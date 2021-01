Matkailuyrittäjä Niina Pietikäiselle koronavuosi oli tilaisuus uudistua, kun ikäkriisiä ei tullutkaan: "Neljänkympin kriisi oli lievä pettymys"

Harrinivan matkailuyrityksen toimitusjohtaja Niina Pietikäinen odotti neljänkympin kriisiä vuoden päivät.

Ensin tuli veret seisauttava kasvupiikki, matkailubuumi. Sitä seurasi vähintäänkin yhtä pysäyttävä kriisi, koronapandemian muodossa.

– Neljänkympin kriisi oli lievä pettymys, mutta onneksi tuli tuo korona ettei ihan ilman jääty, hiljan 41 vuotta täyttänyt Pietikäinen naurahtaa.

Pietikäisen mielestä kriisissä on aina mahdollisuus uuteen, hyvä sauma järjestellä elämäänsä uusiksi.

Ja niin hän on tehnyt nytkin: kun korona vei ulkomaalaiset asiakkaat ryhdyttiin perheen vientiyrityksestä tekemään kotimaan markkinoille tähtäävää matkailuyritystä.

Uudistustoimien keihäänkärjeksi Pietikäiset valitsivat saunan ja saunomisen. Jerisjärvellä oleva saunamaailma Arctic sauna world osoittautui yrityksen pelastukseksi.

– Ihmiset tulivat sankoin joukoin saunomaan ja jopa nekin, jotka eivät jääneet yöpymään halusivat saunomaan. Voi sanoa, että saunominen pelasti meidät, Niina Pietikäinen toteaa.

Lappi kutsui omansa takaisin

Työskenneltyään ensin lähes kaikissa tehtävissä Harrinivan matkailukeskuksessa Pietikäinen aloitti toimitusjohtajana noin pari vuotta sitten. Hän on kolmannen polven Pietikäisiä firman johdossa.

Hän palasi nuoruutensa maisemiin Lappiin vietettyään useita vuosia ulkomailla. Nyt häntä ei saisi pois.

– Ehkä siinä on se, että on käynyt katsomassa miltä maailma näyttää muualla ja Lapin ulkopuolella. Näkee sen arvon, mikä tällä on, Pietikäinen pohtii.

Kuten uudistuminen koronakriisissä osoittaa, Pietikäistä ei helpolla pysäytetä. Tässäkin auttaa hankittu elämänkokemus.

– Huomaa, että on keski-ikäinen kun ajattelee, että “ahaa, tämän takia olen käynyt sen ja sen kriisin ennenkin”. Maanjäristykset ja hirmumyrskyt ja mitä näitä on ollut, pohtii Pietikäinen.

Kaikki uusiksi ja saunaan!

Arctic sauna world -saunamaailmassaan Pietikäinen on saunottanut kotimaisten turistien lisäksi kansainvälisiä julkkiksia jo jonkin aikaa.

Mieleen tulevat jalkapallon supertähti David Beckham, formulakuski Valtteri Bottas ja viimeisimpänä huippukokki Gordon Ramsay, joka vieraili Muoniossa näillä lumilla.

Niina Pietikäinen sanoo olleensa kaikkien mainittujen saunatonttuna ja saipa hän houkuteltua Ramsayn jopa avantoon Jerisjärven saunamaailmassa.

– Menihän julkkiskokkikin vähäksi aikaa hiljaiseksi, kun avannosta kiipesi, naurahtaa Niina Pietikäinen.

Oma juttunsa oli sekin, että rääväsuisista kokkiohjelmistaan tunnetulle Ramsaylle kokattiin Jerisjärvellä lappilaista ruokaa – hyvin maistui tällä kertaa.

Jos ei muuta, niin koirista pidetään huolta

Pietikäisen yritykseen kuuluu myös noin 400 rekikoiraa. Niiden hyvinvoinnista huolehtimisesta tuli yhtäkkiä ongelma, kun ne oli pantava rokuliin ulkomaisten matkailijoiden jäätyä tulematta.

Vaikka suomalaisia koiravaljakkoajelu kiinnostaakin, ei kotimaisia kuskattavia kuitenkaan riitä kuin nimeksi. Koirien ruokkiminen ja ulkoiluttaminen alkoi olla taakka.

– Teimme silloin periaatepäätöksen, että niin kauan kuin täällä ihmisillä henki pihisee, pidämme myös koirista huolta. Emme alkaneet lopettamisiin tai koirien pakkomyyntiin, sanoo Pietikäinen.

Hänen mukaansa kummikoiratoiminta on ollut hyvänä apuna ja he ovat saaneet myös ruoka-apua koiranruokayrityksiltä.

Nyt koirat ovat tarhassaan Muoniossa, mutta toiveissa on niilläkin päästä oikeisiin töihin. Kilpisjärvelle avataan kevätkaudeksi seikkailuympäristö kotimaisille matkailijoille ja Muonion rekikoirat työllistetään sinne.

– Meillä on ollut pienimuotoista koiravaljakkotoimintaa Kilpisjärvellä aikaisemminkin, mutta nyt aiomme ollä siellä koko kevään hiihtolomista alkaen, lupaa Niina Pietikäinen.

Pääministerille saunakutsu

Pietikäinen, kuten monet muutkin Lapin matkailualan yrittäjät, on kritisoinut väliin kovinkin sanoin hallituksen toimia koronakriisin hoidossa ja erityisesti maahantulorajoituksia.

Tälläkin hetkellä Muoniossa ja monilla muilla matkailupaikkakunnilla odotetaan selvyyttä siitä, millaisin ehdoin maata voitaisiin jälleen ruveta avaamaan matkailulle.

– On käsittämätöntä, että montako kertaa se (lakiesitys) voi mennä eteenpäin, ennenkuin se on toimiva.

Pietikäinen viljailee, että Jerisjärven saunan lauteilta saattaisi löytyä ratkaisu.

– Voisin kutsua rouva pääministerin tänne meille käymään. Saunoisimme ja puhuisimme naisten kesken nämä hommat auki. Uskon, että tulisimme hyvin toimeen.

Rakkaus löytyi Kilpisjärveltä

Muoniosta Pietikäinen on löytänyt haluamansa elämän laadun.

Hän voi työskennellä rakkaassa maisemassaan, hänen ei tarvitse ajaa työmatkojaan ruuhkaisella moottoritiellä ja hän saa tehdä sitä mihin hänellä on palo.

Sitä fiilistä eivät heilauta ei kriisit eikä koronat.

– Tämän takia minä asun Lapissa. Kun lähden kelkalla töistä kotiin, niin ei ole ruuhkaa kehäkolmosella, eikä missään muuallakaan!

Sielunmaisema on Käsivarren Lapissa, mistä Pietikäinen on löytänyt myös nykyisen puolisonsa. Mies tuli Pietikäisen elämään Kilpisjärveltä.

– Sielä on kuulemma sanonta, että ennemmin jäät junan alle kuin löydät vaimon sieltä, Pietikäinen nauraa.

Miehen saamisesta sanonnassa ei tosiaan mainita mitään.

