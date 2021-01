Teho-osaston henkilökunnalla iso korona-altistus Porissa: "Joka työpaikalla pitää muistaa varotoimet"

12 Satasairaalan työntekijää on altistunut yhden työntekijän sairastuttua koronaan.

Satasairaalan teho-osastolla 12 työntekijää on altistunut koronavirukselle. Altistaja on yksi teho-osaston työntekijä, jolla todettiin tartunta lauantaina.

Potilaat eivät ole altistuneet taudille, koska tartunnan saanut on käyttänyt suojaimia potilastyössä. Työntekijä on kuitenkin oleskellut muun henkilökunnan kanssa taukotiloissa ilman maskia. Altistumisia on tapahtunut kahden eri työvuoron aikana kahvi- ja ruoka-aikoina.

Teho-osastolla Porissa on tällä hetkellä vähän potilaita, ja Satasairaalan mukaan henkilökuntaa on riittävästi, vaikka altistuneet on jouduttu asettamaan karanteeniin. Koronapotilaita ei teho-osastolla tällä hetkellä ole.

"Koronatartunta voi yllättää"

Satakunnan sairaanhoitopiirin infektioyksikön ylilääkäri Raija Uusitalo-Seppälä korostaa, että jokaisella työpaikalla pitää edelleen muistaa varotoimet.

– Vaikka koronatartunnat ovat Satakunnassa viime aikoina olleet harvinaisia, tilanne voi nopeasti muuttua ja koronatartunta yllättää, Uusitalo-Seppälä kirjoittaa tiedotteessaan.

Suurin osa altistuneista on jo saanut koronarokotteen, mikä voi ylilääkärin mukaan vähentää tartunnan saamisen riskiä.

Jos kymmenen päivän karanteenin aikana ei ilmene oireita, työntekijät saavat toisen koronarokotteen karanteenin jälkeen.

Satakunta on tällä hetkellä koronaepidemian perustasolla.