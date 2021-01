Dermoshopin saippuatehdas on nyt toiminnassa, tuotannon laajentamiseenkin on varauduttu – toimitusjohtaja: "Olemme päättäneet investoida nimenomaan Pohjanmaahan"

Korsnäsissa kosmetiikkavalmistaja Dermoshopin työntekijät eivät päästäneet viime vuonna itseään helpolla.

Koronan takia yritys lanseerasi markkinoille nopealla aikataululla uusia tuotteita, kuten käsidesiä ja kasvomaskeja. Loppuvuodesta työllisti vilkas joulumyyntisesonki, jolloin tehtiin kolmannes yrityksen myynnistä.

Kaiken tämän lisäksi yrityksessä rakennettiin omaa saippuatehdasta. Sen ensimmäiset koeajot suoritettiin joulun alla ja nyt tehdas on jo täysin toiminnassa.

Dermoshop on rakennettu entisen merenrantaravintolan paikalle. Merja Siirilä / Yle

Tavoitteena on saada maailmalle jo tänä vuonna miljoona oman tehtaan tuotetta. Saippuan valmistuksen siirtäminen alihankkijoilta omaan tehtaaseen tapahtui Dermoshop Oy:n toimitusjohtaja Suvi Markkon mukaan juuri oikeaan aikaan.

– Hygieniatuotteiden kysyntä on ollut koko ajan kasvussa. Käsiä on pesty ja desinfioitu enemmän kuin koskaan. Toivon, että käsien peseminen ja se kulttuuri jää elämään koronakriisin jälkeenkin, Markko toteaa ja kertoo hygieniatuotteiden kysynnän kasvaneen 30 prosenttia.

Dermoshop Oy:n toimitusjohtaja Suvi Markko on ylpeä oman tehtaan saippuatuotannosta. Merja Siirilä / Yle

Kuluttajat panostavat ihonhoitoon. Monella maski hankaa, painaa tai hautoo kasvoja. Joillakin maski voi pahentaa esimerkiksi aknea tai ruusufinniä.

Ilmiölle on kehitetty sana: maskne.

Vaikka ihonhoitoon panostetaan, on kotona vietetty aika ja etänä työskentely vähentänyt meikkaamista maailmanlaajuisesti. Tämä on huomattu myös Dermoshopilla.

Uusi tuotantolinja helpottaa

Suvi Markkon mukaan vuosi 2020 aiheutti yrityksessä unettomia öitä.

Kun koronavirus alkoi levitä maailmalla, tehtiin Korsnäsissa nopeasti päätöksiä: maskien ja käsidesin tuotanto päätettiin käynnistää helmikuun puolivälissä ystävänpäivänä.

– Meidän liiketoiminta pysyi hyvin samanlaisena, mitä se on aina ollutkin. Me pystymme palvelemaan asiakkaita normaalisti ja edistämään projekteja, Markko kertoo.

Dermoshop Oy kehittää tuotteensa itse.

Kemistit kehittävät reseptit Korsnäsissa. Alihankkijat valmistavat tuotteet eri puolilla Eurooppaa, pääasiassa Ruotsissa ja Suomessa ja lähettävät ne tehtaalle pakattavaksi ja asiakkaille lähetettäväksi.

Tuotantotiloissa on jo kaksi saippuan valmistukseen soveltuvaa konetta. Tilaa olisi vielä yhdelle tuotantolinjalle, mutta aivan vielä ei ole sen aika.

– Näen, että tulevina vuosinakin toiminnan kehittäminen jatkuu, Markko lupaa

Saippuan valmistus työllistää viisi ihmistä, mutta tuotteiden valmistukseen suunnittelusta aina asiakkaille pakkaamiseen asti osallistuu koko Dermoshopin henkilökunta, noin 54 henkeä.

“Made in Korsnäs”

Vuonna 1983 perustettu yritys aloitti toimintansa sairaalakäyttöön tarkoitetuista hygienia- ja hyvinvointituotteista. Koska sairaalan henkilökunta halusi ostaa tuotteita myös kotikäyttöön, laajensi yritys myös verkkokauppaan.

Tähän yrityksessä luotetaan vahvasti myös nykypäivänä: yritys ei haikaile kauppaketjujen ja kauppojen hyllyille.

– Meidän strategian kulmakivi on, että haluamme olla mahdollisimman lähellä asiakasta ja myydä tuotteita ilman välikäsiä, Markko toteaa.

Dermoshopin varasto kätkee sisäänsä hygienia- ja kosmetiikkatuotteita saippuoista ja voiteista ripsiväreihin ja puutereihin. Varastosta maailmalle lähtee yli 7 miljoonaa tuotetta vuodessa. Merja Siirilä / Yle

Kuluttajakauppa alkoi kaveri- ja työporukoiden yhteistilauksista verkkokaupan puolella. Trendi ei ole muuttunut, sillä tänäkin päivinä puolet tilauksista tehdään kimppatilauksina. Markkon mukaan nykypäivänä se on myös ympäristöystävällisin tapa tehdä tilauksia.

– Yhdessä verkkokaupasta tilaaminen on myös kaikkein vastuullisin tapa tilata, koska useamman ihmisen arjessa käytettävät tuotteet toimitetaan yhteen osoitteeseen yhdellä tilauksella, Markko kertoo.

Ensimmäisten Korsnäsissa valmistettujen saippuoiden on tarkoitus päätyä verkkokaupan kautta asiakkaille aivan näinä päivinä.

Suuret kimppatilaukset ovat edelleenkin suosittu keino tilata tuotteita. Merja Siirilä / Yle

Siinä missä monet yritykset lähtevät pienemmiltä paikkakunnilta suurempiin esimerkiksi parempien kuljetusetäisyyksien perässä, uskoo Markko toiminnan jatkuvan Korsnäsissa. Siksi uusien saippuapullojen etiketeissä lukee Made in Korsnäs.

– Tehtaan rakentaminen tänne on hieno toteemipaalu siitä, että olemme päättäneet satsata ja investoida nimenomaan Pohjanmaahan, Korsnäsiin ja läsnäoloon täällä. Me ollaan täältä kotoisin, me ollaan täällä. Meillä on hirveän hyvä olla just Pohjanmaalla, kertoo Markko.