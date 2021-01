Pave Maijanen kuljetti nuorena rummut rekikelkalla treeneihin – bändikaverit kertovat, millaista oli kun yhdestä tuli tähti

Lappeenrannan Rakuunamäen mäet ja maisemat ovat tälle mieskolmikolle läpikotaisin tutut. Olli "Weltsu" Kylliäinen, Matti Rajantie ja Kile Kakkola viettivät vanhalla varuskunta-alueella lapsuutensa ja nuoruutensa.

Täällä alkoi myös miesten ura muusikkoina, kun The Cats perustettiin vuonna 1964.

Yksi kuitenkin on joukosta poissa: Pave Maijanen, josta tuli lopulta joukon suurin tähti. Lapsuudenystävilleen hän oli Paavo.

– Kävimme samaa koulua tuossa lyskalla. Hän oli rinnakkaisluokalla. Meillä oli yhteiset jumppa- ja piirustustunnit, kertoo Kylliäinen.

Lappeenrannassa syntynyt Pave Maijanen oli jo tuolloin monilahjakkuus. Musiikillisten lahjojen lisäksi hän oli urheilullinen ja myös erittäin hyvä piirtäjä. Kylliäinen muistaa, kuinka sai lukiossa tehtäväkseen piirtää kaksi julistetta.

– Toinen oli hammastahnasta, toista en muista. Enhän minä osannut niitä tehdä. Annoin arkit Paavolle ja hän piirsi. Rullasin ne ja vein seuraavana päivänä opelle. Hän sanoi, että eivät nämä ole sinun piirtämiäsi.

Matti Rajantie, Kile Kakkola ja Olli "Weltsu" Kylliäinen olivat Pave Maijasen lapsuudenystäviä. Ville Toijonen / Yle

Kile Kakkola sanoo, Pave Maijasen musiikilliset lahjat erottuivat selvästi jo nuorena. Ei ollut soitinta, jota mies ei olisi ottanut haltuunsa.

– Silloin jo näki, että se on niin iso juttu ja hän menee sitä kohti. Me muut vain vaelsimme siinä mukana, toteaa Kakkola.

Myöhemmin pitkän uran rockbändeissä tehnyt Pave Maijanen aloitti The Top Catsissa rumpalina. Kylliäinen kertoo, että Rakuunasoittokunnalta lainattuja rumpuja pyöriteltiin 1960-luvulla pitkin varuskunta-aluetta.

Talvella niiden siirtely Huokausten sillan yli nuorisotalolle bänditreeneihin vaati luovuutta. Apuun tuli rekikelkka.

– Rummut laitettiin narulla kiinni rekikelkkaan ja vedettiin narulla sillalle. Sitten ne nostettiin yli, koottiin toisella puolella ja vietiin nuorisotalolle.

Sama toistui treenien jälkeen päinvastaisessa järjestyksessä, koska rummut piti palauttaa Rakuunasoittokunnalle.

Kotikaupungin pojat jäivät

1970-luvulla kuvioihin tulivat rockbändit Pepe & Paradise ja Royals. Pave Maijanen lähti suureen maailmaan ja pääsi sisään musiikkipiireihin. Armeijan hän kävi Lappeenrannassa, mutta sen jälkeen lapsuudenystävät eivät enää juurikaan miestä tavanneet.

Matti Rajantien mielestä Pave Maijanen myös muuttui sen jälkeen, kun siirtyi isompiin kuvioihin.

– Siellä oli staroja ympärillä. Kotikaupungin pojat unohdettiin hetkeksi. Se on ihan normaali ilmiö tämmöisessä muutoksess, kun suuri tähteys oli tuloillaan, toteaa Rajantie.

Ja kyllä kotikaupungin pojat olivat ylpeitä kaveristaan – ja samalla itsestäänkin.

– Se oli hieno homma ja nosti kaikilla varmaan itsetuntoa, että ei hitto, kyllä mekin osaamme. Meidän jengistä löytyi kaveri, joka pärjää tuolla, sanoo Kile Kakkola.

Paavo-nimen tarina

Pave Maijasen kastenimi oli Pekka. Hän on tehnyt biisejä myös salanimellä, mutta lapsuudenkavereilleen hän oli Paavo - josta myös lopulta muovautui taiteilija nimi Pave.

Maijanen on itsekin kertonut julkisuudessa, että Paavo-nimen keksi ”Weltsu” Kylliäinen. Tarinaa sen takana ei kuitenkaan moni tiedä.

Nimi sai alkunsa eräänä kesäisenä aamuyönä, kun kaksikko oli ollut viettämässä iltaa kaupungilla.

– Kuulimme, että yhdessä omakotitalossa on bileet. Päätimme mennä sinne, koska siellä olisi musiikkia ja tyttöjä ja muuta ohjelmaa, kertoo Kylliäinen.

Nuorukaiset pohtivat, että entä jos tieto ei pitäisikään paikkaansa. Miten toimittaisiin? He päättivät keksiä valenimet ja esittäytyä pelastusarmeijan lehtimyyjiksi.

– Soitimme ovikelloa. Sieltä tuli isä alushousuissa, että mitä helkkarin ukkoja te olette. Ei muuta kuin lujaa karkuun.

Siltä reissulta Paavolle jäi nimi.

– En tiedä, miksi hän siitä tykkäsi. Helsingissä se sitten muuttui Paveksi. Kumpikaan ei muistanut, mikä nimi minulle keksittiin.

Pave Maijanen oli monilahjakkuus. Hän pelasi nuorena myös jalkapalloa. Yle kuvapalvelu

Bändien lisäksi sooloartistina tunnettu Pave Maijanen menehtyi eilen lauantaiaamuna. sairasti viimeiset vuotensa vaikeaa lihaksia ja hermoja rappeuttavaa ALS-tautia. Hän sai diagnoosin keväällä 2019. Kuollessaan hän oli 70-vuotias.

Lapsuudenystäville on selvää, mikä oli Pave Maijasen merkitys Lappeenrannalle ja Etelä-Karjalalle.

– Hän on osoittanut sen, että kun on lahjakas, on mahdollisuudet mihin tahansa. Hän antoi uskoa kaikille Etelä-Karjalan soittajille, että jos on lahjojen lisäksi tahtoa, pääsee pitkälle.

Haastattelu on tehty Pave Maijasen 70-vuotispäivänä 3.9.2020.