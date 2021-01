Nyt se ilmestyi taas – salaperäinen monoliitti jököttää nyt Haminassa

Monoliitti on noin 2,5 metriä korkea.

Maailmalla ja Suomessa hämmästyttänyt monoliitti on nyt ilmestynyt Haminaan. Noin 2,5 metriä korkea, kirkkaan metallin värinen pylväs on Haminan Neuvottoman kaupunginosassa kohdassa, jossa Rantakyläntie muuttuu Mäkeläntieksi.

– Viikonlopun aikana se on siihen ilmestynyt, kertoo Neuvottoman asukasyhdistyksen sihteeri Antti Mäkelä.

Monoliitti on Haminassa aivan tien läheisyydessä. Tien vieressä on pieni nyppylä, jonka päällä monoliitti seisoo.

Mäkelä kertoo, että hänellä ei ole tietoa, mistä monoliitti on siihen ilmestynyt tai kuka sen on paikoilleen asentanut. Arvailemaankaan hän ei halua ryhtyä.

Haminan monoliitin yläosaan on laitettu heijastavaa pintaa. Antti Mäkelä

Monoliitit ovat viime kuukausina herättäneet kummastusta eri puolilla maailmaa. Viime marraskuussa monoliitti ilmestyi kuin tyhjästä Utahin autiomaahan Yhdysvaltoihin.

Suomessa monoliitit ovat sen jälkeen ilmestyneet ainakin Savonlinnaan, Virroille ja Nurmijärvelle. Yhteistä niille kaikille on, että monoliitti on salaperäisesti ilmestynyt ja yhtä salaperäisesti kadonnut. Paikoillaan ne ovat olleet muutaman päivän.

Valokuvan perusteella ja paikan päällä käyneen Antti Mäkelänkin havaintojen mukaan Haminan monoliitti vaikuttaa hieman kotikutoiselta. Sen pinta on karhea ja metallin väri on peräisin mitä ilmeisimmin alumiinifoliosta.

– Pinta on alumiinia. Alla on kovaa materiaalia, josta ei voi varmuudella sanoa, onko se metallia tai jotain muuta, kertoo Mäkelä.

Haminan monoliitti on kolmisivuinen. Yhden sivun leveys on Mäkelän arvion mukaan noin 30 senttimetriä.

Monoliitti tarkoittaa yhdestä lohkareesta valmistettua rakennuksen osaa tai veistosta. Sanan alkuosa mono- tulee kreikan kielen sanasta monos, joka tarkoittaa yksin. Loppuosa -liitti puolestaan tulee kreikan kielen sanasta lithos, joka tarkoittaa kiveä. Antti Mäkelä

Savonlinnaan joulukuussa ilmestyneen monoliitin arveltiin olevan jonkun paikallisen taiteilijan tekemä. Sillä kenties vauhditettiin Savonlinnan pyrkimistä Euroopan kulttuuripääkaupungiksi.

Julkisuutta se ainakin sai, sillä monoliitistä kirjoittivat useat tiedotusvälineet, ja ihmiset olivat käyneet monoliittiä sankoin joukoin ihailemassa. Monoliittia oli myös töhritty.

Julkisuutta tulee

Haminan Neuvottoman monoliitti on ainakin toistaiseksi saanut olla melko rauhassa. Jalanjälkien perusteella paikalliset asukkaat ovat sitä jo käyneet ihmettelemässä.

Neuvottoman asukasyhdistyksen sihteeri Antti Mäkelä tosin kertoo, että joku on käynyt laittamassa monoliittiin Neuvottoman kylän tarran.

– Meidän slogan on Neuvot on, kertoo Mäkelä.

Mäkelää monoliitti ei haittaa. Hän uskoo, että se jossain vaiheessa sieltä häviää, kuten on käynyt muillekin monoliiteille.

– Toki kaikki julkisuus on meidänkin kylälle hyväksi, sanoo Mäkelä.

Ihan pieni kylä Neuvoton ei ole. Asukkaita siellä on liki 2 000. Matkaa Haminan keskustaan tulee noin 10 kilometriä ja Kotkaan noin 20 kilometriä.

– Haminan vaakunassa on kruunu, jossa on jalokiviä. Me olemme se läntisin jalokivi, naurahtaa Mäkelä.