Liian suuriksi kasvaneet kissapopulaatiot työllistävät eläinsuojeluyhdistyksiä – Kankaanpäässä hyviä tuloksia aktiivisesta työstä

Kankaanpään eläinsuojeluyhdistys loukuttaa kissoja siihen tahtiin, että eläinlääkäri saa vierailla paikalla tasaisin väliajoin.

Yhden käynnin aikana eläinlääkäri tarkistaa ja leikkaa useita kymmeniä kissoja.

– Viime vuonna yhdistyksen kautta kulki yli tuhat kissaa. Se kertoo millainen tilanne täällä on, sanoo Kankaanpään Eläinsuojeluyhdistys Kesyn puheenjohtaja Anna-Maija Pellonpää.

Kiinni otettujen kissojen alkuperä on populaatioissa, joista suurimmat ovat olleet yli sadan kissan kokoisia. Sellaisia on löytynyt pääasiassa vanhoilta maatiloilta, mutta myös tiheämmin asutuilta alueilta.

Kissat voivat olla osittain jo villiintyneitä, mutta niillä on kuitenkin omistaja. Niiden loukuttaminen perustuu ainakin pääsääntöisesti eläinsuojeluyhdistyksen ja omistajan yhteiseen tahtoon ja sopimukseen.

Hyväntahtoisuus karkaa käsistä

Yhteistä kissapopulaatioille on, että edes niiden omistajat eivät välttämättä tiedä kissojensa oikeaa määrää.

Anna-Maija Pellonpään mukaan kissojen omistaja saattaa kuvitella, että hänellä on kymmenen kissaa, vaikka todellisuudessa määrä voi olla jo moninkertainen.

– Omistaja voi luulla vaikka viittä eri kissaa yhdeksi ja samaksi kissaksi, Pellonpää sanoo.

Eläinlääkäri Satu Olkkonen tekee paljon yhteistyötä eläinsuojeluyhdistyksien kanssa. Tapio Termonen / Yle

Isot kissapopulaatiot voivat myös jakaantua kahdeksi eri populaatioksi. Näistä toinen saattaa viihtyä useammin sisätiloissa, toinen lähes kokonaan ulkona ja ulkorakennuksissa.

– Kun kissojen määrä kasvaa, niin laitetaan vaan isommalla kipolla ruokaa, Pellonpää kuvailee.

Pääosa kissapopulaatioiden kissoista saa osakseen ruokaa ja lämpöä, mutta suuressa populaatiossa ongelmat kasautuvat.

Eläinlääkäri Satu Olkkosen mukaan niillä on muun muassa monia eri sairauksia.

– Populaatiokissoilla on paljon esimerkiksi sisäloisia. Lisäksi on erilaisia viruksia kuten herpestä. Myös mykoplasmaa on paljon populaatiokissoilla, Olkkonen sanoo.

Paljon työtä kodin löytämiseksi

Kaikki Kankaanpään eläinsuojeluyhdistyksen keräämät kissat saavat eläinlääkärin tekemien toimenpiteiden lisäksi myös mikrosirun. Se auttaa jatkossa kissan tunnistamista.

Eläinlääkäri Satu Olkkonen toivookin, että kaikki kissanomistajat siruttaisivat lemmikkinsä.

Kun eläinsuojeluyhdistyksen keräämät kissat on hoidettu kuntoon, aletaan niille etsiä uusia koteja. Se vaatii usein myös sen, että kissa pääsee ensin sijaiskotiin opettelemaan kotikissan tavoille.

Sonja Järvinen on huolehtinut populaatiokissoista ennen lopullisen kodin löytymistä. Tapio Termonen / Yle

Kankaanpäässä asuvalla Sonja Järvisellä on omia kissoja, mutta hän tarjoaa sijaiskodin myös populaatiokissoille. Väliaikaisesti sijoitettu kissa saattaa viipyä Järvisellä kuukaudesta noin puoleen vuoteen.

– Siisteys on aika helppo juttu, sen kissat oppivat nopeasti. Mutta kesyyntymisen kanssa on sitten vaihtelua, Sonja Järvinen sanoo.

Järvinen myöntää, että joskus sijaiskissaan ehtii kiintyä ja siitä luopuminen voi olla hieman vaikeaa. Pääosa hänelle sijoitetuista kissoista on kuitenkin jatkanut matkaansa eteenpäin.

Kaiken kaikkiaan Kankaanpään eläinsuojeluyhdistyksen keräämien kissojen uudelleensijoituksesta on saatu yllättävän hyviä tuloksia.

– Kyllä ne kaikki menee. Jos ei heti, niin hetken päästä. Pisin aika kissalla meidän yhdistyksessämme on ollut seitsemän kuukautta. Ja se oli ihan yksittäistapaus, sanoo Kesyn puheenjohtaja Anna-Maija Pellonpää.

Kankaanpään eläinsuojeluyhdistyksen puheenjohtaja Anna-Maija Pellonpää kirjaa kissan tiedot muistiin. Tapio Termonen / Yle

Kissoja on haettu Kankaanpäästä muun muassa Helsinkiin, Tampereelle, Turkuun ja jopa Iisalmeen saakka. Kankaanpääläiset ovat kiinnostuneet ottamaan populaatiokissoja hoiviinsa vasta viime aikoina.

Voit keskustella aiheesta Yle Tunnuksella 21.1.2021 kello 23.00 asti.

