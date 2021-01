Musiikkituottaja Phil Spector on kuollut

Maailman tunnetuimpiin musiikkituottajiin lukeutuva amerikkalainen Phil Spector on kuollut. Asiasta kertovat BBC (siirryt toiseen palveluun) ja brittilehti Daily Mirror. (siirryt toiseen palveluun)

Daily Mirrorin mukaan 81-vuotias Spector menehtyi covid19-viruksen aiheuttamaan sairauteen.

Spector kuoli vankilassa, jossa hän kärsi murhasta saamaansa tuomiota.

Spector tunnetaan niin sanotusta wall of sound -äänivallista. Spectorin tyyliä leimasi mahtipontisuus, toisaalta intiimiys.

Hän oli ensimmäinen musiikkituottaja, josta tuli ammatissaan supertähti.

Spector tuotti muun muassa tyttöbändien The Ronettesin ja The Crystalsin sekä Ike ja Tina Turnerin musiikkia. Myös The Beatlesin viimeinen studioalbumi Let It Be on Spectorin tuottama.

Phil Spectorin yksityiselämä oli epävakaata. Hänet tuomittiin vuonna 2009 näyttelijä Lana Clarksonin murhasta elinkautiseen.