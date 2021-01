Ensi viikolle on luvassa uusi myräkkä, 15–20 senttiä lisää lunta – merivartiosto vetoaa: "Älä mene jäälle"

Alkuviikoksi on tiedossa pilvistä säätä ja maltillisesti pakkasta. Torstaina tulee taas lunta.

Kovimmat pakkaset ovat hellittäneet Suomessa. Maan etelä- ja keskiosissa varoitetaan liukkaasta kelistä, sillä sää on lauhtunut paikoin nopeastikin.

Esimerkiksi Vihdissä oli sunnuntain vastaisena yönä vielä 27,5 astetta pakkasta, mutta iltapäivällä pakkasta oli enää kymmenkunta astetta, kertoo Ylen meteorologi Kerttu Kotakorpi.

Kotakorven mukaan alkuviikoksi on tiedossa ihan tavallista talvisäätä.

– Melko pilvistä, maltillisesti pakkasta ja vähän hitustelee lunta. Pohjoisessa voi olla tulevina päivinä parikymmentäkin astetta pakkasta, etelässäkin kymmenkunta.

Viikon puolivälissä tilanne muuttuu.

– Hyvin laaja, puolen Euroopan kokoinen matalapaine lähestyy lännestä. Sateet leviävät maan eteläosaan ja mahdollisesti myös keskiosaan torstaiaamuksi.

Lunta voi tulla Tampereen eteläpuolelle enimmillään 15–20 senttimetriä. Näillä näkymin sateet eivät yllä pohjoiseen saakka.

Matalapaineen myötä myös tuuli voimistuu. Keskiviikolle ja torstaille varoitetaan huonosta ajokelista. Perjantaina lämpötila nousee etelässä lähelle nollaa tai jopa sen yläpuolelle.

Merivartiosto: jäälle ei nyt kannata mennä

Merivartiosto on huolissaan ihmisten jäällä liikkumisesta. Helsingissä putosi lauantaina kolme ulkoilemassa ollutta ihmistä jäihin kahdessa erillisessä tilanteessa 15 minuutin aikana.

– Älä mene jäälle, vetoaa Suomenlahden merivartiosto ihmisiin Twitterissä.

MERIVARTIOSTO VAROITTAA älä mene jäälle! Olemme huolissamme ihmisten jäällä liikkumisesta. Nyt on ollut jo neljä jäihinputoamis-tehtävää ja mikä pahinta, kaksi niistä samaan aikaan. @rajaheko on useimmiten ainoa nopea apu, eikä sekään ehdi moneen paikkaan yhtäaikaa #heikotjäät pic.twitter.com/ifg4o4osuR — Merivartiosto - SLMV (@Merivartiosto) 17. tammikuuta 2021

Suomenlahden merivartioston meripelastusjohtajan Marko Siron mukaan jääolosuhteet ovat alkutalvesta hyvin vaihtelevia ja vaikeasti ennakoitavia.

– Ennen kuin varsinainen keskitalven kiintojääkausi alkaa, ei kukaan pysty ennustamaan, missä jää kestää ja missä ei.

Twitterissä julkaistulla videolla Rajavartiolaitoksen ensihoitaja havainnollistaa, kuinka heikkojä jäät voivat tällä hetkellä olla.

Marko Siron mukaan jäälle ei pidä nyt mennä. Mutta jos sinne on jostain syystä pakko mennä, on hyvä varustautua siten, että pääsee itse ylös jos jää pettää. Päällä pitää olla sellainen puku, joka pitää lämpimänä myös veteen tippumisen jälkeen, ja puhelin on hyvä pitää paikassa, jossa se ei pääse kastumaan.

Siro opastaa liikkumaan hitaasti pienellä alueella, jäätä hyvin tutkien.

– Jos jäälle on pakko mennä, liikkumisen pitää olla hidasta eli mieluiten jalkaisin ja kepillä hakaten tai kairalla tutkien sitä jään paksuutta. Suksilla tai luistimilla saattaa ehtiä pitkällekin heikoille jäille, jolloin tiputtuaan joutuu särkemään jäätä tosi paljon ennen kuin pääsee kantavan jään reunaan. Se on monesti kohtalokasta.

