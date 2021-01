Keski-ikäinen mies sopi somessa treffit 13-vuotiaan tytön kanssa – mies astui tubettajien ansaan, ja nyt videota on katsottu 382 000 kertaa

Keskustelu miehen kanssa käytiin Kik-viestisovelluksessa. Lasse Isokangas / Yle

Tähän tapaan alkoi keskustelu Kik-viestisovelluksissa. Hetken chattailun jälkeen mies kysyi kuvia. Pian hän pyysi tapaamista leffan merkeissä. Sitten ehdottelusta tuli suorasukaisempaa.

Keskustelu miehen kanssa käytiin Kik-viestisovelluksessa. Lasse Isokangas / Yle

Mies luuli viestittelevänsä 13-vuotiaan tytön kanssa, mutta toisessa päässä kirjoittivatkin Vantaan myyrmäkeläiset Ibrahim Manza, 18, ja Abdirahman Keinaan, 18. Paremmin kaverit tunnetaan heidän sosiaalisen median käyttäjänimillään Iba ja Keinaan. He pitävät Molybros-tubekanavaa, jolla on noin sata tuhatta seuraajaa.

Teinityttöjä netissä jahtaava mies oli niellyt syötin.

Viestejä tuli kymmeniltä aikuisilta miehiltä

Manza ja Keinaan ovat kuvanneet YouTube-videoita yhdessä viitisen vuotta. Kaikki alkoi tanssivideoista, mutta pian kaksikko alkoi haastatella muita nuoria julkisilla paikoilla.

Molybrosin suosituin videosarja on Paljon sun outfit maksaa. Videoilla Helsingin keskustassa hengailevat nuoret kertovat kameralle, kuinka kalliita vaatteita heillä on yllään. Sarjan suosituin jakso on kerännyt jo yli 800 000 katselukertaa.

Molybros-tubekaksikko palkkasi pari kuukautta sitten managerin. Nyt he suunnittelevat uusia sisältökonsepteja. Miika Koskela / Yle

Tubettaminen on Manzan ja Keinaan harrastus, joka on kovaa vauhtia ammattimaistumassa. Molybros aikoo tiivistää julkaisutahtia, ja kehittää uusia videokonsepteja. Pari kuukautta sitten he palkkasivat managerin.

Uusimpaan videosarjaan, jossa kerrotaan netissä alaikäistä seuraa etsivistä miehistä, idea tuli tubettajakaksikon kuvaajalta. Hän oli nähnyt vastaavia videoita ranskalaisilla ja amerikkalaisilla Youtube-tileillä.

Molybros päätti tehdä oman versionsa.

He käyttivät Randomi.fi-sivustoa, joka on tarkoitettu 13-vuotiaiden ja sitä vanhempien seuranhakuun. Siellä muiden käyttäjien kanssa voi keskustella anonyymisti chatissa tai kirjautuneena käyttäjänä. Iba ja Keinaan loivat profiilin, johon he lainasivat kuvan tutulta täysi-ikäiseltä tytöltä.

Deitti-ilmoituksessa luki näin: “Olen tällainen mukava tyttö, joka etsii seuraa sekä uusia kavereita. Eniten kiinnostunut pojista, joten pojat laittakaa viestiä. Vain oman ikäiset. Muhun voi ottaa yhteyttä Kikissä ja myös Instagramissa.”

Kikissä voi viestitellä anonyymisti vain nimimerkin varassa. Tubettajat kertovat saaneensa siellä viestejä heti kymmeniltä aikuisilta miehiltä. He päättivät tavata heistä yhden.

Kaikki kuvattaisiin ja video julkaistaisiin Youtubessa.

“Voisitko ajatella salasuhdetta mun ikäisen kans???”

Viestittely itsensä 39-vuotiaana esitelleen miehen kanssa jatkui. Mies houkutteli luokseen. Hän lupasi laittaa ruokaa ja tarjota alkoholia. Yöksikin saisi jäädä.

Ehdottelu sai lisää kierroksia.

Keskustelu johti treffien järjestämiseen.

Chatissa sovittiin, että mies tulisi vastaan Tikkurilan asemalle. Sieltä jatkettaisiin yhdessä tämän asunnolle.

Manza ja Keinaan kertovat, että heitä hermostutti. Ei voinut tietää, millainen ihminen siellä on vastassa. Jotain saattaisi sattua.

Asemalla odotti mies farkuissa ja nahkatakissa

Kun Molybrosin tiimi matkasi sateisena iltana Tikkurilaan, auto oli täynnä adrenaliinia. Kyydissä oli Manza, Keinaan, kuvaaja ja kuljettaja.

– Monet katsojat luulevat, että kohtaamiset olivat meille helppoja. Oikeasti meitä jännitti tosi paljon, Abdirahman Keinaan kertoo.

Molybrosin Youtube-videolla näytetään keskusteluja miesten kanssa. Kuvakaappaus Molybrosin Youtube-videolta

Aseman ulkopuolella odotti keski-ikäinen farkkuihin ja nahkatakkiin pukeutunut mies. Ulkonäkö täsmäsi Kik-viestipalvelun profiilikuvaan. Manza ja Keinaan menivät juttusille kännykän nauhuri valmiina. Heidän vanavedessään kohtaamispaikalle saapuivat myös kuvaaja ja kuljettaja.

Mies oli nalkissa. Nurkkaan ajettuna hän joutuisi nyt vastaamaan kiihtyneiden nuorten kiperiin kysymyksiin.

Keskustelun voi nähdä kokonaisuudessaan Youtubessa (siirryt toiseen palveluun). Pääpiirteittäin se eteni näin.

Keinaan: Minkä takia sä keskustelet 13-vuotiaan tytön kanssa tuolla tavalla?

Mies: Mä en tiennyt ikää.

Iba: Se kertoi sulle aika monta kertaa viestissä olevansa 13-vuotias. Sä vastasit, että minua ei haittaa, ellei sinua haittaa. Mitä sä haluat 13-vuotiaasta tytöstä? Sä oot aikuinen mies.

Mies: En saa muuta keskusteluseuraa.

Iba: Tää mitä teet, on tosi väärin. Kai sä tiedät sen?

Keinaan: Mitä noi oli, että voidaanko suudella tai voidaanko pitää tämä salassa? Mitä sä mietit?

Iba: Haluatko, että me viedään tämä asia eteenpäin? Mitä meidän pitäisi nyt tehdä sun kanssa?

Mies: En minä tiedä. Mä halusin vain jutella jostain.

Keinaan: Nyt mä haluan, että tämä loppuu tähän!

Mies: En puhu enää alaikäisille.

Keinaan: 100-prossaa varma?

Mies: Joo!

Iba: Voidaan tehdä nyt sillä tavalla, että tämä asia jätetään tähän.

Asia ei jäänyt siihen.

“Onks biksukuvii?“

Kun nettiahdistelua käsittelevä Youtube-video julkaistiin Molybrosin tilillä 25. joulukuuta, se meni viraaliksi. Katselukertoja on tämän jutun kirjoitushetkellä kertynyt noin 382 000. Video huipentuu kohtaamiseen 39-vuotiaaksi esittäytyneen miehen kanssa.

Palautetta alkoi tulla heti. Youtubessa videon kommenttikenttään kertyi 2 800 viestiä. Valtaosa niistä oli kannustavia. Osa Molybrosin faneista kertoi omista kokemuksistaan.

“Sairaan iso respect äijille!! itelleki on aikuiset miehet laittanu sukupuolielimistään kuvia ja tullut muutenkin keskustelemaan häröjä, vaikka olin alaikäinen.” Molybrosin Youtube-videon kommenttikenttä

Manza ja Keinaan saivat myös yksityisviestejä Instagramissa, joissa heidän seuraajansa ikään ja sukupuoleen katsomatta jakoivat kauhutarinoitaan. Niitä oli paljon ja ne olivat inhottavia.

Positiivisen palautteen ja runsaiden katsojalukujen rohkaisemana Molybros päätti tehdä videolle jatko-osan. Uudessa Youtube-jaksossa kaksikko jatkaa chattailua alaikäisiä metsästävien miesten kanssa. (siirryt toiseen palveluun)

“On upeeta et teitte tälläsen videon! Ite oon vasta 13 ja mulle joku laitto snapissa "sellasen" kuvan. En sanonu sille mitään, se ei sanonu mulle mitään. Se vaan oli randomisti äddänny mut ja äddäsin takas myöhemmi ja heti tuli kuva.” Molybrosin Youtube-videon kommenttikenttä

Keskustelu aikuisten miesten kanssa toistaa ensimmäisestä videosta tuttua kaavaa. Miehet kyselevät: “haittaako, että oon vähän vanhempi; onks biksukuvii; olisko kiva, jos joku vähän hierois sun rintoja”.

Viestien törkeys jaksaa vielä jatko-osassakin hämmentää tubettajakaksikkoa.

– Chattailu oli sairasta. Miehet olivat niin päällekäyviä. He pyysivät nude-kuvia ja ehdottelivat. Se käyttäytyminen oli oksettavaa, Manza sanoo.

Kohtaamiset miesten kanssa olivat edelleen jännittäviä. Kuitenkin pelkkä ajatuskin siitä, että tapaamiseen olisi mennyt joku alaikäinen fani tai ystävä, saa Manzan ja Keinaan olon epämiellyttäväksi.

Manza kuvasi peilin kautta itsestään videota, jossa hän esiintyi miehelle kasvottomana teinityttönä. Hän laittoi rekvisiitaksi huoneeseen "tyttömäisen" purppurat valot. Kuvakaappaus Molybrosin Youtube-videolta

Tubettajat antoivat materiaalinsa viranomaisille

Vaikka tubevideot ovat synnyttäneet tärkeää vertaiskeskustelua nettihäirinnästä ja hyväksikäytöstä, poliisi ei suosittele muiden nuorten ottavan oikeutta omiin käsiinsä Molybrosin tapaan.

Jonkin verran vastaavia videoita on kuitenkin ilmestynyt.

Tapaamisissa tuntemattomien ihmisten kanssa on aina riskinsä. Tilanteiden videoiminen ei myöskään ole aivan ongelmatonta.

Helsingin poliisin seksuaalirikosten tutkinnanjohtaja Jutta Antikainen on törmännyt Molybrosin videoihin, mutta hän ei ota kantaa tubettajien toiminnan laillisuuteen.

Hän kommentoi asiaa vain yleisellä tasolla.

– Tekijät voivat itse syyllistyä rikoksiin kuten kunnianloukkaukseen.

Manza ja Keinaan pyrkivät turvaamaan selustansa tekemällä Youtube-videoissa miehet tunnistamattomiksi. Heidän tarkoituksensa ei ollut ristiinnaulita ketään julkisesti.

– Me halutaan tuoda esille meidän läheisille, katsojille ja etenkin pikkusiskoille, että tällaisia ihmisiä on, Manza sanoo.

– Somessa pyörii hirviöitä, Keinaan lisää.

Vain pieni osa lapsiin kohdistuvasta häirinnästä ja seksuaalirikoksista tulee poliisin tietoon. Manza ja Keinaan kertovat välittäneensä miesten henkilötiedot, keskustelujen kuvakaappaukset ja tapaamisten videotallenteet viranomaisille.

Rikosilmoitusta he eivät tehneet, koska chattailu tapahtui viime kädessä täysi-ikäisten miesten välillä.

Tällä kertaa nettiahdistelijat joutuivat itse vedätetyksi. Tapaamiseen tuli teinitytön sijasta ryhmä nuoria miehiä kameroiden kanssa, ja lopputuloksena syntyi Youtube-hitti.

Mitä tapahtuu kaikilla niillä kerroilla, kun kyse ei olekaan tubettajien huijauksesta?

Jos olet joutunut häirinnän uhriksi, voit saada apua esimerkiksi Mannerheimin lastensuojeluliitolta (siirryt toiseen palveluun) tai Rikosuhripäivystyksestä (siirryt toiseen palveluun).

