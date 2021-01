Kunnat valmistautuvat massarokotuksiin perustamalla rokotekeskuksia, mutta epävarmuustekijöitä riittää – "Tuli mitä tuli niin meillä on siihen ratkaisu"

Rokottaminen on tarkoitus keskittää Turun Messukeskukseen. Samaa järjestelyä on käytetty viime vuonna influessarokotusten yhteydessä.

Kunnissa valmistaudutaan täyttä päätä massarokotusten aloittamiseen. Esimerkiksi Turussa, Oulussa ja Tampereella koronan joukkorokotukset on tarkoitus keskittää ainakin osittain isoihin rokotekeskuksiin.

Turussa on valmistauduttu aloittamaan väestön laaja rokottaminen helmikuussa. Rokottaminen on tarkoitus keskittää Turun Messukeskukseen. Samaa järjestelyä on käytetty viime vuonna influessarokotusten yhteydessä.

– Tila on tässä tapauksessa tosi tärkeässä asemassa. Tilan pitää olla riittävän suuri, jotta siellä pystytään rokottamaan tehokkaasti ja huomioimaan koronaan liittyvät turvavälit. Myös rokottamisen jälkeinen seurantatila on oltava, sanoo Turun kaupungin tartuntataudeista vastaava lääkäri Jutta Peltoniemi.

Hänen mukaansa Messukeskukseen on mahdollista tehdä 20 rokotuslinjaa, ja tuhansia ihmisiä voitaneen rokottaa päivässä.

– Se tarkoittaa, että Turkuun pitäisi saada 10 000 rokotetta viikossa. Silloin päästään etenemään nopeasti. Se on huomattavasti suurempi määrä, mitä tällä hetkellä.

Kaksi ongelmaa nousee esiin

Peltoniemi pitää laajan väestön rokottamisen edellytyksenä Astra Zenecan rokotteen myyntiluvan hyväksymistä. Käytännön työn kannalta huolena kuitenkin on se, että rokotteiden saatavuudesta ei ole täsmällistä tietoa. Ajanvarauksen avaaminen kaupunkilaisille perustuu tietoon siitä, kuinka paljon rokotteita on tarjolla.

– Jos tiedetään, että saadaan esimerkiksi viikolla kuusi 5 000 rokotetta niin voidaan avata 5 000 aikaa. Jos ei tiedetä mitään, niin kuinka paljon uskalletaan avata aikoja. Määrän tietäminen on tosi tärkeää.

Peltoniemi kaipaa myös THL:n kansallista ohjausta rokotejärjestykseen.

– Jos rokotusjärjestys on tiukka, eli se menee tietyn iän mukaan, niin silloin ajanvarausoikeus on oltava juuri heillä. Tämän suhteen tarvittaisiin lisätietoja esimerkiksi Astra Zenecan suhteen. Mitkä ovat myyntiluvan kansalliset ehdot sille, ketä voidaan rokottaa Astra Zenecan rokotteella. Tietojen tarkentuminen tarvitaan, jotta voimme kansalaisia tiedottaa.

THL: Massarokottamisen ajankohtaa vaikea arvioida

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n johtavan asiantuntijan Mia Kontion mukaan massarokotusten tarkkaa alkamisajankohtaa on edelleen vaikea arvioida. Kontion mukaan väestön laajamittaista rokottamista saataneen joutua odottamaan huhtikuulle. Myös rokotteiden määrät ovat vielä avoinna.

– Olemme täysin rokotevalmistajien antamien tietojen varassa. Pfizer ja Biontech antaa tietoa neljä viikkoa eteenpäin ja tämän tiedon olemme laittaneet heti eteenpäin sairaanhoitopiireille, Kontio sanoo.

Koronarokotetta tarjotaan (siirryt toiseen palveluun) Suomessa ensin koronapotilaita hoitavalle sosiaali- ja terveydenhuollon ja hoivakotien henkilöstölle. Sen jälkeen rokotetaan 70-vuotiaat ja sitä vanhemmat henkilöt. Kolmanteen ryhmään kuuluvat he, joilla on vakavalle Covid-19-taudille altistavia sairauksia. Tämän jälkeen rokotetaan muu väestö. Ensimmäiset koronarokotteet annettiin Suomessa joulunpyhien jälkeen.

Euroopan lääkevirasto EMA käsittelee Astra Zenecan myyntilupaa nykytiedon mukaan tammikuun lopulla. Kontion mukaan Suomeen voidaan saada satojatuhansia rokoteannoksia kerralla parin viikon sisään myyntiluvan hyväksymisestä.

– Se mahdollistaa laajemmat rokotukset. Täytyy kuitenkin muistaa, että ensi linjan rokotuksissa ovat terveydenhuollon ammattilaiset ja yli 70-vuotiaat. Heitä pelkästään on jo miljoona, joten rokoteannoksia tarvitaan kaksi miljoonaa ennen kuin päästään rokottamaan seuraavia ryhmiä, sanoo Kontio.

Hänen mukaansa Astra Zenecan suhteen ei voida tietää etukäteen, soveltuuko rokote esimerkiksi kaikille yli 16- tai 18-vuotiaille vai onko olemassa jokin yläikäraja tehotutkimusten perusteella.

– Ensisijaisesti haluamme suojata ikäihmiset. Vaikka Astra Zenecan rokotetta saataisiin satojatuhansia annoksia heti niin ikäihmisten rokotuksiin se menee, jos se heille soveltuu, Kontio sanoo.

Hänen mukaansa kunnilla on hyvät valmiudet väestön nopeaan rokottamiseen. Kunnissa annetaan valtava määrä influenssarokotteita vuosittain ja tätä oppia hyödynnetään myös koronarokotteiden antamisessa.

– Useissa paikoissa on suunniteltu isoihin tiloihin joukkorokotusta, jossa on useita linjoja, sanoo Kontio.

*Lue lisää: *Valmista piti olla kesään mennessä, mutta tällä tahdilla koronarokotuksia jatketaan vielä pitkään – Katso tämän hetken tilanne alueittain

Oulun terveysjohtaja: Rokottamisessa vielä useita liikkuvia osia

Oulun kaupungin terveysjohtaja Jorma Mäkitalo näkee väestön laajamittaisessa rokottamisessa useita epävarmuustekijöitä. Hänen mukaansa Oulussa todennäköisesti päädytään ratkaisuun, jossa on joko yksi iso rokotekeskus kaupunkilaisille tai yhden ison lisäksi kolme keskisuurta keskusta rokottamista varten.

Myös työterveyshuollossa ollaan valmiita rokottamaan omat asiakkaat, sanoo Mäkitalo.

– Se on merkittävä määrä Oulun väestöä. Valmisteilla on myös yksityisen puolen kanssa sopimus ikään kuin varmuudeksi, jos rokotettavia olisi kerralla niin paljon, ettemme siitä muuten selviäisi, sanoo Mäkitalo.

Tämä kaikki riippuu terveysjohtajan mukaan siitä, kuinka paljon ja mitä rokotetta saadaan kevään aikana. Jos Astra Zenecan rokotetta saataisiin Ouluun 10 000 viikkotahtia, edetään Mäkitalon mukaan silloin rokotusjärjestyksessä. Tällöin viimeisenä tulisi alle 70-vuotiaiden perusterveiden rokottaminen.

– Jos rokotetta tulee valtava määrä kerralla niin silloin aloitetaan yhtä aikaa rokotetta myös muille.

Mäkitalon mukaan rokottamisessa on olemassa useita liikkuvia osia, jotka vaikuttavat väestön rokottamiseen. Mikä rokote, kuinka paljon viikossa tai kerralla, kenelle se soveltuu, onko rinnalla toinen rokote ja mikä on työterveyshuollon rooli, hän listaa.

– Näillä on vaikutus siihen mennäänkö rokotusjärjestyksessä, joka on tietynlainen niukkuuden järjestys. Tämä kaikki vaikuttaa siihen, kuinka paljon tarvitaan rokottajia ja missä tiloissa. Täytyy rakentaa skenaarioita ja saada valmistautuminen niin hyvälle tolalle, että tuli mitä tuli niin meillä on siihen soveltuva ratkaisu, hän pohtii.

Tampereella toivotaan selvittävän rokottamisesta neljässä kuukaudessa

Tampereella on valmius aloittaa isojen joukkojen rokottaminen muutaman päivän varoitusajalla, sanoo kaupungin hoitotyön päällikkö Birgit Aikio. Hänen mukaansa massarokotusten suunnittelutyö aloitettiin joulun jälkeen, ja rokotukset järjestetään massarokottamiseen soveltuvassa isossa hallissa sekä terveysasemilla. Tarkemmat paikat kerrotaan myöhemmin.

Tähän mennessä Tampereella on rokotettu ensimmäiseen rokotusryhmään kuuluvia terveydenhuollon ammattilaisia, jotka työskentelevät muun muassa koronapotilaiden kanssa. Ensimmäisen ryhmän rokotukset on tarkoitus saada valmiiksi tammikuun loppuun mennessä. Helmikuussa on tarkoitus aloittaa yli 70-vuotiaiden rokotukset ikäjärjestyksessä.

– Tiloja koskeva ja logistinen suunnittelu on käynnissä. Lähtökohtaisesti ollaan heti valmiina, kun rokotteet saapuvat. Toivottavasti maaliskuussa ollaan rokottamisessa hyvässä vauhdissa ja silloin jo päästäisiin väestöä laajemmin rokottamaan, mutta tämä on toiveikas arvaus.

Ajanvaraus on hänen mukaansa tarkoitus hoitaa netissä tai puhelimitse. Myös jonottaminen rokotuspisteeseen ilman ajanvarausta on hänen mukaansa turvallisesti mahdollista.

Hän toivoo, että kaikki halukkaat olisi rokotettu neljässä kuukaudessa, jos rokotteita vain on saatavilla.

Vantaalla puolestaan valtaväestön rokottamiseen on suunnitteilla useita eri vaihtoehtoja riippuen saatavilla olevista rokotteista.

Vantaan kaupungin ennaltaehkäisevän terveydenhuollon palvelupäällikön Piia Niemi-Mustosen mukaan kaupunkiin on tarkoitus perustaa rokotuspisteitä, joissa on mahdollista rokottaa isoja ihmismääriä kerralla. Myös SPR on massarokotuksissa mukana.

– Teemme yhteistyötä eri toimijoiden kanssa. Kerromme myöhemmin rokotuspaikoista. Ajanvarauspalvelu on käynnistymässä ikääntyneiden rokotuksiin ja siihenkin pyritään samaan useampi vaihtoehto kaupunkilaisille käyttöön.

Yksityinen mukaan?

Kunnat vastaavat Suomessa rokotteiden antamisesta omalla alueellaan. Kunnat tekevät yhteistyötä sairaanhoitopiirin ja erikoisvastuualueen kanssa. Kunnat voivat halutessaan tehdä yhteistyötä myös työterveyshuollon ja yksityisen sektorin kanssa, selvitetään Suomen rokotestrategiassa (siirryt toiseen palveluun).

THL:n erityisasiantuntijan Mia Kontion mukaan yksityinen puoli kannattaa ottaa mahdollisuuksien mukaan rokotustoimintaan mukaan.

– Rokotusten toteuttaminen on kuntien vastuulla. He määrittelevät pystyvätkö itse hoitamaan kaikki rokotukset vai ottavatko siihen yksityisiä mukaan. Yksityisellä puolella rokotetaan tälläkin hetkellä, eli koko ajan tehdään yhteistyötä, Kontio sanoo.

