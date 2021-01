Ovatko nuhat ja räkätaudit kadonneet vai jätetäänkö koronatestit väliin? Romahtaneet testausmäärät ihmetyttävät muun muassa Jyväskylässä

Jyväskylässä koronatestimäärät ovat suorastaan romahtaneet joulua edeltävästä ajasta. Kaupungin tartuntataudeista vastaava lääkäri Ilkka Käsmä kertoo, että testejä on tehty tammikuun alussa noin 50 prosenttia joulunalusaikaa vähemmän.

Viikolla 51 Jyväskylässä tehtiin 3049 koronatestiä. Viime viikolla näytteitä otettiin 1505. Otetuista näytteistä 1,3 prosenttia on viime päivinä ollut positiivisia.

Saman suuntainen kehitys on huomattu muuallakin. Esimerkiksi Pohjois-Karjalassa vuoden ensimmäisellä viikolla otettiin 1 550 koronatestiä, kun ennen joulua testimäärä oli keskimäärin 2 800 testiä viikossa.

THL:n johtava asiantuntija Carita Savolainen-Kopra kertoo, että testauskriteerit eivät ole muuttuneet ja maan rajoilla tapahtuvia testauksia on jopa lisätty.

Testimäärät ovat silti pudonneet koko Suomessa marraskuun tasolle, jopa sen alle.

– Muiden hengitystieinfektioiden kausivaihtelu saattaa vaikuttaa siihen, että koronan lisäksi ei ole liikkeellä muuta, mikä ajaisi ihmisiä testiin.

Käsmän mukaan vähentyneitä testimääriä selittää ennen kaikkea lomakausi, jolloin ihmiset ovat olleet kotona, myös kouluista on oltu lomilla ja harrastukset ovat tauolla.

Hän arvioi, että syy alhaisiin testausmääriin voi olla myös se, että lieviä flunssia sairastetaan kotona, eikä koronatesteihin lähdetä.

– Ajattelen, että tämä on kuitenkin vähemmistö. Jos ei tarvita sairaslomatodistusta, niin sitten on jääty ehkä herkemmin kotiin.

– Vähäisissäkin oireissa pitää hakeutua testiin, että pysymme kärryillä tautitilanteesta ja voimme tehdä toimia taudin vähentämiseksi, Käsmä kuitenkin muistuttaa.

Jyväskylässä tammikuun testimääriä selittää sekin, että koronaepidemia on kaupungissa uusien tartuntojen valossa suvantovaiheessa.

Viikolla 51 koronavirustartuntoja todettiin Jyväskylässä 86. Viime viikolla testeissä löydettiin 19 uutta tapausta. Sunnuntaina ja maanantaina oli Jyväskylässä tartuntojen suhteen nollapäivät. Käsmä muistelee, että näin rauhallinen koronatilanne on ollut Jyväskylässä viimeksi heinä-elokuun vaihteessa.

Koronaväsymystä ilmassa?

Jyväskylän keskustassa monet satunnaiset vastaantulijat kertovat, että myös he ovat panneet merkille joko omalla kohdallaan tai lähipiirissään, ettei tavallisia nuha- ja räkatauteja ole ilmennyt aiempien talvien tapaan.

Moni arvioi, että syynä tähän on hyvä käsihygienia ja vähentyneet kontaktit. Koronan karttelu näyttää vähentäneen myös muita hengitystieinfektioita.

– Minulle ei ole iskenyt flunssa tänä talvena kertaakaan, eikä perheessäkään kenellekään. Käsien pesua tulee harrastettua nyt enemmän, eikä ylimääräistä ole liikuttu missään. En usko, että ihmisillä olisi kiusausta jättää menemättä koronatesteihin, jos on oireita, sanoo Pirjo Hepojoki.

Osa haastatelluista arvioi kuitenkin, että testeihin ei aina lähdetä, vaikka oireita olisikin.

– Uskon, että voi olla kiusaus jättää menemättä testiin. Kun testissä käy, niin joutuu olemaan kotona karanteenissa, eikä pääse mihinkään. Voi olla pitkä aika odottaa tuloksia. Toinen syy saattaa olla taudin vakavuudesta johtuen pelko, että tulee syrjityksi. En ole yhdenkään kaverin kuullut kertovan, että olisi käynyt koronatesteissä, miettii Marko Virtanen.

Henri Toivanen on Virtasen kanssa samoilla linjoilla.

– Ei ole pientä nuhaa isompaa itsellä ollut. Useampaan kertaan olen koronatestissä käynyt. Voi olla, että jotkut jättää testiin menemättä. Pitäisi kyllä ottaa kaikkien itseä niskasta kiinni ja mennä pienistäkin oireista testiin, ettei tauti leviä. Alkaa porukalle ehkä jo tulla koronaväsymystä. Jos pysytään kotona, niin ei ehkä lähdetä testattavaksi, pohtii Toivanen.

Tiina Hämäläinen arvelee , että koronarajoitusten noudattaminen on vähentänyt myös tavallista nuhaa ja siten koronatestienkin tarvetta.

– Jotkut voi ajatella, että jos tekee kotona töitä, eikä tarvitse liikkua missään, niin voi olla, ettei mene testeihin. Itse menen kyllä heti pienessäkin flunssassa testiin, meillä on työpaikaltakin sellainen ohje.

Carita Savolainen-Kopra pitää turnausväsymystä mahdollisena syynä testimäärän laskuun. Etenkin, jos testeissä on tullut käytyä ja testitulokset ovat olleet negatiivisia.

Testimäärät kääntyivät laskuun joulun aikaan

Keski-Suomen sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Juha Paloneva sanoo, että tarkkaa tietoa siitä miksi testimäärät ovat rajusti vähentyneet ei ole. Testimäärät alkoivat laskea Keski-Suomessa joulun aikaan.

– Joulun tienoilla pelättiin, että syy vähentyneisiin testimääriin olisi, etteivät ihmiset hakeudu testeihin. Sen perusteella, miten tartuntojen määrä ja sairaalahoidon tarve ovat nyt kehittyneet, näyttäisi, että on vähemmän hengitystieinfektioita likkeellä, luonnehtii Paloneva.

– Jos tavallista räkätautia ja flunssaa on vähän, niin se tarkoittaa, että on vähän kontakteja ja silloin myös korona tarttuu vähän.

– Edelleen on tärkeä, että testeihin hakeudutaan erittäin herkästi. Nyt on uhkana muuntovirus, josta on esimerkkkejä maailmalta, että hyvä tilanne on muuttunut hyvin nopeasti todella huonoksi.

Keski-Suomessa myös influenssa on pysynyt tänä talvena loitolla. Tammikuun alkupäivinä ei influessapotilaita ollut hoidossa Keski-Suomen keskussairaalassa lainkaan.

Influenssatilanteeseen Paloneva näkee selkeän syyn.

– Influenssarokotuksia on otettu jopa ennätyksellisen aktiivisesti. Tämä selittää miksi influenssaa on nyt myös vähän, rokotuskattavuus on siinä avainsana.

