Ulkoministeri Haavisto pitää MM-kisojen siirtämistä pois Valko-Venäjältä oikeana päätöksenä – "Tilanne olisi voinut johtaa väkivaltaan"

Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.) pitää Kansainvälisen jääkiekkoliiton IIHF:n päätöstä siirtää kisat pois Valko-Venäjältä oikeana.

Hän perustelee kantaansa paitsi maan ihmisoikeustilanteella mutta myös koronaepidemialla.

– Päätös oli varmasti oikea ja tunnustusta pitää antaa Kansainvälisen jääkiekkoliiton varapuheenjohtajalle Kalervo Kummolalle. Hän ollut hyvin systemaattinen ja nähnyt uhat, jos kisat annettaisiin Valko-Venäjälle, Haavisto sanoo Ylelle.

Haavisto kuvailee Valko-Venäjän poliittista tilannetta pysähtyneeksi ja synkäksi. Maassa ei edelleenkään ole keskustelua itsevaltaisen presidentin Aljaksandr Lukašenkan ja opposition välillä.

– Mielenosoituksia on väkivaltaisesti tukahdutettu, laittomia pidätyksiä on tehty ja maassa on mielipidevankeja tällä hetkellä.

Haavisto sanoo, että kisojen järjestäminen Valko-Venäjällä olisi lähettänyt väärän viestin maailmalle. Lukašenka olisi käyttänyt kisoja propagandassaan hyväksi.

Kisojen vaarana ei kuitenkaan olisi ollut pelkästään Lukašenkan propagandavoitot. Haavisto epäilee, että kisoihin olisi voinut liittyä sekä valkovenäläisten että ulkomaisten kisavieraiden mielenilmaisuja maan opposition puolesta.

– Miliisin toiminta oppositiota kohtaa on ollut tähän asti raakaa ja kovakouraista. Tilanne olisi voinut johtaa väkivaltaan, jota jääkiekon ympärillä ei haluta nähdä.

Haavisto on ollut asiasta yhteydessä EU:n ulkoministereihin. Heidän kantansa Haaviston mukaan on ollut, ettei jääkiekon MM-kisoja pitäisi pelata Valko-Venäjällä.

Myös pääministeri Sanna Marin (sd.) ja urheilusta vastaava tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko (kesk.) kertoivat pian liiton ulostulon jälkeen, että päätös oli oikea.

– IIHF päätyi lopulta oikeaan ratkaisuun, Saarikko kirjoitti Twitterissä.

