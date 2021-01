Palestiinalaiset saavat tänään käyttöönsä venäläisen koronarokotteen – ennätysvauhtia omiaan rokottavaa Israelia syytetään heitteillejätöstä

Palestiinalaishallinto vastaanottaa tänään tiistaina ensimmäisen 5 000 annoksen erän venäläistä Sputnik V -koronarokotetta, kertoo uutistoimisto Reuters.

Israelin viranomaisten mukaan venäläisrokotteiden ensimmäinen erä toimitetaan Länsirannalle. Israelia on syytetty laajasti siitä, ettei se ole jakanut koronarokotetta miehittämilleen palestiinalaisalueille.

Samaan aikaan Israel on rokottanut omia kansalaisiaan ennätysvauhtia: maassa on annettu jo kaksi miljoonaa rokotetta, ja tavoitteena on rokottaa suurin osa kansalaisista maaliskuun loppuun menneessä, kertoo Washington Post (siirryt toiseen palveluun). Rokotteita ovat saaneet myös Länsirannan siirtokunnissa asuvat israelilaiset.

YK (siirryt toiseen palveluun) sekä useat ihmisoikeusjärjestöt vaativat, että Israel noudattaa Geneven sopimuksen artiklaa, jossa miehittäjää velvoitetaan huolehtimaan miehitettyjen alueiden terveydenhuollosta.

– Mikään ei oikeuta tämän hetken todellisuutta joissakin osissa Länsirantaa, jossa kadun eri puolilla asuvat ihmiset saavat rokotteen tai jäävät ilman sen perusteella, ovatko he juutalaisia vai palestiinalaisia. Kaikille samalla alueella asuville on turvattava yhtäläinen oikeus saada rokote etnisyydestä riippumatta, sanoo Human Rights Watchin (siirryt toiseen palveluun) aluejohtaja Omar Shakir.

Israelin mukaan Oslon sopimus sen sijaan velvoittaa palestiinalaiset huolehtimaan itse rokotteen järjestämisestä. Palestiinalaishallinto ei ole tiettävästi pyytänyt Israelilta virallisesti apua rokotteen hankinnassa.

– Heidän täytyy oppia pitämään huolta itsestään. Olemme jo auttaneet palestiinalaisia naapureitamme lääketarvikkeilla ja neuvoilla. En usko Israelissa olevan yhtäkään ihmistä, riippumatta poliittisesta kannastaan, joka hyväksyisi rokotteen ottamisen pois Israelin kansalaiselta ja sen antamisen naapureillemme hyvän tahdon eleenä, sanoi Israelin terveysministeri Yuli Edelstein Sky Newsin (siirryt toiseen palveluun) haastattelussa viime viikolla.

Hän tosin lisäsi, että on myös Israelin etujen mukaista, että koronaepidemia saadaan hallintaan palestiinalaisalueilla.

Palestiinalaishallinto on tilannut Venäjältä neljä miljoonaa koronarokotetta, kertoo Times of Israel (siirryt toiseen palveluun). Lisäksi rokotteita on tiedossa palestiinalaisille brittiläiseltä AstraZenecalta sekä YK:n rokoteohjelman kautta.

Lehden mukaan Israel sanoo antaneensa palestiinalaishallinnolle 100 rokoteannosta, mutta palestiinalaiset kiistävät saaneensa Israelilta rokotteita.

