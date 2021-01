Ylen aamu tänään: Kotihoidon tuen poistamista kokonaan on väläytelty keskusteluissa – miten se vaikuttaisi työllisyyteen? Katso lähetys tästä

Tänään on Trumpin virkakauden viimeinen päivä: Odotettavissa tukuttain armahduksia, itseään presidentin ei uskota armahtavan

The New York Times -lehden mukaan ar­mah­dus­lis­tal­le pääsyä on yritetty edistää jopa kym­me­nil­lä­tu­han­sil­la dollareilla.