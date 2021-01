Lahden sarjaraiskaaja oli mukavanoloinen mies – valtaosa uhreista ei nosta syytettä häpeän vuoksi

Hämeen poliisin tutkinnassa on kolme tapausta, jotka siirtyvät syyttäjälle syyteharkintaan lähiaikoina.

Lahdessa poliisi on saanut päätökseen esitutkinnan, joka koskee yli 60-vuotiaan miehen tekemiä raiskauksia. Rikoskomisario Lila Havuselan mukaan esitutkintapöytäkirjat lähtevät mahdollisimman pian syyttäjälle.

Havusela pitää miehen toimintatapaa poikkeuksellisena, ja sanoo, ettei useinkaan ole törmännyt näin röyhkeään ja järjestelmälliseen toimintaan. Mies vaani uhrejaan vuosien ajan, vanhimmat tapaukset ovat yli 10 vuotta vanhoja.

Mies odotteli autossaan ravintoloiden ulkopuolella niiden sulkemisaikaan, ja tarjosi voimakkaasti päihtyneille naisille kyytiä kotiin. Naiset ovat kertoneet, että he luulivat kyseessä olevan joko oikean taksin tai pimeän taksin.

Rikoskomisario Havuselan mukaan uhreja oli hämännyt se, että kyydin tarjoaja oli ollut kohtelias ja erittäin ystävällinen vanhempi mies, joka ei ollut millään lailla vaikuttanut epäilyttävältä.

Valtaosa raiskatuista kokee yhä häpeää

Hämeen poliisi sai marraskuun jälkeen, jolloin asia tuli julkisuuteen, useita yhteydenottoja mahdollisilta uhreilta, joiden tapaukset sopivat miehen rikoksen profiiliin. Heistä kuitenkin vain kolme haluaa viedä asiaa eteenpäin.

Havuselan mukaan uhrit syyllistävät itseään tämänlaisissa rikoksissa, eivätkä halua sen takia lähteä mukaan pitkään viranomaisprosessiin. Havuselan mukaan kaikille yhteyttä ottaneille on tarjottu rikosuhripäivystyksen kaltaisia tukipalveluita.

Mies vangittiin marraskuussa, mutta joulukuussa hänet vapautettiin niin, että hän on tehostetussa matkustuskiellossa, eli käytännössä hänellä on nilkkapanta, joka seuraa hänen liikkeitään. Tehostettu matkustuskielto on voimassa kaksi kuukautta, mutta jos syyttäjä ei siihen mennessä ole saanut asiaa eteenpäin voidaan matkustuskieltoa jatkaa.

Tuomio jutussa tulee vasta usean kuukauden kuluttua.