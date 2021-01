Asianajajia ei ole päästetty tapaamaan pidätettyä oppositiojohtajaa – Navalnyi on tiettävästi poliisiasemalla Moskovan esikaupungissa

Sunnuntaina pidätetyn oppositiojohtaja Aleksei Navalnyin asianajajat eivät ole vielä päässeet tapaamaan asiakastaan Moskovan esikaupungissa Himkissä sijaitsevalla poliisiasemalla.

Navalnyin lehdistösihteerin mukaan asianajajat on päästetty sisään poliisiasemalle ja viety johonkin kabinettiin.

Адвокатов пропустили в УВД, посадили в каком-то кабинете. Сказали, что ФСИН должен приехать и привезти материалы для ознакомления, после чего СУД БУДЕТ СЕГОДНЯ. Алексея адвокаты до сих пор не видели. Мы предполагаем, что его могут сейчас куда-то увезти без них — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) 18. tammikuuta 2021

– Sanottiin, että [vankeinhoitovirasto] FSIN tulee ja tuo jotain materiaaleja tutustumista varten, minkä jälkeen oikeudenistunto on tänään. Alekseita asianajajat eivät ole vielä nähneet. Oletamme, että hänet voidaan siirtää jonnekin ilman heitä, Kira Jarmyš kirjoittaa Twitter-tilillään.

Venäjän rikosseuraamusvirasto FSIN syyttää, että Navalnyi olisi rikkonut aiemman ehdonalaisen tuomionsa ehtoja.

Venäjän viranomaiset pidättivät Berliinistä palanneen Navalnyin eilen sunnuntaina Šeremetjevon lentokentällä. Navalnyi oli Berliinissä hoidossa myrkytysyrityksen jälkeen.

Alun perin lennon piti laskeutua Vnukovon lentokentälle, jossa Navalnyin kannattajat ja median edustajat odottelivat oppositiojohtajan paluuta.

Poliisi otti lentoasemalla kiinni kymmeniä Navalnyin kannattajia Vnukovossa.

Lavrov: Länsi kääntää huomiota omista ongelmistaan

Useat länsimaat ovat vaatineet Navalnyin vapauttamista.

Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov sanoi tiedotustilaisuudessaan, että läntiset poliitikot käyttävät Navalnyin paluuta hyväkseen ohjatakseen huomiota pois kriisistä, jossa heidn maansa ovat.

– Näimme, kuinka he tarrautuivat eilisiin uutisiin Navalnyin paluusta Venäjälle. Voi tuntea, kuinka iloisia he ovat kopioidessaan samoja lausuntoja. He ovat iloisia, koska tämä saa kaikesta päätellen läntiset poliitikot ajattelemaan, että he tällä tavoin voivat kääntää huomion pois syvimmistä kriisistä, jossa liberaali kehitysmalli on, Lavrov sanoi valtiollisen Tass-uutistoimiston mukaan.

Навальный — российский гражданин. Он незаконно задержан. К нему не пускают адвокатов. При чём тут ваша геополитика? Вы терроризируете собственных граждан! https://t.co/3p1lnYQmL4 — ФБК (@fbkinfo) 18. tammikuuta 2021

Navalnyin korruptionvastainen säätiö FBK vastasi Lavrovin kommentteihin Twitter-tilillään.

– Mitä tähän liittyy jokin liberaali kehitysmalli? Mitä se on ylipäätään? Onko se sitä, että poliittisten vastustajien kanssa kilpaillaan vaaleissa eikä panna vankilaan istumaan? Navalnyin korruptionvastainen säätiö FBK ihmetteli Lavrovin lausuntoa.

– Navalnyi on Venäjän kansalainen. Hänet on pidätetty laittomasti. Hänen luokseen ei päästetä asianajajia. Miten tämä liittyy teidän geopolitiikkaanne? Te terrorisoitte omia kansalaisianne!

Lähteet: AFP, Reuters, Tass