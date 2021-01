Yhdysvalloissa sunnuntaille ennakoidut maanlaajuiset mielenosoitukset kuivuivat kokoon – tiukasti vartioitujen kongressirakennusten edustoilla nähty vain pieniä protesteja

Aseistautuneet Boogaloo Boys -liikkeen jäsenet osoittivat mieltä New Hampshiren osavaltion hallintorakennuksen edessä Concordin kaupungissa sunnuntaina. C. J. Gunther / EPA

Sunnuntai on sujunut odotettua rauhallisemmin Yhdysvalloissa, jossa valmistaudutaan tulevan presidentin Joe Bidenin virkaanastujaisiin. Maan kaikki 50 osavaltiota ja pääkaupungin Washingtonin hallintoalue ovat hälytysvalmiudessa mahdollisten väkivaltaisuuksien varalta.

Koko maahan odotettiin sunnuntaille laajoja mielenosoituksia, joiden pelättiin kärjistyvän väkivaltaisuuksiksi. Viime viikolla liittovaltion poliisi FBI varoitti istuvan presidentin Donald Trumpin kannattajien mahdollisista aseellisista marsseista kaikissa osavaltioissa.

Useiden osavaltioiden kongressirakennusten edustoilla on järjestetty vain pieniä mielenilmauksia, mutta osalla protestoijista on ollut mukanaan aseita. Osassa mielenosoituksista osallistujamäärä on ollut laskettavissa yhden käden sormilla, kirjoittaa New York Times (siirryt toiseen palveluun).

Monin paikoin paikalla on ollut enemmän viranomaisia ja lehdistöä kuin mielenosoittajia, kirjoittaa Washington Post (siirryt toiseen palveluun).

Lauantaina ilmoitettiin, että sunnuntaiksi suunnitellut Bidenin virkaanastujaisten kenraaliharjoitukset Washingtonissa on siirretty turvallisuussyistä.

Washingtonin hallintoalueen pormestari Muriel Bowser kertoi sunnuntaina, että hän on huolissaan mahdollisista väkivaltaisuuksista kaupungin asuinkortteleissa, uutisoi uutiskanava CNN (siirryt toiseen palveluun).

– En ole ainoastaan huolissani muiden osavaltioiden kongressirakennuksista, olen myös huolissani Washingtonin muista alueista, Bowser sanoi.

Bowser suuntasi kommenttinsa yhdysvaltalaisessa mediassa esitettyyn kritiikkiin turvallisuusjärjestelyiden keskittymisestä ainoastaan pääkaupungin hallintokortteleihin.

Pormestari kuitenkin vakuuttaa, että kaupungin varotoimissa on otettu huomioon myös asuinalueet, jos väkivaltaisuudet alkavat. Bowserin mukaan kaupungin poliisilaitos on yhdessä liittovaltion viranomaisten sekä Yhdysvaltain armeijan kanssa valmis toimiin, jos asuinalueilla syttyy väkivaltaisuuksia.

Vaaleilla valittu virkamies New Mexicosta pidätetty Washingtonissa

Yhdysvaltain oikeusministeriö kertoi sunnuntaina, että Washingtonissa on pidätetty vaaleilla valittu New Mexicon osavaltion virkamies Cuoy Griffin, joka oli aikonut protestoida presidentin virkaanastujaisia tuliaseen kanssa.

Griffin oli myös osallistunut kongressiin väkivaltaisuuksiin tammikuun 6. päivänä, oikeusministeriön syytekirjelmässä kerrotaan. Hän oli seissyt kongressitalon portailla, mutta ei tunkeutunut sisään rakennukseen.

Griffin on “Cowboys for Trump” -nimisen ryhmän perustaja.

Viranomaisten mukaan Griffin oli palannut kotiin kongressin tapahtumien jälkeen ja luvannut piirikunnan valtuuston kokouksessa, että hän aikoo palata pääkaupunkiin kiväärin ja revolverin kanssa protestoidakseen Bidenin virkaanastujaisissa keskiviikkona.

Vielä ei ole selvää, oliko Griffinillä mukanaan aseita pidätyshetkellä.

