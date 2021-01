Näin Uudellamaalla varaudutaan muuntuneeseen koronavirukseen: jokainen näyte tutkitaan, kokonaisia kouluja varaudutaan testaamaan

Yhtään muuntuneen viruksen aiheuttamaa tartuntaa ei haluta enää päästää karkuun.

Britanniasta Suomeen rantautunutta ärhäkämpää koronavirusmuunnosta aletaan jahdata jo tällä viikolla: Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella kaikki positiiviset koronanäytteet haarukoidaan mutaation varalta.

– Viruksen mutaation osoittavan PCR-testin analysointi saadaan pystyyn viikon loppuun mennessä, kertoo HUSin diagnostiikkajohtaja Lasse Lehtonen.

Tähän mennessä herkemmin leviävää brittimuunnosta ja Etelä-Afrikasta peräisin olevaa mutaatiota on etsitty pääasiassa matkailijoiden ja heidän lähipiirinsä näytteistä.

– Meille tulee päivittäin vajaat 200 positiivista näytettä ja sen määrän pystymme tekemään, kertoo HUSin Lehtonen.

Hänen mukaansa tarkempaan analysointiin menevät jatkossa HUS-alueen lisäksi Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin sekä Kymenlaakson sairaanhoitopiirin positiiviset näytteet.

Tarkemman virusseulonnan perusteella tiedetään, missä muunnokset leviävät ja jäljitystä voidaan suunnata paremmin, kertoo HUSin diagnostiikkajohtaja Lasse Lehtonen. Antti Haanpää / Yle

Muuntovirukseksi epäillyt näytteet toimitetaan tarkempaan sekvensointiin, jossa lopulta selviää, onko kyseessä variantti.

Näytteiden tarkempi analysointi auttaa käytännössä estämään pandemian leviämistä.

– Saamme tarkan tiedon siitä, missä virusmuunnosta esiintyy ja tartunnan jäljityksen ja infektiolääkäreiden resursseja voidaan kohdentaa sinne, missä varianttia mahdollisesti on, Lehtonen sanoo.

Hän pelkää brittimuunnoksen leviävän nopeammin, koska sen tartuttavuus on 50 prosenttia korkeampi kuin aiemman viruksen.

Kuntien työkalupakissa jäljellä enää etäopetus

Lehtosen mukaan rajoituksia pitää lisätä, jos tilanne pahenee. Hänen mukaansa pitäisi miettiä, onko kouluissa mahdollisuutta jatkaa lähiopetusta.

– Jos tällaisia tartuntaketjuja alkaa kouluissa tulla, niin pistäähän se miettimään lähiopetuksen jatkamisen mahdollisuutta, Lehtonen sanoo.

Muut rajoituskeinot ovat kunnissa jo käytössä.

Lehtonen odottaa myös lakimuutosta, jolla voisi tarvittaessa rajoittaa kokoontumisia myös yksityisissä tiloissa.

– Eduskunnassa käsitellään tartuntatautilain muutoksia, joiden mukaan olisi mahdollisuuksia sulkea yksityisen puolen kokoontumistiloja, kauppakeskusten oleskelutiloja, yksityisiä urheilutiloja ja muita tiloja, jotka ovat voineet olla vielä auki.

Viime viikolla HUS-alueella tehtiin kaikkiaan noin 25 000 koronatestiä. Positiivisia näytteitä oli 718.

Maahan saapuneita ihmisiä testattiin 3 800, joista positiivisia näytteitä oli 136 kappaletta, eli noin 3,4 prosenttia näytteistä oli positiivisia.

Kokonaisia kouluja valmistaudutaan testaamaan Vantaalla ja Espoossa

Helsingissä on kahdessa koulussa ja yhdessä päiväkodissa epäilty koronavirusmuunnoksen aiheuttamia tapauksia.

Epidemiologisen toiminnasta vastaavan lääkärin Sanna Isosompin mukaan muunnosviruksen aiheuttamista tartunnoista määrätään kahden viikon karenssi tavallisen kymmenen päivän sijaan. Karenssiin myös joutuu laajempi joukko oppilaita tai henkilökuntaa, koska virus tarttuu aiempaa virusta herkemmin.

– Aina katsotaan kokonaisuutta, että keitä kaikkia karanteeniin määrätään, mutta lähtökohtaisesti karanteeniin asetettavien joukko on kyllä laajempi, Isosomppi sanoo.

Karenteenissa olevat ohjataan käymään koronatestissä kahdesti.

Espoossa ja Vantaalla sen sijaan aiotaan testata koulujen oppilaita brittimuunnoksen leviämisen estämiseksi matalalla kynnyksellä, jopa kokonaiselle koululle saatetaan näyttää testipuikkoa.

– Jos on syytä epäillä, että tällainen muuntunut virus olisi levinnyt koulussa laajalti, niin kyllä silloin kaikki koulun oppilaat on syytä testata, sanoo Espoon tartuntatautilääkäri Topi Turunen.

Yksittäinenkin virusmuunnostapaus koulussa johtaa altistuneiden luokkien seulontaan.

– Yksittäinen tartunta ei automaattisesti johda koko koulun testaamiseen, mutta jos todetaan useita tartuntoja tai jos on jotenkin muuten on syytä olettaa, että sairastunut olisi pystynyt levittämään virusta laajalti koulussa, niin testaamiskynnys on silloin matalalla.

Vantaalla koko koulun testaamisen kriteeri täyttyy ainakin, jos brittimuunnoksia todetaan useita, eikä niillä havaita olevan yhteyttä keskenään, kertoo kaupungin tartuntataudeista vastaava lääkäri Kirsi Valtonen.

Vantaalla tai Espoossa ei ole tartuntatautilääkäreiden mukaan toistaiseksi ilmennyt yhtään muuntovirusepäilyä kouluissa tai päiväkodeissa.

Tehohoito varautuu lisääntyvään potilasmäärään

Teho-osastoilla HUSissa ollaan valmiita ottamaan käyttöön laajennettuja eristystiloja koronapotilaille, jos muuntunut virus ryöpsähtää ja tartunnat lisääntyvät.

Sinänsä virusmuunnoksen aiheuttaman taudin ei uskota lisäävän tehohoidon tarvetta vaikkapa nuoremmilla, mutta jos sairastuneiden määrä kasvaa, se voi näkyä myös sairaaloissa.

– Uusi muunnos tarttuu helpommin, mutta ainakin maailmalta kantautuvien tietojen mukaan sen aiheuttama tauti näyttäisi olevan samanlainen kuin keväällä. Helpommin tarttuvana potilaita todennäköisesti alkaisi tulla teho-osastoillekin enemmän, kertoo teho-osastojen ylilääkäri Minna Bäcklund.

Naistenklinikka Helsingin Meilahdessa on Suomen suurin synnytyssairaala. Siellä syntyi vuonna 2020 yli puolet kaikista HUS-alueen vauvoista, melkein 8 500 uutta ihmistä. Naistenklinikalla mietitään tiukempia rajoituksia synnyttäjien tukihenkilöille, jos koronatilanne tästä pahenee. Matti Myller / Yle

Meilahdessa ja Kirurgisessa sairaalassa Helsingissä sekä Jorvissa Espoossa on mahdollisuus ottaa käyttöön lisätiloja eristystä tarvitseville koronapotilaille nopeastikin, koska sellaisia jo keväällä rakennettiin.

Henkilökuntaa ei ole nykyistä enempää saatavilla, joten jos tehohoidon tarve kovasti kasvaa, henkilökunta on pois muusta toiminnasta, kuten sydän- ja syöpähoidoista.

Synnytyssairaaloissa ollaan valmiita nopeasti rajoittamaan puolisoiden ja tukihenkilöiden oleskelua muualla kuin synnytyssalissa, samaan tapaan kuin keväällä. Naistenklikalta kerrotaan, että tällä hetkellä synnytyssalissa saa olla mukana sekä synnyttäjän puoliso että doula.

