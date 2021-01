Urheiluseurat aloittavat sarjapelejä suosituksista huolimatta – Avi: laki ei estä, mutta suosituksia kannattaisi noudattaa

Esimerkiksi Pirkanmaalla on keskusteltu siitä, miksi joissakin urheiluseuroissa on jo harjoiteltu kymmenen hengen suositusta suuremmissa ryhmissä.

Osa urheiluseuroista aikoo harjoitella ja kilpailla jatkossa isoissa ryhmissä alueellisista suosituksista huolimatta.

Esimerkiksi Salibandyliiton (siirryt toiseen palveluun)sarjapelejä aiotaan pelata myös koronatilanteen kiihtymisvaiheessa olevilla alueilla, ei kuitenkaan leviämisvaiheen alueilla. Ottelut pelataan ilman yleisöä.

Viime päivinä esimerkiksi Pirkanmaalla on keskusteltu siitä, miksi joissakin urheiluseuroissa on harjoiteltu pandemiaohjausryhmän suosituksia suuremmissa ryhmissä. Pirkanmaan koronatilanne on kiihtymisvaiheessa.

Aamulehti (siirryt toiseen palveluun) kirjoitti viime viikolla, että muun muassa jääkiekkoa oli harrastettu yli 30 hengen ryhmissä. Isoissa ryhmissä oli harjoiteltu yksityisissä halleissa, jotka seurojen mukaan sallivat tämän.

Pirkanmaan pandemiaohjausryhmän suosituksen (siirryt toiseen palveluun) mukaan alle 20-vuotiaiden sisäliikuntaryhmät pitäisi järjestää aluehallintoviraston kokoontumisrajoituksen mukaisesti korkeintaan kymmenen henkilön ryhmissä.

Aikuisten ei suosituksen mukaan pitäisi tällä hetkellä harrastaa yksityisissä tai julkisissa sisäliikuntatiloissa lainkaan muutamia poikkeuksia, kuten ammattilais-, maajoukkue- ja apurahaurheilijoita lukuun ottamatta.

Suuret ryhmät eivät riko lakia

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston ylijohtaja Marko Pukkinen sanoo, että yli kymmenen hengen ryhmissä urheilu ei välttämättä riko tartuntatautilakia.

Aluehallintoviraston rajoitus koskee yleisiä tilaisuuksia ja kokoontumisia.

– Mikäli urheilutoiminta on normaalia, urheiluseuran vakiintunutta harjoittelua, sitä meidän tartuntatautilakiin perustuvat määräyksemme eivät koske, Pukkinen sanoo.

Pukkisen mukaan harjoittelua koskevat kuitenkin sairaanhoitopiirin antamat suositukset. Suosituksia ja kokoontumisrajoituksen ylärajaa toivotaan noudatettavan.

– Ei tauti katso sitä, onko se tilaisuus tai tapahtuma vai vakiintunutta harjoittelutoimintaa, Pukkinen sanoo.

Pukkisen havaintojen mukaan suosituksia on myös urheilun piirissä noudatettu hyvin tiukasti.

Salibandyseura aloittaa täysimääräisen harjoittelun

Tamperelainen salibandyseura Classic on tähän mennessä harjoitellut myös yksityisissä halleissa korkeintaan kymmenen hengen ryhmissä. Toiminnanjohtaja Pasi Peltola katsoo, että ryhmäkokojen rajoittaminen on perusoikeuksien vastaista, koska aluehallintoviraston päätös ei koske urheiluseurojen vakiintunutta toimintaa.

– Suositukset kannattaisi suhteuttaa seurojen ja yksityisten hallien perusoikeuksiin ja markkinatalouteen, Peltola sanoo.

Peltola on tyytyväinen, että esimerkiksi Salibandyliitto nyt avaa kilpailutoimintaa.

– Kun ottelut alkavat, avaamme yksityisissä halleissa täysimääräisesti harjoittelua. Tämä tarkoittaa, että koko joukkue voi harjoitella normaalisti koko kentällä noin 20 hengen voimin, Peltola sanoo.

Salibandyseura Classicin toiminnanjohtajan Pasi Peltolan mukaan lasten ja nuorten harrastustoiminnan jatkuminen on tärkeää sekä henkisen että fyysisen terveyden kannalta. Matias Väänänen / Yle

Peltolan mielestä lapset ja nuoret ovat saaneet kärsiä kohtuuttomasti ja Tampereen kaupunginkin olisi aika avata omia liikuntapaikkojaan.

Tampere sallii tällä hetkellä omissa tiloissaan vain lasten ja nuorten korkeintaan kymmenen hengen ryhmät pandemiaohjausryhmän suositusten mukaisesti.

