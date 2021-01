Lentokentän rakentamisesta tullut lukuisia valituksia – Pyhtään kunta vaatii selvitystä siitä, onko valitusrumba kohtuuton

"Onko tosiaan kokonaisedun mukaista, että yksi käsi myöntää lupia, toinen rahaa ja kolmas jarruttaa valituksilla?"

Näin kysyy Pyhtään kunta, johon rakennettava lentokenttä on ajautunut valitusrumbaan.

Pyhtään kunnanhallitus päätti maanantaina, että kunta pyytää työ- ja elinkeinoministeriöltä selvitystä Kaakkois-Suomen ely-keskuksen toiminnasta lentokenttäasiassa. Selvityspyyntö asiassa on osoitettu elinkeinoministeri Mika Lintilälle.

Useita valituksia

Lentokenttäyhtiö Redstone Aero oy:n Pyhtään lentopaikka on ollut viime vuosina useiden valitusten kohteena.

Esimerkiksi lentokentän ympäristölupa sai lainvoiman vuoden 2020 lopussa korkeimman hallinto-oikeuden päätöksellä, mutta lentokenttään liittyviä valituksia on edelleen vireillä.

Kaakkois-Suomen ely-keskus on valittanut lentopaikalle myönnetyistä kalustosuojien rakennusluvista ja valitusten käsittelyajaksi myönnetyistä tilapäisistä rakennusluvista. Lisäksi ely on valittanut Pyhtään osayleiskaavasta.

"Kehen yritys ja kunta voi luottaa?"

Kunnanhallitus katsoo, että ely-keskuksen toiminta on ollut suhteetonta.

– Pyhtää pienenä kuntana ja lentopaikan yrittäjä Redstone Aero oy ovat joutuneet ikävään tilanteeseen Kaakkois-Suomen ely-keskuksen systemaattisen valittamisen myötä. Haluamme nostaa tämän tietoisuuteen, kunnanvaltuuston puheenjohtaja Jyrki Metsola Pyhtäältä kertoo.

Lisäksi kunta haluaa herättää keskustelua siitä, toimiiko julkisen sektorin koordinointi eri hallinnonalojen välillä.

Pyhtään lentokentän kohdalla liikenne- ja viestintävirasto Traficom on myöntänyt lentopaikalle rakentamis- ja pitoluvat, jotka ovat jo saaneet lainvoiman. Liikenne- ja viestintäministeriö on tukenut lentopaikkaa investointituella, ja Kaakkois-Suomen ely-keskus on laatinut valituksia.

– Yrittäjän ja myös kunnan näkökulmasta on hyvä kysymys, kehen yrittäjä tai kunta voi Suomessa luottaa. Myös mittakaava-asia on hämmentävä; puhumme muutaman tavallisen kalustohallin luvista. Mittakaava on ihan käsittämätön tässä kokonaisuudessa, Metsola summaa.

Ely ei ylläty valituksesta

Kaakkois-Suomen ely-keskuksen alueidenkäyttöpäällikkö Pertti Perttola kuuli Pyhtään selvityspyynnöstä Ylen kautta eikä ollut vielä tiistaina tutustunut selvityspyyntöön laajemmin.

Hänen mukaansa selvityspyyntö ei kuitenkaan ole yllättävä, sillä kunnalla ja ely-keskuksella on ollut alueen maankäytön ohjauksesta erilaiset näkemykset.

Lentokenttään liittyvää keskustelua Perttola pitää tervetulleena. Hänen mukaansa ely-keskuksen valituksissa ei ole kyse siitä, että ely-keskuksella olisi jotakin hampaankolossa, vaan elyn täytyy ryhtyä toimenpiteisiin, kun laillisuusnäkökohdista on merkittävää ristiriitaa.

– Suunnittelu on tässä edennyt hyvin poikkeuksellisessa järjestyksessä. On mielenkiintoinen seikka, että Traficom on voinut myöntää rakentamisluvan ennen kuin alueen maankäyttö on ratkaistu etukäteen. Se on hyvä julkisen keskustelun paikka, miten tämä on voinut olla mahdollista, Perttola mainitsee.

KHO:n päätöstä odotetaan lähiaikoina

Tällä hetkellä Pyhtään kunta odottaa korkeimmalta hallinto-oikeudelta päätöstä kalustosuojien rakennuslupakysymykseen. Sen odotetaan valmistuvan helmi-maaliskuussa.

Lisäksi kunnan tekniikkalautakunta on käsitellyt viime viikolla väliaikasten kalustosuojien rakentamiseen liittyvää valitusta korkeimpaan halinto-oikeuteen. Kunnan tietojen mukaan myös Traficom ja Redstone Aero ovat valittaneet asiassa korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Lue myös:

Pyhtään lentokentän ympäristölupa sai lainvoiman yli kolme vuotta sen myöntämisen jälkeen: "Ihan keskeinen päätös"

Pyhtään lentokenttä sai 800 000 euron avustuksen valtiolta

Pyhtään lentokentän kalustohallien rakennuslupa saattaa päätyä korkeimpaan hallinto-oikeuteen – kunta aikoo valittaa luvan hylkäämisestä