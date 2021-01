Osa artikkelin sisällöstä ei ole välttämättä saavutettavissa esimerkiksi ruudunlukuohjelmalla. Toteutus vaati toimiakseen JavaScriptin.

Valkoisen talon asukkaat vaihtuvat. Seuraamme tässä päivittyvässä jutussa Donald Trumpin lähtöä ja Joe Bidenin nousua Yhdysvaltain seuraavaksi presidentiksi mielenkiintoisin kuvin, kysymyksin ja vastauksin. Jos sinulla on mielessäsi kysymys, voit esittää sen jutun kommenteissa.

Presidentti Trump ei osallistu virkaanastujaisiin, mitä hän tekee tänään?

Trump lähti aamulla Valkoisesta talosta kohti Floridaa ja piti matkalla viimeisen puheensa.

Presidentti Donald Trump poistui Valkoisesta talosta helikopterilla aamulla paikallista aikaa. Trump suuntasi sotilastukikohtaan lähelle Washingtonia, minne hän oli järjestyttänyt oman lähtöseremoniansa.

Tämä on todella poikkeuksellista, sillä väistyvä presidentti on perinteisesti paikalla virkaanastujaisissa.

Omassa tilaisuudessaan Trump piti lyhyen puheen, jossa lupasi palaavansa vielä jossain muodossa. Hieman yllättäen myös Melania Trump sanoi muutaman sanan. Paikalla oli Trumpin perhettä ja tukijoita.

Trumpien on kerrottu saapuvan Floridassa sijaitsevalle kartanolleen tuntia ennen kuin hänen virkakautensa päättyy kello 12.

Trump ei ole edelleenkään onnitellut Joe Bidenia vaalivoitosta ja on yhä väittänyt vaaleja vilpillisiksi vaikka tästä ei ole todisteita.

Ketä Joe Bidenin virkaanastujaisiin osallistuu?

Virkaanastujaisissa ei nähdä tänä vuonna yleisömassoja. Paikalle pääsevät vain kutsuvieraat.

Tällä kertaa virkaanastujaisten jälkeen ei tarvitse väitellä, kuka presidentti on toista suositumpi, sillä Biden vannoo virkavalansa suuressa yksinäisyydessä.

Yleensä virkaanastujaisissa on paikalla satoja tuhansia ihmisiä. He kerääntyvät kongressitalon eteen National Mall -puistoon seuraamaan kongressitalon portailla tapahtuvaa vallanvaihtoa.

Koronaviruksen vuoksi yleisö ei tällä kertaa pääse puistoon vaan alue on aidattu. Tilaisuuteen odotetaan noin tuhatta kutsuvierasta ja osa seremonioista on kokonaan verkossa.

Kun Trump vannoi virkavalansa vuonna 2017, virkaanastujaisten yleisömääristä nousi kiista. Trumpin tiedottaja väitti, että paikalla oli suurin koskaan nähty yleisö virkaanastujaisissa. Valokuvista kuitenkin näki (siirryt toiseen palveluun), että paikalla oli vähemmän väkeä kuin hänen edeltäjänsä Barack Obaman astuessa virkaan.

Washingtonin turvatoimet ovat ennennäkemättömät. Miksi?

Washingtonissa on nyt enemmän amerikkalaisia sotilaita kuin Irakissa ja Afganistanissa. Syynä ovat loppiaisen tapahtumat.

Bidenin virkaanastujaisia turvaa 25 000 kansalliskaartin sotilasta.

Loppiaisena Trumpia tukenut väkijoukko hyökkäsi kongressirakennukseen ja keskeytti tilaisuuden, jossa Bidenin vaalivoittoa vahvistettiin. Tilaisuus keskeytyi, ja useita ihmisiä kuoli mellakassa.

Nyt Biden vannoo virkavalansa saman rakennuksen portailla.

Loppiaisena poliiseja oli kongressitalolla liian vähän, mutta nyt Washington on täynnä poliiseja ja sotilaita. Liikenne on katkaistu laajalta alueelta ja turvatoimia lentokentillä on kiristetty.

Uutistoimisto Reutersin haastattelemien asiantuntijoiden mukaan järjestäytyneen hyökkäyksen suunnittelusta ei ole merkkejä. Heidän mukaansa suurin uhka ovat yksinäiset hyökkääjät tai radikaalit ryhmittymät.

