänjako. Pasi Salmu hoitaa muun muassa ideoimisen ja siivoamisen, Pirkko Salmu ompelee. Jaana Polamo / Yle

Juuri saapuneita kausityöläisiä ohjeistettiin Helsinki-Vantaan lentoasemalla karanteenisäännöistä 4. toukokuuta. Silja Viitala / Yle

Toista lastaan toukokuun alussa odottaneet Jani Lampinen ja Marjo Eskola osallistuivat Helsingissä mielenilmaukseen, jonka tavoitteena oli saada tukihenkilöt takaisin synnytyssairaaloihin. Synnytyssairaalat rajoittivat tuolloin tukihenkilön pääsyä mukaan synnytykseen koronapandemian vuoksi. Petteri Juuti / Yle

Oma Panimon olutta myyvä kauppa-auto alkoi kiertää Espoossa torstaisin toukokuussa. Olutta kaupiteltiin muun muassa Haukilahdessa 7. toukokuuta. Henrietta Hassinen / Yle

Finnairin lentokoneet odottivat aikoja parempia Helsinki-Vantaan lentokentällä 8. toukokuuta. Silja Viitala / Yle

Senaatintori ja Kauppatori olivat lähes autioita 8. toukokuuta. Silja Viitala / Yle

Varkautelainen Lumi Dental oli toukokuun alussa tuonut Kiinasta Suomeen jo yli miljoona maskia. Yrityksen maskilaatikot kuvattiin Vuosaaren satamassa, jonne ne saapuivat junalla konttien sisällä. Petteri Bülow / Yle

Koululaiset palasivat lähiopetukseen 14. toukokuuta. 7-vuotias helsinkiläinen Selma Pihlaja kertoi pärjänneensä etäkoulussa hyvin. Koulusta hän kaipasi kuitenkin tovereitaan. Silja Viitala / Yle

Oppilas varmisti 14. toukokuuta Uramon koululla Riihimäellä turvavälin olevan varmasti riittävä. Kouluun päästettiin sisälle kerrallaan muutama oppilas. Dani Branthin / Yle

Toukokuun lopulla Kati Kekkonen, Tuuli Latva-Teikari, Annukka Lehtonen, Mariia Kauppi, Maiju Koski, Ella Arkko ja Kaisa Kiiski kokoontuivat piknikille Tervasaaren rantaan Helsingissä. Ennen ruokailua joukkio kuitenkin puhdisti kädet käsihuuhteella. Silja Viitala / Yle

Koronavirus siirsi oppitunnit ulos. Lappeenrannan Kaukaan koulun ekaluokkalaiset harjoittelivat lähimetsässä mittayksiköitä 27. toukokuuta. Kalle Purhonen / Yle

Sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäälliköstä Kirsi Varhilasta on koronaviruspandemian aikana tullut tuttu hahmo suomalaisille. Varhila vieraili Ylellä muun muassa 28. toukokuuta koronavirusta käsittelevässä erikoislähetyksessä. Silja Viitala / Yle

Antti Komulainen, Pihla Kujansuu, Senna Virolainen, Isa Selenius ja Henriikka Aho juhlivat ylioppilaita toukokuun lopussa Eiranrannassa. Tiina Jutila / Yle

Kesäkuu

Senaatintorilla järjestettiin Black Lives Matter -mielenosoitus 3. kesäkuuta. Ainakin osa osallistujista käytti kasvomaskeja jo tuolloin. Mielenosoitus kuitenkin päätettiin koronaviruksen vuoksi etuajassa poliisin kehotuksesta, koska siihen osallistui arviolta 3000 ihmistä. Silja Viitala / Yle

Iida Jokinen pyyhki terassipöytiä Kahvikeitaan terassilla Tampereen Tammelantorilla kesäkuun alussa. Miikka Varila / Yle

Tarjoilija Tytti Vuori käytti suojavisiiriä ravintola Revolutionissa Jyväskylässä 9. kesäkuuta. Simo Pitkänen / Yle

Epämääräiset ja pitkäkestoiset koronaviruksen jälkioireet saivat Joni Savolaisen perustamaan vertaisryhmän Facebookiin vastaavassa tilanteessa oleville. Yle tapasi Savolaisen 12. kesäkuuta. Ilkka Klemola / Yle

Casandra Heininen oli 19. kesäkuuta vastassa poikaystäväänsä Berry Van Waardenia. Pariskunta suuntasi Helsinki-Vantaan lentoasemalta mökille juhannuksen viettoon. Mikko Ahmajärvi / Yle

Milla Nurmi, Eeva Jylhä-Ollila ja Karoliina Hiittu viettivät kaupunkijuhannusta Helsingissä Sompasaunalla 19. kesäkuuta. Tiina Jutila / Yle

Mustikkamaan rannalla Helsingissä nautittiin aurinkoisesta kesäpäivästä 25. kesäkuuta. Koronavirustilanne pysyi Suomessa kesällä kohtalaisen rauhallisena ja vakaana, joka yllätti myös asiantuntijat. Arttu Timonen / Yle

Helsingin Vuosaaressa leikittiin vesileikkejä meressä 25. kesäkuuta. Petteri Bülow / Yle

Maskit hiipivät katukuvaan vuoden aikana hitaahkosti. 26. kesäkuuta Suomessa raportoitiin 19 uutta koronavirustartuntaa. Silja Viitala / Yle

Heinäkuu

Sup-lautailijoita meloi Ounasjoella keskiyön auringon loisteessa kesä-heinäkuun vaihteessa. Vesa Vaarama / Yle

Ylilääkäri Asko Järvinen kuvattiin Meilahden sairaala-alueella 7. heinäkuuta. Myöhemmin marraskuussa Järvinen sai Lääkäriseura Duodecimin myöntämän Tiedottajapalkinnon helposti ymmärrettävästä pandemiaviestinnästä. Silja Viitala / Yle

Helsingin Senaatintorille avattiin poikkeusvuonna jättiterassi heinäkuun alussa. Tarkoitus oli elävöittää koronaviruksen hiljentämää keskustaa. Terassi kuvattiin 21. heinäkuuta. Kesän aikana terassilla vieraili noin 400 000 ihmistä, asiakaspaikkoja oli reilut 800. Silja Viitala / Yle

Kasvomaski oli heinäkuisessa Helsingissä vielä harvinainen näky. 21. heinäkuuta Suomessa raportoitiin 11 koronavirustartuntaa. Silja Viitala / Yle

Espoossa Jorvin sairaalassa työskentelevät leikkaussalihoitajat Lotta Lantto (vas.) ja Carita Vuorenpää siirtyivät keväällä teho-osastolle työskentelemään koronaviruspotilaiden parissa. Parivaljakko kuvattiin 23. heinäkuuta. Henrietta Hassinen / Yle

Elokuu

Lauri Räike osti Kannelmäen Prismasta kasvomaskeja 3. elokuuta. THL:n kasvomaskisuositus astui tietyissä sairaanhoitopiireissä voimaan 13. elokuuta. Toni Määttä / Yle

Maunulan ala-asteen koulun 1. luokan opettajat Marjo Heinonen ja Jenni Lehmonen odottivat koulun jatkumista 10. elokuuta. Toinen koulun kahdesta ruokalinjastosta oli siirretty käytettäväksi liikuntasaliin. Silja Viitala / Yle

Messukeskusta pyörittävä Suomen Messut -osuuskunta oli 11. elokuuta mennessä yksi kymmenistä yrityksistä, joka sai Valtiokonttorilta täyden 500 000 euron kustannustuen. Tiina Jutila / Yle

Ylen toimittaja Sakari Nuuttila käytti kasvomaskia haastatellessaan iäkästä tutkija Jukka Siikalaa Espoossa 12. elokuuta. Silja Viitala / Yle

Oululainen baari vaihtoi elokuun puolivälissä nimekseen Covid-19 Bar. Kyseisen ravintolan nimi oli aiemmin Eighty Eight Bar. Mari Jäntti / Yle

Kuopiossa tehtiin koronavirustesti lapselle 19. elokuuta. Sami Takkinen / Yle

Helsingin seudun liikenne (HSL) jakoi ilmaisia kasvomaskeja Helsingin rautatieaseman Kompassiaukiolla 26. elokuuta. Aluksi paikalle kertyi jonoa, joka kuitenkin purettiin nopeasti. Silja Viitala / Yle

Myös Lyhdynkantajat-patsaat saivat ylleen kasvomaskit Helsingin päärautatieasemalla elokuun puolivälissä. Silja Viitala / Yle

Lähihoitaja Lilja Viitanen otti 10-vuotiaalta pojalta näytteen koronaviruksen testaamiseksi Itäkeskuksessa Idän näytteenottopisteellä 26. elokuuta. Silja Viitala / Yle

Keski-Suomen keskussairaalan vs. johtajaylilääkäri Juha Paloneva tutki kasvomaskipakkausta suojavälinevarastossa 26. elokuuta. Jaana Polamo / Yle

Osastonhoitaja Marianne Junes-Leinonen ja terveydenhoitaja Maritta Pelttari poseerasivat koronatestauspisteellä Torniossa elokuun lopulla. Juuso Stoor / Yle

THL julkaisi Koronavilkku-sovelluksen 31. elokuuta. Sovellusta ladattiin parissa viikossa yli 2 miljoonaa kertaa. Silja Viitala / Yle

Syyskuu

Meri Korniloff työskenteli paperittomien terveyspalveluiden parissa 1. syyskuuta Helsingissä. Paperittomien klinikka oli silloin siirtynyt koronavirusepidemian vuoksi ulkotiloihin sekä henkilökunnan että potilaiden turvaamiseksi. Henrietta Hassinen / Yle

Helsinki-Vantaan lentoaseman aulassa oli vilskettä perjantaina 4. syyskuuta. Aseman matkustajamäärä laski 72 % tammi-syyskuussa 2020, ja yhteensä matkustajia asemalla oli poikkeusvuonna siis noin 4,6 miljoonaa. Silja Viitala / Yle

Silloinen puoluejohto eli Riikka Pirkkalainen, Juha Rehula, Hannakaisa Heikkinen, Antti Kurvinen, Katri Kulmuni ja Petri Honkonen poseerasivat medialle Keskustan puoluekokouksessa Oulussa 4. syyskuuta. Kasvomaskit sopivat hyvin myös kansallispuvun kanssa. Silja Viitala / Yle

Oululainen Tuija Tikkanen oli puoluekokouksessa sekä virallisena edustajana että talkoolaisena. Tikkasella oli yllään Tuuterin kansallispuku, käsineet ja kasvovisiiri. Silja Viitala / Yle

Keskustan silloinen puheenjohtaja Katri Kulmuni valmistautui lauantaina 5. syyskuuta puheenjohtajan poliittiseen katsaukseen. Silja Viitala / Yle

Tapahtumateollisuus ry järjesti mielenosoituksen Eduskuntatalon portailla 8. syyskuuta. Tapahtumateollisuudessa toimii noin 3 200 yritystä ja sen kokonaisarvo on 2,35 miljardia euroa. Petteri Bülow / Yle

Sairaanhoitajaksi opiskeleva Adel Rizvi huomasi syksyllä, että moni vastaantulija pelkää saavansa häneltä koronaviruksen. Maailmalla on uutisoitu paljon siitä, että korona on herättänyt ennakkoluuloja ja jopa rasismia. Petteri Bülow / Yle

Emeritapiispa Irja Askola kertoi hämmästyneensä, miten häpeällisenä hän koki sairastumisensa koronavirukseen: "Tuntuu kuin olisin stigman saanut", Askola sanoi 10. syyskuuta kotonaan Helsingissä. Henrietta Hassinen / Yle

Tuhansia ihmisiä kulkueeksi aiempina vuosina koonnut Helsinki Pride järjestettiin koronaviruksen vuoksi verkko- ja ulkoilmatapahtumana. Senaatintorilla oli hiljaista lauantaina 12. syyskuuta, jolloin kulkue olisi ilman pandemiaa järjestetty. Rinna Härkönen / Yle

Suomen kansallispuistoissa käytiin viime vuonna lähes neljä miljoonaa kertaa. Kasvua edellisvuodesta oli 23 prosenttia. Ylläksen huipulla matkailtiin koronaturvallisesti 15. syyskuuta. Annu Passoja / Yle

Kulku Ruotsin ja Suomen rajalla oli vapaata hetken ajan syyskuussa, kunnes koronatilanne paheni ja sisärajavalvonta aloitettiin uudestaan 28. syyskuuta. Tornion ja Haaparannan rajalla Victoriantorilla oli hiljaista 19. syyskuuta. Annu Passoja / Yle

Paimenkoira ET on yksi neljästä Helsinki-Vantaalla näytteitä haistelevasta koronakoirasta. Koirat työskentelevät vuoroissa niin, että kaksi on töissä ja kaksi lepää. Koirat esiteltiin medialle 22. syyskuuta. Matti Myller / Yle

Lokakuu

Hakaniemen torilla nautittiin torikahveista 2. lokakuuta. Tiina Jutila / Yle

Lappeenrantalaiset koruseppäopiskelijat osallistuivat maailmanlaajuiseen kampanjaan ja tekivät hoitajille mitaleja kiitokseksi hyvin tehdystä työstä korona-aikana. Sampon ammattiopiston mitaliprojektin tiiminvetäjä Katariina Larisuo esitteli mitalia 2. lokakuuta. Kalle Purhonen / Yle

Elokapina-liike osoitti mieltään Helsingin Kaisaniemessä 3. lokakuuta. Poliisi hajotti ilmastomielenosoituksen lopulta käyttämällä kaasusumuttimia. Pekka Tynell / Yle

Silakkamarkkinat järjestettiin Helsingissä 5. lokakuuta. Kasvomaskeja näkyi katukuvassa tällöin jo enemmän. Mikko Ahmajärvi / Yle

Laboratoriohoitaja lähti lounastauolle Helsingin Messukeskuksen drive-in-koronatestauspisteeltä 6. lokakuuta. Mehiläisen ylläpitämällä testauspisteellä koronavirustesti maksaa 249 euroa. Silja Viitala / Yle

Tarjoilija käytti kasvomaskia ravintola Vltavassa 9. lokakuuta. Valtioneuvoston 30. syyskuuta antaman asetuksen mukaan "ravitsemisliikkeet saavat olla auki klo 04 alkaen, ja ne on suljettava viimeistään klo 01". Silja Viitala / Yle

Turun kaupunginteatterissa käytettiin vain joka toista paikkaa 8. lokakuuta. Petteri Bülow / Yle

7. lokakuuta tartuntojen ilmaantuvuusluku Vaasassa oli 330 tartunnan saanutta 100 000 asukasta kohti. Koronatilanne huononi äkillisesti kaupungissa lokakuun alussa, kun opiskelijoiden parissa havaittiin lukuisia tartuntoja. 9. lokakuuta Vaasan torilla oli hiljaista. Hans-Mikael Holmgren / Yle

Hallituksen sote-ryhmän ministerit kertoivat 13. lokakuuta tiedotustilaisuudessa miten hallituksen sote-mallia muutettiin päättyneen lausuntokierroksen jälkeen. Median edustajat käyttivät tilaisuudessa kasvomaskeja, kuten jo pitkään tätä ennen. Silja Viitala / Yle

Kasvomaskit näkyivät lokakuussa yhä enemmän katukuvassa. Silja Viitala / Yle

Tampereella sijaitseva ravintola Railo ohjeisti asiakkaitaan näin 21. lokakuuta kuvatussa lapussa. Miikka Varila / Yle

Avioniikkamekaanikko Marko Lampinen vaihtoi lentokoneen moottoria Finnairin huoltohalleilla Helsinki-Vantaalla 27. lokakuuta. Koronapandemian aikaan koneisiin on vaihdettu sellaisia moottoreita, jotka ovat kokonaistaloudellisesti järkevimpiä käyttää. Silja Viitala / Yle

Parturi-kampaaja Sini Pieviläinen levitti väriä Sari Leinosen hiuksiin Joensuussa 28. lokakuuta. Heikki Haapalainen / Yle

Ystävättäret Erja Tähtinen ja Pia Ekholm auttoivat Paula Kujalaa (oik.) pihan siivouksessa Turussa 22. lokakuuta. Kujala sairastui keväällä koronavirukseen, jonka oireet olivat epätyypillisiä ja pitkittyivät. Minna Rosvall / Yle

Marraskuu

Myllypuron metroaseman maskiroskakori oli täynnä 2. marraskuuta. Helsingin kaupunki käynnisti samana päivänä Pidetään Helsinki avoinna -kampanjan, jonka tarkoituksena oli kannustaa ihmisiä käyttämään maskia julkisissa tiloissa. Petteri Bülow / Yle

Tampereen Hämeensilta oli sankan sumun peitossa 10. marraskuuta. Pirkanmaalla todettiin tuolloin 4 uutta tartuntaa, ja yhteensä tartuntoja koko epidemian ajalta oli Pirkanmaalla 812 kappaletta. Miikka Varila / Yle

Pohjalaisten Osakuntien Laulajat‎ eli POL-kuoro esiintyi kasvomaskien kera Ravintola Rytmissä Helsingissä 19. marraskuuta. Esitys oli osa Art goes kapakka -tapahtumaa. Jari Kovalainen / Yle

Valtioneuvoston kanslian ja THL:n Pidetään huolta toisistamme, aloitetaan itsestämme -kampanja näkyi Helsingissä 23. marraskuuta. Tiina Jutila / Yle

Muun muassa it-yhtiö Nortalin pikkujoulut järjestettiin etätapahtumana. Lähetyksen ohjaaja Sofia Jokinen ja juontaja Peter Pihlström valmistautuivat 27. marraskuuta Helsingissä. Tiina Jutila / Yle

Kuopiossa toimiva Saaristokaupungin lääkäriasema muokkasi marraskuun lopulla vanhasta pankkiautosta liikkuvan koronavirustestausaseman. Näytteenottajan ei tarvitse poistua autosta näytteenottoa varten. Sami Takkinen / Yle

Joulukuu

Sauli Niinistö ja Jenni Haukio osallistuivat seppeleenlaskuun Hietaniemen hautausmaalla itsenäisyyspäinävä. Tilaisuus järjestettiin riisutuin menoin. Silja Viitala / Yle

Kotkan lyseossa opiskeleva Jade Sairanen harjoitteli videolta vanhojen tansseja huoneessaan 9. joulukuuta. "Tuntuuhan se vähän hassulta täällä omassa huoneessa pyöriä ympyrää, katsoa tansseja ja matkia niitä yksin", Sairanen sanoi. Pyry Sarkiola / Yle

Postinkuljettaja tyhjensi postilaatikon kello 17 K-Supermarket Korson edessä Vantaalla joulukorttien viimeisenä postituspäivänä 14. joulukuuta. Posti kertoi pari päivää myöhemmin, että joulutervehdyksiä lähetettiin vuonna 2020 enemmän kuin vuonna 2019, jolloin niitä lähettiin noin 15 miljoonaa. Vuoden 2020 tarkat luvut eivät kuitenkaan olleet vielä selvillä. Silja Viitala / Yle

Ala-asteen 3. luokan opettaja Heidi Söderlund käytti kasvovisiiriä opettaessaan Lappeenrannassa Myllymäen koulussa 16. joulukuuta. Maskisuosituksia annettiin joulukuussa peruskouluissa eri puolilla maata. Kalle Purhonen / Yle

Neljäsluokkalainen Nalle Leskinen syventyi matematiikan tehtäviin perheen vuokramökillä Levillä 16. joulukuuta. Perheen arki vaihtui lumettomasta Espoosta Lapin maisemiin neljäksi päiväksi ennen joulua. Antti Mikkola / Yle

Verkkokaupan keräilijä Dong Nguyen keräsi asiakkaiden tilaamia tuotteita laatikoihin vantaalaisessa K-Citymarket Jumbossa 18. joulukuuta. K-ryhmässä ruuan verkkokauppa moninkertaistui viime vuonna, S-ryhmässä yli kolminkertaistui korona-aikana viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Tiina Jutila / Yle

Ruoka-apua tarvitsevia riitti Helsingin Rautatientorilla, jossa Veikko ja Lahja Hurstin Laupeudentyö jakoi 2000 ruokakassia 23. joulukuuta. Henrietta Hassinen / Yle

Koronaviruksen vastaisia rokotteita alettiin Suomessa antaa 27. joulukuuta. Espoossa työskentelevä sairaanhoitaja Andrea Nummi oli ensimmäinen rokotteen saanut. Rokotteen HUSin uudessa lastensairaalassa Nummelle antoi osastonhoitaja Heli Laaksonen. Jorma Vihtonen / Yle

Essoten ensihoitaja Mikko Salminen sai koronavirusrokotteen vuoden 2020 viimeisenä päivänä. Esa Huuhko / Yle

Jouni Karnasaari vietti vuodenvaihteen Tara-koiransa kanssa Ristiinassa hotelli Heimarissa, jossa koirille oli tarjolla paukuton uusivuosi. Esa Huuhko/Yle

Tammikuu

Mehiläisen drive-in-testausasemalla Helsingin Hernesaaressa tehtiin koronavirustestejä PCR-testillä nenänielunäytteestä maanantaina 4. tammikuuta. Mehiläisessä oli tuolloin tehty yhteensä noin 252 500 koronavirustestiä. Silja Viitala / Yle

Ulkomaanmatkalle lähdössä ollut mies kävi Hernesaaren testausasemalla teettämässä itselleen koronavirustestin. Suomeen saapuessa omaehtoista karanteenia voi THL:n mukaan lyhentää negativiisilla testituloksilla. Silja Viitala / Yle

Näytteet kuljettettiin testausasemalta analysoitaviksi punaisissa kylmälaatikoissa. Silja Viitala / Yle

Sairaanhoitaja Veera Tervo sai Pfizerin koronavirusrokotteen Helsingissä 4. tammikuuta. Tervo tuli paikalle silminnähden hyvällä mielellä ja kertoi, että olo tuntuu etuoikeutetulta. Silja Viitala / Yle

Staralaisten työpäivä alkoi 12. tammikuuta katuhoidon maanalaisesta tukikohdasta Helsingin Kampista. Markku Leinonen (toinen vasemmalta), Samuli Stam, Velimatti Tynninen ja Tuomas Keinänen kuuntelivat, kun töitä jaettiin aamulla kello 6. Ulkona odotti sakea lumipyry ja tuhannet aurattavat katukilometrit. Silja Viitala / Yle

Mitä mieltä olet kelistä? "Ihan perseestä", huudahti Jaana Kaipiainen heti. Kaipiainen ei ole lumen ystävä: "Kamalin mahdollinen keli", hän vielä summasi lumipyryn ryydittämän työmatkansa ohessa. Silja Viitala / Yle

Viktor Laidinen odotti koronavirustestiin pääsyä Vaalimaan rajanylitysasemalla 19. tammikuuta. Rajanylittäjille tarjottiin tuolloin koronatestejä ensimmäistä päivää. Vapaaehtoinen ja ilmainen kolme viikkoa kestävä kokeilu rajalla on yhä käynnissä. Pyry Sarkiola / Yle

Rajavartiolaitos suoritti rajatarkastuksia Torniossa Suomen ja Ruotsin rajalla 23. tammikuuta. Juuso Stoor / Yle

Kiitos seurasta! Joko sinä olet varannut rokotusaikasi?

