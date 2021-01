Miten Biden muuttaa Amerikkaa? 15 kysymystä ja vastausta, kuten voiko Trump vielä palata presidentiksi – asiantuntijat kertovat

Tällä viikolla valta vaihtuu USA:ssa, kun tuleva presidentti Joe Biden vannoo virkavalansa huomenna keskiviikkona. Valta vaihtuu puoliltapäivin Washingtonin aikaa, iltaseitsemältä Suomen aikaa.

Illalla käytiin vilkas keskustelu Ylen chatissa vallanvaihtoon liittyvistä pohdinnoista ja siitä, miltä Yhdysvallat Bidenin kauden alussa näyttää. Vastaamassa olivat Yhdysvaltain politiikan tutkija Maria Annala Ulkopoliittisesta instituutista ja Ylen Washingtonin-kirjeenvaihtaja Iida Tikka.

Poimimme tähän juttuun 15 kiinnostavinta kysymystä.

1. Tekeekö Biden Trumpille tai Trumpin medioille jotain, kun astuu virkaan? Trumphan on aika vaarallinen salaliittoteorioineen, mutta vaarallisempi jos tulee "marttyyriksi".

Iida Tikka: Bidenilla on käytössään todella vähän välineitä medioiden tai sosiaalisten medioiden toiminnan rajoittamiseen, koska Yhdysvalloissa on hyvin laaja sananvapaus ja siihen liittyvä lainsäädäntö. Sen takia yrityksillä on tässä niin iso vastuu siitä, mihin niiden alustoja käytetään. Demokraatit haluavat joka tapauksessa yrittää suitsia somea ja erityisesti salaliittoteorioiden ja väkivallan lietsontaa.

2. Jos pahimmat uhkakuvat toteutuisivat ja Biden ja varapresidentti Harris onnistuttaisi salamurhaamaan, kuka nousisi maan johtoon ja mitä se merkitsisi Yhdysvaltojen tulevaisuudelle. Olisiko tällaisessa tilanteessa Trumpin mahdollista keinotella itsensä ns. laillisin keinoin takaisin vallankahvaan? Olettaen, ettei tilanteesta käynnistyisi täysimittainen sotilasvallankaappaus.

Maria Annala: Yhdysvalloissa on tarkka perimysjärjestys, joka määrää, kenelle valta siirtyisi. Trumpilla ei olisi mitään mahdollisuutta päästä valtaan. Tässä kuvitteellisessa tilanteessa presidentiksi nousisi edustajainhuoneen puhenainen Nancy Pelosi. Tällöin Yhdysvallat saisi ensimmäisen naispresidentin. Olettaen, että Biden ja Harris olisi murhattu yhtä aikaa, eli Harris ei ehtisi toimia presidenttinä.

3. Nostaako Biden työllisyyttä Trumpia paremmin?

Iida Tikka: Trumpin kauden huimat työllisyyslukemat olivat pääosin pitkän nousujohteisen talouskauden ansiota, vaikka myös joitain työpaikkoja onnistuttiin luomaan poliittisella päätöksenteolla. Bidenin on oikeastaan pakko siis luoda paljon enemmän työpaikkoja kuin Trumpin saadakseen maan takaisin raiteilleen, sillä lähtötilanne on niin paljon heikompi. Biden haaveilee esimerkiksi ympäristöteknologiasta työllistäjää.

4. Olen ihmetellyt kritiikkiä USA:n koronaepidemian hoidosta. Ottamatta kantaa Trumpin politiikkaan, paljon asioita on tehty epidemian hillitsemiseksi: ilmaiset testaukset, 900 miljardin elytyspaketti, miljardituet Pfizerille, rajat kiinni ensimmäisten joukossa, maskipakko esimerkiksi työpaikoilla, pienilläkin maskit jne. Mitä merkittäviä keinoja Joe Biden tuo pandemian hoidoksi? Muuta kuin rokottaminen.

Maria Annala: Monet pandemian vastaiset toimet ovat osavaltiokohtaisia. Esimerkiksi ilmaisia testejä ei ole joka osavaltiossa. Biden aikoo lisätä testausta ja tartuntaketjujen jäljittämistä, kannustaa osavaltioiden kuvernöörejä ja kaupunkien pormestareita määräämään maskipakkoja, antaa terveysviranomaisille aiempaa isomman roolin suositusten laatimisessa ja tarjota osavaltioille rahallista tukea rokotejakeluun.

5. Mitä olette mieltä, onko Bidenin kohtaloksi jäädä "vähemmän huonoksi" värittömäksi ja harmittomaksi vaihtoehdoksi, pienemmäksi pahaksi vai onko papparaisella realistisia mahdollisuuksia saada edes osa Yhdysvaltain menetetystä uskottavuudesta ja arvovallasta maailmalla palautettua, muutenkin, kun ystävällismielisten kumppanimaiden hymistelevissä juhlapuheissa?

Maria Annala: On ihan todellinen vaara, että Biden jää ihmisten mieleen värittömänä ei-Trumpina. Hänen ei kuitenkaan tarvitse tyytyä tähän kohtaloon, vaan parhaassa tapauksessa hän voi aidosti vaikuttaa muun muassa pandemiaan ja ilmastonmuutoksen vastaiseen taisteluun ja saada sitä kautta arvostusta niin kotimaassa kuin maailmallakin.

6. Muuttuuko Yhdysvaltain aselaki tiukemmaksi?

Maria Annala: Aselakien tiukentaminen on vaikeaa, sillä demokraateilla on senaatissa niin niukka enemmistö, etteivät he saisi aselain uudistuksia läpi ilman republikaanien ääniä. Muutamilla aselakien tiukennusehdotuksilla on kannatusta myös republikaanien äänestäjien keskuudessa, mutta republikaanipoliitikoilla on silti iso kynnys äänestää niiden puolesta, koska aseteollisuus painostaa heitä niin voimakkaasti.

7. Mitä arvioitte, kuinka suuri osa amerikkalaisista oikeasti haluaisi jo alkaa tehdä mieluummin yhteistyötä yli puoluerajojen kuin jäädä omiin poteroihinsa tulevien neljän vuoden aikana?

Iida Tikka: Varmasti moni, mutta samaan aikaan kongressin rynnäkkö vaikeuttaa tätä valtavasti. Jos radikaaleille ei tule seuraamuksia, yhteistyö vaikeutuu demokraattien näkökulmasta. Republikaanit, joiden kanssa olen jutellut ja jotka ovat sinut Bidenin kanssa, haluaisivat lakaista asian maton alle. Tässä on taas yksi ongelma, joka kaikesta tahtotilasta huolimatta hankaloittaa tilannetta.

8. Mitkä ovat Kamala Harrisin tehtävät uudessa hallinnossa?

Iida Tikka: Muistaakseni Biden on sanonut aikovansa kohdella Kamala Harrisia samalla tavalla varapresidenttinä kuin presidentti Barack Obama kohteli Bidenia, eli Harris on tärkeä keskustelija kaikessa päätöksenteossa sen sijaan, että varapresidentillä olisi joku yksi vastuualue. Silti uskon, että Harris tulee olemaan erityisen tärkeässä roolissa esimerkiksi rikoslain uudistamisessa.

9. Rouva Biden haluaa olla tohtori Biden. Miten se mahtaa onnistua?

Maria Annala: Jill Bidenin suunnitelma presidentin puolison roolin uudistamisesta on kiinnostava. First Lady -instituutio on jäänyt pahasti ajastaan jälkeen. Varsinkin demokraattipuolueen äänestäjien keskuudessa varmasti riittää tukea ajatukselle siitä, että tohtori Biden saa presidentin puolisonakin olla tohtori Biden.

10. Palaako Trump Usan pressaksi?

Maria Annala: Jos senaatti totee hänen syyllistyneen virkarikokseen, demokraatit pystyvät hankkimaan hänelle elinikäisen kiellon asettua ehdolle. Jos taas senaatti antaa Trumpille vapauttavan päätöksen, hän saattaa hyvinkin asettua ehdolle vielä uudelleen, eikä valituksi tuleminenkaan ole poissuljettua.

11. Keskiviikkona onneksi Yhdysvallat palaa takaisin WHOn jäseneksi. Onneksi lisäksi suhde eurooppaan paranee. Mutta sanotaan, että Yhdysvallat jatkossa keskittyy Aasiaan. Miten Biden mahdollisesti suhtautuu Kiinaan ja sen ihmisoikeusrikkomuksiin? Onko mahdollista että Biden haluaisi alkaa painostaa Kiinaa taloudellisesti?

Maria Annala: Kiina-politiikka on yksi harvoista asioista, joista demokraatit ja republikaanit ovat varsin samalla linjalla: molemmat haluavat tiukempia otteita Kiinaa kohtaan. Biden aikoo yhtäältä olla Kiinalle tiukka esimerkiksi talouspolitiikassa mutta samaan aikaan yrittää neuvotella Kiinan kanssa esimerkiksi ilmastopolitiikasta. Ihmisoikeusloukkauksiinkin hän varmasti haluaisi puuttua, mutta ne saattavat jäädä ympäristökysymysten jalkoihin.

12. Sanotaan, että Trump pilasi suhteet liittolaisiin ja menee vuosia niiden korjaamiseen. Kuitenkin kaikki länsimaiset liittolaiset huokaisevat nyt helpotuksesta, kun päästiin Trumpista eroon, joten luulisi, että suhteet palautuvat nopeasti. Miten mahtaa suhteet Iraniin kehittyä? Onko mahdollista palata entiseen sopimukseen, Biden oli kuitenkin mukana Obaman kanssa tekemässä sopimusta?

Iida Tikka: En usko että suhteet tulevat täysin palautumaan koskaan 2000-luvun alun meininkiin, vaikka Biden on korostanut laittavansa liittolaissuhteet etusijalle ja vannonut panostavansa esimerkiksi Natoon, myös yhteistyöhön ilmastoasioissa. Kuitenkin kuva Yhdysvalloista luotettavana yhteistyökumppanina, jonka linja pysyy puolueesta ja presidentistä riipumatta samana, on murtunut. Iranista Biden yrittää neuvotella jatkoa ydinsopimukselle, ja Bidenin kansallisen turvallisuuden neuvonantaja Jake Sullivan oli itse asiassa työstämässä ensimmäistä sopimusta. Iran on kuitenkin hankala, sillä jopa täällä spekuloidaan sillä, pitääkö osa demokraateistakin vanhaa sopimusta nykytilanteeseen sopimattomana. Joka tapauksessa Biden pyrkii äkkiä de-eskaloimaan.

13. Meksiko nimitti Trumpia Twitleriksi. Palaakohan Biden perinteisempään tiedottamiseen ja kommunikointiin? Mitä Meksikossa on vallanvaihdosta tykätty? Ja rahaa ei taideta nyt ensisijaisesti tunkea mexmuuriin?

Maria Annala: Biden on luvannut tehdä täyskäännöksen USA:n ja Latinalaisen Amerikan suhteissa. Hän varmasti puhuu Meksikosta, meksikolaisista ja Meksikolle hyvin eri sävyyn kuin edeltäjänsä. Muuriin Biden tai muut demokraatit eivät halua käytettävän rahaa.

14. Antaako Biden keppiä ja porkkanaa radikaaleille vai vain keppiä? Onko siellä edes mahdollista saada rauhaa?

Iida Tikka: Tämä on hyvä kysymys, joka ajaa skismaa republikaanien ja demokraattien välille. Republikaaneista moni haluaisi "liikkua eteenpäin", demokraatit haluavat vastuunkantoa ja seuraamuksia. Biden joutuu etsimään liittolaisia republikaaneista jatkossa lainsäädäntöön, mikä tulee vaikuttamaan myös liittolaisten kuuntelemiseen kun radikaalien rangaistuksista päätetään. Itse odotan tiukkoja rangaistuksia.

15. Minua kiinnostaisi kuulla arvelunne republikaanipuolueen lähitulevaisuudesta, eli mitä luulette, minkälaiseksi puolue muotutuu kun Trumpin rooli käytännön syistä vähintäänkin pienenee merkittävästi? Syntyykö siellä esimerkiksi jako kahteen eli "ex-trumpisteihin" osastoa Cruz, Hawley ja QAnon-väki ja toisaalta perinteisempiin konservatiiveihin osastoa McConnell, Pence ja Romney?

Iida Tikka: Republikaanijohto tekee tällä hetkellä kaikkensa, jotta puolue ei jakautuisi ja siten heikentyisi. SIlti nämä kaksi siipeä ovat jo selkeästi muodostuneet. Sen takia puolueen sisällä alkaa valtava kamppailu siitä, kumpi "siipi" työnnetään puolueen sisällä vähemmistöön tai ulos puolueesta. Moni niistä, jotka ovat vastustaneet Trumpia pidemmän aikaa, on itse asiassa eläköitymässä politiikasta.

Iida Tikka vinkkaa, että hänelle voi jatkossakin esittää kysymyksiä sekä Twitterissä että Instagramissa, joissa hänen tunnuksensa on @ITikka.

