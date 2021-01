Ylen musiikkitoimittaja Pekka Laine: Pave Maijasen monipuolisuus ja laadukkuus loi hittejä sekä uraauurtavia tuotantoja

– Pave Maijasesta tulee päällimmäisenä mieleen taiteellinen monipuolisuus ja ihan raaka kvaliteetti eli elämäntyön korkea laatu, sanoo Ylen musiikkitoimittaja Pekka Laine.

Maijasen uran alku lähtee 60-luvun pop-murroksesta, mutta siitä levittäytyvät sittemmin Laineen mukaan lonkerot moneen suuntaan. Tyylillisesti mennään proge-rockista "tappopoppiin", joka on sellaisenaan uskomaton kaari, Laine arvioi.

Lauantaina kuollutta Maijasta määrittää ainutlaatuinen monipuolisuus omassa sukupolvessaan ja suomalaisen pop/rock-musiikin historiassa.

– Hän oli merkittävä taustamuusikko, eturivin artisti, tuottaja, toisten taiteilijoiden ymmärtäjä ja eteenpäin viejä.

Näin Radio Suomessa muistetaan Pave Maijasta sunnuntaina Pekka Laineen Ihmemaa klo 10.05-11 Palava sydän - Pave Maijanen 70 vuotta -ohjelma (uusinta syksyltä, ohjelma on kuunneltavissa Yle Areenassa)

Muistoissamme Pave Maijanen klo 14.02-16, juontajana Olli Haapakangas

Laineen mielestä syvin opetus Maijasen urasta on tietty avarakatseisuuden vaaliminen.

– Musiikki ei ole yksiniittinen ilmiö, vaan voit olla todella kunnianhimoinen huippumuusikko ja samalla esimerkiksi viihdyttäjä. Muusikon piirtämät kaaret voivat olla laajoja eikä tarvitse pyöriä pienessä poterossa.

Laine kertoo, että Maijanen oli muusikkopiireissä erittäin pidetty myös henkilönä. Hänen suhtautumisensa työhön ja kollegoihin säteili positiivista energiaa.

– Se, että auttaa muita olemaan parempia omassa tekemisessään, on suuren taiteiljan merkki.

Tuotti yhden Suomen parhaista rock-levyistä

Maijanen tuotti paljon levyjä, ja tuottajuudessa hän oli Laineen mielestä suuri edelläkävijä, pioneeri. Yksi merkkipaalu tällä uralla oli Wigwam-yhtyeen Nuclear Nightclub.

– Se on yksi kaikkien aikojen parhaita suomalaisia rock-levyjä. Siinä vaiheessa kirkasta käsitystä siitä, mitä tuottaminen on, ei hirveästi täällä ollut. Maijanen oli yksi harvoista ihmisistä, joka rakensi käsitystä siitä, mitä moderni kokonaisvaltainen tuottaminen on.

Maijasen laaja-alaisuutta kuvaa jälleen kerran loikka Wigwamin tuottamisesta 80-luvulla seuranneeseen "Dingo-räjähdykseen". Se kertoi Laineen mielestä juuri suuresta muusikkoudesta.

– Hittejäkin tehdään, mutta sekin tehdään taide edellä.

