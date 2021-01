Nurmijärvellä erikoinen murto: varkaat veivät lasten suksia ja monoja urheiluseuran varastosta – lasten hiihtokoulu uhkaa peruuntua

Nurmijärvellä urheiluseura Rajamäen kehitys RaKen varastoon on murtauduttu viikonloppuna. Yhdistykseltä on varastettu lasten ja nuorten opetuksessa käytettyjä hiihtovälineitä.

– Tämä on todella harmillista, sillä meillä on tänään alkamassa uusi kaksipäiväinen hiihtokoulu. Täytyy toivoa, että lapsilla on omat välineet mukana, sanoo RaKen puheenjohtaja Henna Hassinen.

Yhdistys on tehnyt tapahtuneesta rikosilmoituksen poliisille. Poliisi on käynyt sunnuntaina tutkimassa rikospaikan Nurmijärvellä.

Lukitusta varastosta on viety sekä aikuisten että lasten suksia, monoja, sauvoja ja rullasuksia.

Puheenjohtaja Hassisen mukaan vahingon arvo on noin 10 000 euroa.

– Se on iso summa vapaaehtoisvoimin toimivalle yhdistykselle. Tuli iso lovi tähän lasten ja perheiden liikuntaan. Meillä on nyt kiire hankkia uusia välineitä.

Toimi näin, jos epäilet verkkokaupassa näkemääsi tavaraa varastetuksi

Varastetut sukset saattavat tulla myyntiin verkossa. Ostajien kannattaakin olla tarkkana, mitä tuotteita on hankkimassa.

Poliisi suosittelee ostajaa selvittämään myyjältä tavaran alkuperän. Ostajan kannattaa kysyä, mistä myytävä tuote on ostettu ja miksi tuote on myynnissä? Myös myyjän yhteystiedot kannattaa googlettaa.

– Jos herää perusteltu epäilys tuotteen alkuperästä, älä tee kauppaa vaan ota yhteys poliisiin, sanoo tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Leif Malmberg Itä-Uudenmaan poliisista.

Asiasta voi ilmoittaa poliisille joko sähköisesti tai soittamalla. Poliisi on kiinnostunut myyjän yhteystiedoista, kuten puhelinnumerosta ja sähköpostiosoitteesta sekä myyjän laittamista kuvista tai muista tuotetiedoista.

– Varsinkin kannattaa ilmoittaa, jos kysymyksessä on tunnisteellinen omaisuus eli tuotteesta löytyy esimerkiksi valmistenumero tai muu sellainen, Malmberg ohjeistaa.

Itä-Uudenmaan poliisin alueella paljastui viime vuonna yli sata kätkentärikosta eli varastetun tavaran kauppaan liittyvää rikosta.

Murtovarkaat saattoivat etsiä urheiluseuran uusia maastopyöriä

Poliisi tutkii Nurmijärven suksivarkautta, mutta mahdollisia epäiltyjä ei ole vielä tiedossa. Rajamäen alueella on samana yönä varastettu myös maastopyörä ja seuraavana yönä mönkijä.

– Toistaiseksi ei ole sellaisia tietoja, joilla voitaisiin liittää nämä teot toisiinsa tai poissulkea niiden liittyminen, sanoo Malmberg Itä-Uudenmaan poliisista.

Aukottomia johtolankoja ei ole urheiluseurallakaan antaa.

– Tämä on todellinen mysteeri. Saimme hiljattain 40 000 euroa vähävaraisten lasten liikuntatoimen edistämiseen, muun muassa maastopyörien hankintaan. Yrittivätkö tekijät mahdollisesti etsiä niitä pyöriä, sillä useampaan tilaan oli yritetty murtautua? Pohtii urheiluseuran puheenjohtaja Henna Hassinen

Kyseisiä pyöriä ei yhdistyksellä vielä ole, mutta niiden tulosta on lahjoituksen yhteydessä kerrottu.

