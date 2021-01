Vaihto-oppilas Tinka Pelttari pääsi vihdoin kotiin Britanniasta – oululainen perhe ei päästänyt nuortaan vaihtoon USA:han, nyt peruutusta puidaan kuluttajariitalautakunnassa

Riitoja on syntynyt, kun kalliin matkan hinta on palautettu vain osittain, jos peruutuksen syynä on ollut koronahuoli.