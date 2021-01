Italian pääministeri Conte sai helposti parlamentin alahuoneen luottamuksen

Italiassa pääministeri Giuseppe Conte on saanut parlamentin alahuoneen luottamuksen luottamusäänestyksessä.

Conte sai parlamentissa luottamuksen selvin äänin 321–259.

Luottamusäänestyksen tulos oli selvempi kuin mitä etukäteen oli arvioitu. 321 ääntä takaa Contelle 629-paikkaisessa parlamentin alahuoneessa yksinkertaisen enemmistön.

Conten keskustavasemmistolainen hallitus ajautui kriisiin, kun entisen pääministerin Matteo Renzin Italia viva -puolue erosi viime viikolla hallituksesta. Puolueen kaksi ministeriä lähtivät hallituksesta.

Renzi on arvostellut Contea koronakriisin huonosta hoitamisesta. Italia on pahimmin koronasta kärsineitä maita. Yli 82 000 italialaista on kuollut koronaan.

Hallituskriisin taustalla ovat myös erimielisyydet EU-tukien käytöstä. Renzi on arvostellut pitkään hallitusta Italian EU:lta saaman yli 200 miljardin euron koronaelvytystuen käytössä.

Ennen äänestystä parlamentille puhunut Conte toivoi saavansa parlamentilta selkeän tuen. Contea auttoi se, että Renzin puolueen edustajat eivät osallistuneet äänestykseen.

Tiukempaan testiin Conte joutuu kuitenkin vasta huomenna tiistaina, kun parlamentin ylähuone eli senaatti äänestää hänen luottamuksestaan.

Ylähuoneessa hallituksella oli vain niukka enemmistö, kun Italia viva -puolue oli vielä mukana hallituksessa.

