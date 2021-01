Poliisi tutkii vakavaa rituaaliteurastuksiin liittyvää eläinsuojelurikosta – epäily: mies teurasti yli tuhat lammasta ilman tainnutusta

Halal-teurastus on Suomessa laillinen, kunhan verenlaskua ei tehdä ennen eläimen tainnuttamista. Kuvituskuva.

Halal-teurastus on Suomessa laillinen, kunhan verenlaskua ei tehdä ennen eläimen tainnuttamista. Kuvituskuva. Nabil Mounzer / AOP

Samankaltaisia tapauksia on ilmennyt aiemminkin, mutta nyt tutkinnassa oleva kokonaisuus on poikkeuksellisen laaja.

Poliisi tutkii poikkeuksellisen laajaa eläinsuojelurikosta Pohjanmaalla. Keski-ikäisen miehen epäillään teurastaneen neljän vuoden aikana mahdollisesti jopa 1 300 lammasta tainnuttamatta.

Ylen tietojen mukaan rikosepäilyssä on kyse laittomasti tehdyistä halal-teurastuksista. Muslimien uskonnollisten sääntöjen mukaan ruoaksi käytettävä eläin on teurastettava tietyllä tavalla (siirryt toiseen palveluun).

Suomessa halal-teurastus on laillista, kunhan verenlaskua ei tehdä ennen eläimen tainnuttamista. Paikalla teurastamossa on myös oltava tarkastuseläinlääkäri. Ruokaviraston mukaan (siirryt toiseen palveluun) lailliset halal-teurastukset eivät eläimen kohtelun näkökulmasta poikkea tavanomaisista teurastuksista.

Osa muslimeista suosii kuitenkin perinteistä halal-menetelmää, jossa eläimen kaulavaltimot avataan sen ollessa vielä tajuissaan. Tämä menetelmä on Suomen eläinsuojelulain vastainen.

Nyt tutkittavassa rikossarjassa lakia ei poliisin mukaan ole noudatettu. Samankaltaisia tapauksia on tullut julkisuuteen aiemminkin. Pohjanmaan poliisin rikoskomisario Sakari Palomäen mukaan tämänkertainen rikosepäily on kuitenkin poikkeuksellisen laaja.

– Pääepäilty asuu Pohjanmaan poliisilaitoksen alueella. Suurin osa rikoksista on tapahtunut täällä, mutta niitä on tapahtunut myös muualla keskisen Suomen alueella.

"Suunnitelmallista ja toistuvaa"

Pääepäilty ei poliisin mukaan ole lammastilallinen eikä hänellä ole muutakaan yritystä. Sen sijaan hänen epäillään ostaneen lampaita toisen ihmisen nimissä ja teurastaneen niitä laittomasti myyntiin.

– Näkemyksemme mukaan toiminta on ollut suunnitelmallista ja toistuvaa, Palomäki sanoo.

Poliisi pääsi tapauksen jäljille eläinsuojeluviranomaisten tarkastuskäynnin jälkeen. Esitutkinta alkoi noin puoli vuotta sitten ja kestää vielä ainakin kuukausia.

Tapausta tutkitaan törkeän eläinsuojelurikoksen lisäksi ympäristön turmelemisena. Poliisin mukaan teurasjätteitä ei ole hävitetty asianmukaisesti.

Rikoksesta epäilty on ollut vangittuna noin kuukauden verran, mutta hänet on vapautettu. Pohjanmaan käräjäoikeuden tiedoissa epäillyt rikokset on kirjattu tapahtuneiksi Maalahdessa vuosina 2018–2020.

Pääepäilty ei ole myöntänyt rikoksia. Myös neljä muuta henkilöä on ollut kiinniotettuna tutkinnan aikana. Lisäksi poliisi epäilee lähes kymmentä teurastuksiin liittynyttä lammastilallista avunannosta törkeään eläinsuojelurikokseen.

Poliisi arvioi epäillyn saaneen pimeistä teurastuksistaan vähintään kymmenien tuhansien tai jopa yli sadan tuhannen euron rahallisen hyödyn.

Törkeästä eläinsuojelurikoksesta voidaan tuomita vähintään neljän kuukauden ja enimmillään neljän vuoden vankeusrangaistukseen.