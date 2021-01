Ivalossa asuinalueilla kulkenut eläin osoittautui sudeksi – eläimen karkottamista jatketaan

Tämä susi on kuvattu Ähtärin eläinpuistossa.

Dna-testin tuloksen mukaan kyseessä on susi.

Lapin poliisi ja riistakeskus vahvistavat, että Ivalon Akujärven alueella liikkunut eläin on susi. Eläimestä saatiin dna-näyte, mikä analysoitiin Turun yliopistossa. Susi on liikkunut Akujärvellä myös ihmisten kotipihoilla.

Lapin poliisin rikoskomisario Mika Grönroos kertoo, että sutta yritetään yhä karkottaa.

– Me menemme sen mukaan, että jos suden käyttäytyminen muuttuu uhkaavammaksi tai jos poronhoidon puolesta haetaan poikkeuslupaa suden kaatamiseen.

Lapin riistakeskus ei ole kuitenkaan vielä saanut poikkeuslupahakemusta.

Paikallinen: "Helpottunut olo, kun meitä uskotaan nyt paremmin"

Akujärveläinen Justiina Norjavaara on yksi niistä, joiden pihalla susi on käynyt. Hänen mukaansa jo eläimestä jääneet jäljet sekä muutamat näköhavainnot kertoivat, että kyseessä on susi.

Nyt hän tuntee olonsa helpottuneeksi, kun asia on varmistunut.

– On harmittanut, että meitä asukkaita ei ole uskottu ja on tuntunut siltä, että ei ole otettu tosissaan, sanoo Norjavaara.

Seudun ihmiset ovat tottuneet siihen, että alueella on susia, mutta nyt susi ei tunnu pelkäävän ihmisiä, eikä se ole monista karkotusyrityksistä huolimatta lähtenyt pois.

Justiina Norjavaara näyttää suden jälkiä omalla pihallaan Akujärvellä. Sáárá Seipiharju / Yle

Norjavaara toivoo, että nyt alettaisiin miettimään jo muita keinoja asian ratkaisemiseksi. Tällä hetkellä hän ei uskalla pitää koiraansakaan pihalla vapaana suden vuoksi.

– Täytyy varovainen olla, kun omilla kotinurkilla liikkuu, toteaa Justiina Norjavaara.