STT:n tiedot: Antti Pelttari etenemässä kohti jatkokautta supossa

STT:lle kerrotun mukaan Antti Pelttarin kokoomustaustaa ei ole katsottu nimitysprosessissa haitaksi, vaan asia on haluttu ratkaista virkatehtävän etu edellä. Arkistokuva lokakuulta.

STT:lle kerrotun mukaan Antti Pelttarin kokoomustaustaa ei ole katsottu nimitysprosessissa haitaksi, vaan asia on haluttu ratkaista virkatehtävän etu edellä. Arkistokuva lokakuulta. Silja Viitala / Yle

Suojelupoliisin (supo) päällikön nimitys on tulossa valtioneuvoston käsittelyyn ensi tai sitä seuraavalla viikolla. STT:n tietojen mukaan sisäministeri Maria Ohisalo (vihr.) olisi päättänyt esittää jatkoa nykyiselle päällikölle Antti Pelttarille.

Pelttarin puolesta puhuvat muun muassa kokemus ja se, että hänen aloittamansa suojelupoliisin muutos Suomen turvallisuus- ja tiedustelupalveluksi on vielä kesken.

– Hän on hyvin tunnettu tiedustelun maailmassa kansainvälisesti, ja toisaalta supon uudistus on vielä kesken ja eräällä tavalla se on hänen uudistuksensa, STT:lle perustellaan.

STT:n tietojen mukaan päällikköhaun yhteydessä on kuitenkin myös käyty keskustelua, pitäisikö supon uusien tehtävien myötä hakea uudenlaista päällikköä.

Muun muassa Iltalehti ja Helsingin Sanomat uutisoivat aiemmin, että entinen Turkin-suurlähettiläs ja nykyinen terrorisminvastaisen yhteistyön lähettiläs Päivi Kairamo olisi kuulunut kärkiehdokkaisiin.

STT:n tietojen mukaan Kairamo kutsuttiin haastatteluun, mutta hän ei olisi ollut vahvoilla missään vaiheessa, koska haastatelluista yhtä eli Pelttaria pidettiin selvästi parhaana. Siksi Kairamosta ei tehty nimityksen vaatimaa laajaa turvallisuusselvitystä.

Suurlähettiläskaudella viisumikauppasotku Turkissa

Kairamon rasitteena on hänen suurlähettiläskaudellaan alkanut rikostutkinta epäillystä viisumikaupasta Suomen Ankaran-suurlähetystössä, vaikka Kairamo itse ei missään vaiheessa ole ollut epäiltynä poliisin ja Rajavartiolaitoksen esitutkinnassa.

STT:n tietojen mukaan nimitysprosessi ei Kairamon kohdalla kuitenkaan edennyt niin pitkälle, että tapauksesta olisi ollut tarvetta keskustella hänen kanssaan.

Jos Kairamo olisi ollut ykkösehdokas supon päälliköksi, viisumikauppatutkinta olisi todennäköisesti noussut esiin laajan turvallisuusselvityksen yhteydessä. Tällöin Kairamon asema kärkiehdokkaana olisi edellyttänyt uutta arviointia.

– Ne ovat juuri sellaisia asioita, mistä tiedustelumaailma ja myös vieraat valtiot ovat kiinnostuneita, ja ne olisivat voineet altistaa hänet itsensä ongelmille, STT:lle kerrotaan.

– Tiedustelun maailma on kuitenkin kansainvälisesti varsin kova.

Laajassa turvallisuusselvityksessä käydään läpi muun muassa perhe- ja sukulaisuussuhteita, varallisuutta, velkoja ja taloussidonnaisuuksia. Selvitys kattaa myös ulkomaansidonnaisuudet. STT:n tietojen mukaan Kairamon välejä suurlähetystön entiseen, pitkäaikaiseen paikalta palkattuun turkkilaiseen autonkuljettajaan on pidetty läheisinä. Autonkuljettaja on yksi Suomen Ankaran-suurlähetystössä tutkittavan viisumikaupan epäillyistä.

Kairamo ei halunnut kommentoida STT:lle asiaa mitenkään.

"Diilejä ei ole tehty"

Kairamo kutsuttiin työhaastatteluun, koska hänellä oli hyvä hakemus ja vahvat näytöt. Olisi ollut erikoista, jos häntä ei olisi kutsuttu, arvioidaan STT:lle. Kairamo on aiemmin työskennellyt muun muassa presidentin kanslian kansliapäällikkönä presidentti Tarja Halosen (sd.) kaudella.

Kairamosta ei tehty turvallisuusselvitystä, koska laaja turvallisuusselvitys tehdään vain ensisijaiselle hakijalle. Toiselle hakijalle se tehtäisiin, jos kärkiehdokkaan selvityksessä paljastuisi jotain raskauttavaa tai jos valinnassa päädyttäisiin jostain muusta syystä toiseen hakijaan. STT:lle painotetaan, että laaja turvallisuusselvitys ei ole työnhaun instrumentti, vaan prosessi, joka on välttämätöntä hoitaa ennen kuin nimitysmuistio voidaan hyväksyä.

Hallituslähteistä ei allekirjoiteta sitä, että demaritaustainen Kairamo olisi ollut erityisesti SDP:n ajama ehdokas tai että hän olisi jossain vaiheessa ollut erityisen vahvoilla. Prosessi on ollut sisäministeriön käsissä, eikä mitään "diilejä ole tehty tai kauppaa käyty", kertovat lähteet. Tehtävää haki myös toinen SDP-taustainen hakija, eduskunnan hallintojohtaja Pertti Rauhio.

Sisäministeri Ohisalon esitys tulee aikanaan valtioneuvostossa päätettävien asioiden listalle, mutta sitä ennen siihen haetaan kaikkien hallituspuolueiden hyväksyntä.

Epäilty viisumikauppa koskee satoja viisumeita

Viisumikauppaepäilyt tulivat julki vuoden 2019 alussa. Asiasta uutisoi ensimmäisenä MTV.

Tuolloin poliisi kertoi käyvänsä läpi satoja Turkin kansalaisille myönnettyjä viisumeita. Epäilyt viisumikaupasta alkoivat Suomen ulkorajalla rajavartijoiden havainnoista. Viranomaiset ovat tutkineet muun muassa, miten epäilty laiton viisumikauppa liittyy laajempaan laittoman maahantulon järjestämiseen, jonka takana arvellaan olevan ammattimaista järjestäytynyttä rikollisuutta.

Ankaran lähetystössä työskennellyt autonkuljettaja otettiin kiinni Suomessa ja vangittiin joulukuussa 2018 epäiltynä törkeän laittoman maahantulon järjestämisestä. Hänet vapautettiin tutkinnanjohtajan määräyksellä maaliskuussa 2019. Hän on kuitenkin yhä yksi jutun kolmesta epäillystä.

Kyseinen kuljettaja oli ehtinyt työskennellä suurlähetystössä vuosia. Myös epäilty viisumikauppa jatkui STT:n tietojen mukaan vuosia, ja sitä tutkitaan ainakin vuodesta 2014 alkaen. Kairamo toimi suurlähettiläänä osan epäillyn viisumikaupan ajasta, vuodesta 2016 vuoden 2019 helmikuuhun.

Jutussa on lisäksi epäiltyinä kaksi suurlähetystön entistä viisumivirkailijaa, jotka olivat myös paikalta palkattuja eli työsuhteessa suurlähetystöön, eivät ulkoministeriöön. Heitä on epäilty sekä törkeästä virka-aseman väärinkäytöstä että laittoman maahantulon järjestämisestä.

Kaikkien epäiltyjen työsuhde on päättynyt. Kaikki kolme ovat kiistäneet epäillyt rikokset.

Jutun esitutkinta on jaettu Rajavartiolaitoksen ja keskusrikospoliisin (KRP) kesken. Viranomaiset kertoivat STT:lle perjantaina, että esitutkinta on yhä kesken koronatilanteen vuoksi, mutta tutkittavat rikosnimikkeet ja epäiltyjen määrät ovat yhä samat.

Rikosnimikkeet voivat kuitenkin muuttua tutkinnan edetessä.

Pelttariin oltu tyytyväisiä

STT:lle kerrotun mukaan Antti Pelttarin kokoomustaustaa ei ole katsottu nimitysprosessissa haitaksi, vaan asia on haluttu ratkaista virkatehtävän etu edellä.

Suojelupoliisi on sisäministeriön alainen turvallisuus- ja tiedustelupalvelu. Sen tehtävänä on ennaltaehkäistä ja torjua kaikkein vakavimpia kansallisen turvallisuuden uhkia.

Pelttari on johtanut supoa vuodesta 2011 alkaen. Hänen nykyinen viisivuotiskautensa alkoi maaliskuussa 2016 ja päättyy helmikuun loppuun.

Pelttari on tiettävästi ollut vahvoilla jatkamaan tehtävässä siksikin, että hänen työhönsä on oltu pääosin tyytyväisiä myös hallituksessa.

– Organisaatiouudistus on edennyt hyvin, supo on vahvistunut ja tiedonkulku ja yhteistyö parantunut, STT:lle luonnehditaan.

Erään hallituslähteen mukaan Pelttari on ollut koko ajan ennakkosuosikki ja se kandidaatti, joka muiden olisi valituksi tullakseen pitänyt pystyä ohittamaan pätevyydessä.

Lue myös:

Antti Pelttari haluaa jatkaa supon päällikkönä, myös aiempi apulaispäällikkö Petri Knape ja KRP:n apulaispäällikkö Tero Kurenmaa hakivat virkaa

Suojelupoliisin Antti Pelttari aikoo hakea jatkopestiä päällikön virkaan