Herätys: Halpalentoyhtiöt haluavat Euroopan pääkentille, uskaltautuuko Navalnyi takaisin Venäjälle, kirjailija kaipaa homomiesten #metoota

EU:n komissiolta odotetaan pian päätöstä siitä, millä perusteella lentoyhtiö saisi säilyttää sille kuuluvan slotin, jos lennot on koronapandemian takia peruutettu. Easyjetin lento oli lähdössä Amsterdamista Malagaan 1. heinäkuuta. Remko De Waal / EPA

EU:n lentokenttien himotut nousu- ja laskeutumisajat jaetaan uudelleen

Halpalentoyhtiöt ovat saamassa lisää nousu- ja lasketumisaikoja ruuhkaisimmilla Euroopan kentillä ensi kesänä. EU:n komissio aikoo vapauttaa keväällä osan niin kutsutuista sloteista, koska perinteiset lentoyhtiöt eivät ole käyttäneet niitä koronapandemian takia yli vuoteen. Tämän pelätään johtavan haamulentoihin, jos nykyisten slottien haltijat haluavat säilyttää niille myönnetyt nousu- ja laskeutumisajat.

Pave Maijasta muistetaan Radio Suomessa

Pave Maijanen vietti aikaa Kesälahdella kesäpaikassaan tiistaina 25. elokuuta 2020. Minna Raitavuo / Lehtikuva

Eilen kuollutta muusikko Pave Maijasta muistetaan sunnuntaina Yle Radio Suomessa. Kanavalla lähetetään klo 10.05–11 Pekka Laineen Ihmemaa: Palava sydän – Pave Maijanen 70 vuotta -ohjelma, jonka voi kuunnella heti myös Yle Areenassa. Iltapäivällä Radio Suomessa lähetetään Muistoissamme Pave Maijanen -ohjelma klo 14.02 alkaen.

Palaako Aleksei Navalnyi tänään Venäjälle?

Aleksei Navalnyi oli Euroopan parlamentin ulkoasiainvaliokunnan kuultavana etäyhteydellä 27. marraskuuta. Olivier Hoslet / EPA

Myrkytyksen kohteeksi joutunut venäläinen oppositiopoliitikko Aleksei Navalnyi on ilmoittanut palaavansa tänään Venäjälle. Hän on kehottanut kannattajiaan saapumaan häntä vastaan lentokentälle. Navalnyia uhkaa Venäjällä välitön pidätys ja vankilatuomio – lentääkö hän todella Moskovaan?

Kiina kiertää maailmaa – Yhdysvallat häviää vierailukisan

Kiinan presidentit ovat 2000-luvulla käyneet muun muassa 23:ssa Afrikan maassa. Vuonna 2010 silloin vielä varapresidenttinä toiminut Xi Jinping vieraili Suomessa. Kuvassa myös Matti Vanhanen (vas.), Hans Sohlström ja tulkki (takana). Handout / Lehtikuva

Presidenttien matkoja tutkimalla on mahdollista osittain selvittää, mikä suurvaltaa kiinnostaa – ja mikä ei. Kun Yle selvitti supervaltajohtajien ulkomaanmatkoja, kävi ilmi, että Yhdysvallat häviää kisan läsnäolosta kaikilla mantereilla. Kiinan presidentti on jo monessa maassa Yhdysvaltain johtajaa tavallisempi vieras.

Kirjailija Niko Hallikainen kaipaa #metoo-liikettä myös homomiehille

Oman markkina-arvon jatkuva testaus on uuvuttavaa. Sitä ei Hallikaisen mukaan tapahdu ainoastaan seksin ja rakkauden kentällä. Silja Viitala / Yle

Kulttuurivieras Niko Hallikainen on juuri julkaissut esikoisromaaninsa Kanjoni. Siinä kuvataan pidäkkeettä homoseksiä, mutta se kertoo myös paljosta muusta, muun muassa traumoista ja luokkahäpeästä. Hallikainen sanoo haastattelussa, että suostumuksen kysymys ei ole vielä täysin läpäissyt homomiesten maailmaa.

Viikko vaihtuu pakkasessa

Sunnuntaiyönä ja aamuna maan etelä- ja itäosissa on selkeää, ja pakkasta paikoin vielä noin 20 astetta. Muualla maassa pakkanen on jo heikentynyt, pilvisyys on runsasta ja paikoin satelee vähän lunta.

Viikko vaihtuu enimmäkseen poutaisessa pakkassäässä, ja pakkaslukemat pysyvät maltillisina.

