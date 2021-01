Kirjeenvaihtajalta: Pandemia pitkittyy ja salaliittoteoreetikot ovat kaduilla – Saksan valtapuolue CDU valitsi vakauden keskellä nykyistä myrskyä

Kristillisdemokraattien uusi puheenjohtaja Armin Laschet on Eurooppa-mielinen keskilinjan poliitikko, kirjoittaa Eurooppa-kirjeenvaihtaja Suvi Turtiainen.

Berliini. Maailmassa myrskyää monesta suunnasta. Pandemian pitkittyminen lisää epävarmuutta. Saksa katsoo hyvin huolestuneena sitä, miten tärkeimmän liittolaisen Yhdysvaltain demokratiaa koetellaan.

Tässä sekasorrossa valtapuolue CDU päätti olla keikuttamatta venettä.

Kristillisdemokraattinen puolue valitsi tänään uudeksi puheenjohtajakseen Armin Laschetin, 59. Hän edustaa nykyisen liittokanslerin Angela Merkelin linjaa eli poliittista keskustaa.

Laschet korosti lauantain puheessaan syitä sille, miksi puolueen on hänen mukaansa pysyttävä poliittisessa keskustassa.

Hän nosti esiin Yhdysvaltain kongressikapinan ja sen, miten ilmapiiri kiristyy myös Saksassa.

Liittokansleri Angela Merkel puhui parlamentille Berliinissä 16. joulukuuta 2020. Kristillisdemokraattisen puolueen uuden puheenjohtajan Armin Laschetin sanotaan edustavan Merkelin linjaa eli poliittista keskustaa. Filip Singer / EPA

Saksassa on pandemian aikana marssinut kaduilla näkyvästi koronavarotoimia ja rajoituksia vastustava liike. Heidän joukossaan on rokotevastaisia ryhmiä, salaliittoteoreetikoita ja erilaisia äärioikeistoryhmiä.

Pandemian pitkittyessä epävarmuus, pelko ja tyytymättömyys lisääntyvät. Pelkona on, että tämä vielä suhteellisen marginaalinen liike saa myrskystä lisävoimaa. Seuraukset voivat olla suora uhka demokratialle, mikä on jo Yhdysvalloissa nähty.

Laschet muistutti puoluekokousta CDU-poliitikko Walter Lübcken murhasta kesällä 2019. Oikeusprosessi on kesken, mutta sen epäillään olevan ensimmäinen äärioikeiston tekemä poliittinen murha sitten natsiaikojen.

Laschetin mukaan vahva poliittinen keskusta on tämän liikehdinnän merkittävin vastavoima.

– Meidän pitää puhua selkokieltä, mutta ei polarisoiden, Laschet sanoi.

Mainintaa polarisoinnista voi pitää piikkinä hänen kanssaan toiselle kierrokselle yltäneen Friedrich Merzin suuntaan. Merz ajoi kampanjassaan muutosta kohti konservatiivista ja oikeistolaista suuntaa, ja hänen ulosantinsa on selvästi Laschetia kärjekkäämpi.

CDU:n merkitystä sodanjälkeisessä Saksassa ja Euroopassa on vaikea liioitella.

Nyky-Saksan demokratia on pitkälti kristillisdemokraattisen puolueen käsialaa. Viimeisen 71 vuoden aikana puolue on ollut vallassa 51 vuotta.

CDU on Saksan merkittävin valtakeskus. Saksa on puolestaan Euroopan valtakeskus.

Koronapandemiassa Saksan merkitys kasvoi tavallistakin suuremmaksi, sillä Saksan EU-puheenjohtajuuskausi osui keskelle kriisiä.

Unioni sopi kesällä Merkelin johdolla 750 miljardin euron elvytyspaketista. Kun Unkari ja Puola päättivät vastustaa oikeusvaltiomekanismia, Merkel henkilökohtaisesti sai aikaan kaikkia tyydyttäneen kompromissin.

Euroopassa on jo herännyt huoli siitä, minkälaisen valtatyhjiön Angela Merkel jättää. Yllätysjatkokautta ei ole tulossa: Merkel on useaan otteeseen ilmoittanut jättävänsä politiikan syyskuun liittopäivävaaleissa.

Myös Laschet on hyvin Eurooppa-mielinen poliitikko. Nordrhein-Westfalenin osavaltiopääministeri on istunut EU-parlamentissa. Hän puhuu sujuvaa ranskaa ja on hyvissä väleissä Ranskan presidentin Emmanuel Macronin kanssa.

Mutta vielä ei tiedetä, yltääkö Laschet koskaan valtionjohtajien pöytään.

Lääkäri Christopher Rommel keskusteli 88-vuotiaan Anneliese Spiesin kanssa ennen tämän rokottamista Berliinissä Erika Hess -jäähallilla torstaina. Kay Nietfield / EPA

Armin Laschet on kompuroinut useaan otteeseen koronapandemian aikana. Ja Saksa hakee nyt nimenomaan kriisijohtajaa.

Koronaviruksen brittimuunnoksen ja rokotusten hitauden jälkeen harva enää uskoo, että pandemia olisi syyskuun vaaleihin mennessä taltutettu. Kriisi tulee myös Merkelin seuraajan hoidettavaksi.

– Kaikkia ei kiinnosta, kuka on CDU:n puheenjohtaja. Heitä kiinnostaa, kuinka tästä kriisistä päästään ulos, Laschet sanoi puoluekokouksen päätteeksi.

Puheenjohtaja on valittu mutta puolueen kansleriehdokkuus on yhä auki.

Ehdokasspekulaatioissa ovat puheenjohtajan sijaan vahvoilla kriisissä johtajuutta osoittaneet terveysministeri Jens Spahn ja Baijerin osavaltiojohtaja Markus Söder. Spahn kampanjoi osana Laschetin tiimiä, mutta on auki, mitä yhteistyö työnjaon kannalta tarkoittaa.

Pandemian ohella puoluetta haastetaan oikealta ja vasemmalta. Vihreät on kuviteltavissa oleva vaihtoehto monelle merkeliläiselle äänestäjälle. Nationalistinen ja osin äärioikeistolainen Vaihtoehto Saksalle -puolue on vahva erityisesti entisen Itä-Saksan alueella.

Tällä hetkellä CDU kerää mielipidemittauksissa 35 prosentin kannatuksen. Näillä luvuilla myös seuraava kansleri on se, kenet CDU yhdessä sisarpuolue CSU:n kanssa ehdokkaaksi valitsee.

Tänään päättyi yksi kisa, kun CDU valitsi kolmesta ehdokkaasta Armin Laschetin.

Mutta toinen kisa starttasi heti perään.

Kansleriehdokas päätetään keväällä, kun Rheinland-Pfalzin ja Baden-Württembergin osavaltiovaalien tulos on selvillä.

Tulos näyttää myös sen, onko Laschetista kansleriehdokkaaksi.

