Komisario Palmu palaa valkokankaalle – Renny Harlin ohjaa ensimmäisen uuden Palmu-leffan

Solar Films on ostanut oikeudet Komisario Palmu -elokuviin. Ensimmäinen uusio-Palmu perustuu Mika Waltarin ennenjulkaisemattomaan käsikirjoitukseen.

Legendaarinen Komisario Palmu astuu pian valkokankaalle väreissä ja nykyelokuvan keinoin kuvattuna. Elokuvayhtiö Solar Films on ostanut oikeudet elokuviin ja pyrkii nyt jatkamaan Palmun tarinaa.

Palmu-elokuvien ja niiden käsikirjoitusten oikeudet on tähän asti omistanut Mika Waltarin kuolipesä. Kuolinpesää edustaa kirjailija, teatteriohjaaja Joel Elstelä, joka on Waltarin tyttärenpoika. Elstelä on mukana luomassa myös uutta Palmua. Hän käsikirjoittaa elokuvaa yhdessä ensimmäisen elokuvan ohjaajaksi valitun Renny Harlinin kanssa.

– Haluan tuoda hänet takaisin niin nuorelle sukupolvelle kuin vanhemmille rikosmysteerien ystävillekin. Olen parhaiten tunnettu kansainvälisistä toimintaelokuvista, mutta niiden keskiössä on aina ollut vahva päähenkilö, jonka sielunmaisema on ollut avain tarinoiden toimivuudelle, sanoo ohjaaja Renny Harlin Solar Filmsin tiedotteessa.

Mika Waltarin luoman Komisario Palmu -hahmon filmatisointikaarti pöydän ääressä Kalastajatorpalla vas. Matti Ranin, Joel Rinne (Palmun hahmossa), ohjaaja Matti Kassila ja Leo Jokela (Kokki) filmaamassa neljättä eli viimeistä "Vodkaa, komisario Palmu" -elokuvaa 9. huhtikuuta 1969. Pertti Jenytin / Lehtikuva

Kirjailija Mika Waltarin luoma hahmo on yksi suomalaisen elokuvahistorian suosituimmista. Matti Kassilan ohjaama Komisario Palmun erehdys (1960) on valittu muun muassa Suomen suosituimmaksi elokuvaksi.

Joel Rinteen esittämä yrmeä Palmu selvittää rikoksia yhdessä Matti Raninin ja Leo Jokelan esittämien rikospoliisien kanssa. Kolmikko muodosti niin hykerryttävän kombon, että 1960-luvulla valmistuneet mustavalkoiset elokuvat pyörivät jatkuvasti uusintoina Ylen kanavilla ja niitä katsotaan jatkuvasti Yle Areenasta.

Uuden Palmu-filmatisoinnin tarina sijoittuu sodanjälkeiseen Helsinkiin, jossa selvitellään varakkaan kiinteistömiljonäärin murhaa.

Solar Films tiedottaa elokuvan nimestä, aikataulusta ja yleisöä kiinnostavista näyttelijäkiinnityksistä myöhemmin. Osuipa valinta kehen tahansa, Palmun, Virran ja Kokin saappaat tulevat olemaan suuret ja vaikeat täyttää.