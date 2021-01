Polio on lähes nujerrettu – uusi täsmäase korjaa rokotusten seurauksia

40 vuotta sitten Maailman terveysjärjestö julisti isorokon hävitetyksi. Se oli ensimmäinen virustauti, joka on rokotettu pois maapallolta. Poliosta on tulossa seuraava. Voitto on lähellä mutta silti yhä ratkaisevan askeleen päässä.

Rokotuskampanjat ovat viime vuosikymmeninä pelastaneet kymmeniä miljoonia lapsia polioviruksen aiheuttamalta halvaukselta ja kuolemalta.

Vuonna 1988 käynnistetty maailmanlaajuinen GPEI-ohjelma polion kitkemiseksi (siirryt toiseen palveluun) on pudottanut poliotapaukset alle prosenttiin ja hävittänyt kolmesta virustyypistä kaksi.

Afrikassa todettiin viimeinen villin polioviruksen aiheuttama tapaus neljä vuotta sitten. Varoajan jälkeen WHO julisti viime elokuussa, (siirryt toiseen palveluun) että ohi on Afrikan osalta.

Länsimaissa polion kitkemisestä on kymmeniä vuosia. Suomessa rokotukset aloitettiin 1950-luvun lopulla, ja jo 1960-luvulla kotoperäinen polio oli historiaa.

Moni tosin muistanee sokeripalaan tiputetun rokotteen 1980-luvun puolivälistä. Polio yritti silloin paluuta, mutta koko kansan rokotuskampanja torppasi epidemian.

Tuhansille suomalaisille polio ei silti edelleenkään ole vain sivu historiankirjassa. Iän myötä hiipivät myöhäisoireet vaihtelevat lihasheikkoudesta kovaan uupumukseen ja kylmänarkuuteen.

Jotta kenellekään ei kävisi enää samoin, Suomessa annetaan pikkulapsille poliosuoja niin sanotussa viitosrokotteessa.

Poliovirus tulehduttaa selkäytimen etusarven liikehermosoluja. Puolella halvaantuneista raajojen toispuoleinen velttohalvaus on pysyvää. 5–10 prosenttia halvaantuneista kuolee hengityksen lamaantumisen vuoksi.

Rokotteita varten viruksia heikennetään tai tehdään kokonaan toimintakyvyttömiksi, jotta ne eivät pystyisi aiheuttamaan tautia vaan ainoastaan valpastuttamaan immuunijärjestelmän. Poliorokote oli siinä uranuurtaja.

Vuonna 1955 käyttöön otettu rokote oli pistettävä. Se suojeli rokotettua hyvin mutta ei estänyt häntä tartuttamasta muita.

Parannettu ratkaisu löytyi kuusi vuotta myöhemmin suuhun tiputettavasta versiosta.

Polio leviää juomaveden ja ruoan mukana, jos niihin on päässyt tartunnan saaneen ulostetta. Suuhun tiputettavaa rokotetta varten heikennetyt virukset lisääntyvät suolistossa mutta eivät ulosteeseen päätyessään ole tartuttamiskykyisiä.

1950-luvulla polio aiheutti pahoja epidemioita myös Euroopassa. Tämä kuva kuntoutuksesta on Ranskasta. Yhdysvaltain kansallisarkisto

Kun ohjelma polion hävittämiseksi aloitettiin, isorokon tuhoaminen oli tuoreessa muistissa ja toiveet olivat syystä korkealla.

Rokote oli tehokas ja helposti annettava. Sillä ei ollut patenttisuojaa, joten myöskään hinnasta ei tullut ylittämätöntä kynnystä laajoille rokotuksille.

Patentti kuuluu kansalle, oli rokotteen kehittänyt yhdysvaltalainen virologi Jonas Salk sanonut, kun poliorokotesäätiön lakimiehet halusivat lähettää hakemuksen. "Voisiko Auringon patentoida?" Salk oli kysynyt.

Rokotteen kehittäminen ja testaus oli maksettu yhdysvaltalaisten lahjoituksilla, ja 1,8 miljoonaa ihmistä oli rientänyt "poliopioneereiksi", rokotettaviksi heti parina ensi kuukautena. Ne olivat uskomattoman laajat kenttäkokeet.

Hyvä tieto GPEI-ohjelmalle oli myös se, ettei poliovirus jää epidemioiden välillä piileskelemään eläinkuntaan. Polio on pelkästään ihmisten tauti, kuten oli isorokkokin.

Polioepidemioita leimahtelee kuitenkin edelleen, koska kaikkialla rokotuskattavuus ei edelleenkään riitä. Yhteisön laumasuoja edellyttää, että vähintään 80 prosenttia lapsista rokotetaan.

Seuduilla, joilla laumasuoja on huono, rokottaminen on aiheuttanut myös ikäviä yllätyksiä. Siitä on toisinaan tullut tartunnan lähde, koska suolistossa monistuvan viruksen mutaatiot ovat antaneet sille takaisin villin viruksen tartuttamiskyvyn.

Vastaavaa ei ole todettu muilla rokotteilla.

Yli 90 % polioviruksen saaneista ei edes huomaa tartuntaansa. Jotkut arvelevat saaneensa flunssan. Yksi 200:sta kuitenkin halvaantuu. Useimmat ovat alle viisivuotiaita lapsia, minkä takia poliota kutsutaan myös lapsihalvaukseksi.

Rokoteperäisten poliotapausten määrä oli koko viime vuonna sama kuin villillä viruksella viikossa ennen joukkorokotusten aloittamista. Rokotteesta polion saa kuitenkin nykyisin paljon useampi kuin villistä viruksesta.

Rokoteperäinen epidemia havaittiin ensi kertaa kaksi vuosikymmentä sitten Dominikaanisessa tasavallassa ja Haitissa. Väestössä kiertäessään virus keräsi vähitellen voimia ja alkoi jälleen halvaannuttaa epäonnekkaita.

Villiviruksen aiheuttamaa poliota esiintyy enää Afganistanissa ja Pakistanissa. Viime vuonna raportoitiin yhteensä 139 uutta tapausta. Rokoteperäistä poliota sen sijaan on edelleen muuallakin, myös Afrikassa, viime vuonna kaikkiaan 854 tapausta.

Vaikka polio tunnistettiin omaksi taudikseen vasta vuonna 1840 ja tapauksia oli vielä 1800-luvulla vähän, tässä muinaisessa egyptiläisessä kivitaulussa näyttäisi olevan poliopotilas, jonka jalka on halvaantunut. 1900-luvulla polio yleistyi epähygieenisissä elinoloissa. Pahimmat ajat olivat 1950-luvun alussa. CPA Media / AOP

Siivotakseen pois rokoteperäisen polion leimahdukset WHO antoi toissa kuussa käyttöluvan uudelle rokotteelle. Tutkijat toivovat nOPV-rokotteesta (siirryt toiseen palveluun) lopullista kuoliniskua poliolle.

Rokotteessa on säilytetty ominaisuudet, jotka suojelevat sen saanutta, mutta osa genomista on korvattu sukulaisvirusten perimällä.

Lisäksi on muutettu mutaatioille altista entsyymiä, jonka avulla polio- ja muut RNA-virukset monistautuvat.

Monistusprosessin virheillä ei yleensä ole erityistä merkitystä, mutta joskus ne auttavat virusta sopeutumaan uusiin ympäristöihin. Polion tapauksessa se voi tarkoittaa tartuttavuuden palautumista.

Rokotetta varten modifioitu entsyymi on vakaampi, joten virheitä ja sopeutumisen mahdollisuuksia syntyy vähemmän.

Pakistanilaislapsi sai poliorokotteen viime viikolla alkaneessa ovelta ovelle -rokotuskampanjassa. Sen aikana Pakistanissa on määrä rokottaa 39 miljoonaa alle viisivuotiasta lasta. Bilawal Arbab / AOP

Joulukuussa Lancet-lehdessä (siirryt toiseen palveluun) julkaistun tutkimuksen mukaan nOPV on osoittautunut turvalliseksi ja sen tuottama immuunivaste yhtä hyväksi kuin aiemmalla suuhun tiputettavalla rokotteella.

Sen perusteella nOPV voi olla täsmäase, jonka ansiosta WHO saa antaa julistuksen polion katoamisesta maapallolta.

WHO kuitenkin varoittaa, (siirryt toiseen palveluun) että niin kauan kuin yhdelläkään lapsella on tartunta polion viimeisissä pesäkkeissä, maailmassa voi ensi vuosikymmenellä olla joka vuosi 200 000 uutta tartuntaa, eikä mikään maa ole poliolta turvassa.

