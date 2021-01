Legendaarinen Scorpions tulee Tampereelle kesällä Suomen suurimmalle rock-festivaalille

Suomen suurimmaksi rock-festivaaliksi mainostetun Rockfestin ohjelmisto (siirryt toiseen palveluun) on nyt julkaistu.

Lavalle nousee lähes sata miljoonaa levyä myynyt saksalainen hard rock -legendaScorpions, jonka hittejä ovat klassiset disco-hitaat Wind of Change ja Still Loving You samoin kuin ikoniset Rock you like a Hurricane ja No One Like You.

Rockfestissä nähdään myös Nightwish, jonka riveissä nähdään Marko Hietalan korvaava uusi basisti.

Livenä nähdään myös esimerkiksi ruotsalainen hevibändi Sabaton, genreveteraani, Dave Mustainen tähdittämä Megadeth sekä United Alive Word Tourilla tulevana kesänä kiertäväHelloween.

Kotimaisista tekijöistä Nightwishin ohella Rockfestin lavalla nähdään Amorphis, Noora Louhimon komentama Battle Beast, uuden albumin helmikuussa julkaiseva Stam1na, Michael Monroe, Lost Society, Lähiöbotox, Beast in Black, Sonata Arctica ja Mokoma.

Rockfest on kesäkuun puolivälissä Tampereen Ratinassa kaupungin keskustassa. Paikkaa vaihdettiin yllättävien kaupungin putkiongelmien takia.

– Rokkikansa on odottanut keikkoja ja tapahtumia vesi kielellä ja vihdoin päästään tositoimiin. Uskon, että ikävä on kova niin yleisöllä, esiintyjillä kuin järjestäjilläkin. Nyt vain toivotaan, että pääsemme yhdessä iloitsemaan siitä, mistä olemme olleet yli vuoden paitsi, yhdessä koetusta live-elämyksestä kaikilla aisteilla, promoottori Timo Isomäki Nelonen Media Livestä sanoo tiedotteessa.

Esiintyjät esiintyvät Tampereen stadionilla ja Ratinanniemen festivaalipuistossa kolmen päivän aikana 10.-12.6.2021 kahdella lavalla.

Mikäli tapahtuma siirtyisi koronan aiheuttamien rajoitteiden vuoksi, asiakkaiden jo ostetut liput kävisivät sellaisenaan seuraavaan tapahtumaan. Liput olisi myös mahdollista palauttaa ostopaikkaan ja saada hyvitys.

